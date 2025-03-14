バイセル、Yahoo!ショッピング Best Store Awards 2024にて「アクセサリー部門 第2位」を受賞
総合リユースサービス「バイセル」を運営する株式会社BuySell Technologies（本社：東京都新宿区、代表取締役社長兼CEO：徳重 浩介）は、Yahoo!ショッピング Best Store Awards 2024にて「アクセサリー部門 第2位」を受賞したことをお知らせいたします。
Yahoo!ショッピング Best Store Awards 2024は、Yahoo!ショッピングの出店する全店舗のうち、2024年の1年間でもっとも活躍したストアを表彰するものです。大賞・カテゴリ賞・特別賞の3つの区分があり、当社はカテゴリ賞のうち「アクセサリー部門」で第2位を受賞しました。
各受賞企業は以下よりご確認ください。
▼Yahoo!ショッピング Best Store Awards 2024
https://shopping.yahoo.co.jp/promotion/event/beststores/shp/shop_year/
この度受賞した「リユースセレクトショップ バイセル Yahoo!店」では、ブランドジュエリー・アクセサリーや全国でお買取したジュエリーを生まれ変わらせたリメイクジュエリーのほか、時計、バッグ、着物など、幅広い商品をお取り扱いしています。
▼Yahoo!ショッピング「リユースセレクトショップバイセル Yahoo!店」
https://shopping.geocities.jp/kaipre/
今後も引き続き、お客様にご満足いただけるサービスをご提供できるように努めてまいります。
■総合リユースサービス「バイセル」
「バイセル」は買取・販売の循環を実現する、総合リユースサービスです。年間26万件以上の訪問数を誇る出張買取を軸に、全国で着物や切手、ブランド品など、家に眠るさまざまなものを買い取り、次に必要な方へとつないでいます。
買取事業では、出張買取に加えて、利便性の良い立地での店舗買取や、時間を気にせず利用できる宅配買取など、さまざまな買取方法を提供しています。販売事業では、常時45,000点以上のリユース着物を取り扱うECサイト「リユースセレクトショップ バイセルオンラインストア」や、ブランド品・ジュエリー・時計などを取り扱う「バイセルブランシェ」、その他ECモールや店舗、卸販売を通じて、国内外へ幅広くお届けしています。
- 買取サービス「バイセル」：https://buysell-kaitori.com/(https://buysell-kaitori.com/)
- リユース着物ECサイト「リユースセレクトショップ バイセルオンラインストア」：https://www.buysellonline.jp(https://www.buysellonline.jp/)
- ブランド品・ジュエリーECサイト「バイセルブランシェ」：https://brandchee.com/(https://brandchee.com/)
■会社概要
会社名：株式会社BuySell Technologies
設立日：2001年1月16日
代表者：代表取締役社長兼CEO 徳重 浩介
本社所在地：〒160-0004 東京都新宿区四谷4-28-8 PALTビル
事業内容：着物・ブランド品等リユース事業
コーポレートサイト：https://buysell-technologies.com/