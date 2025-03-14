東京ドームシティに＜THEキャラ CAFE STAND＞がオープン！第一弾コラボは「SONIC THE HEDGEHOG」！！

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株式会社コンテンツシード


東京ドームシティに＜THEキャラ CAFE STAND＞がオープン！


グランドメニューに加えて「SONIC THE HEDGEHOG」の期間限定オリジナルメニューをご用意して、皆様のご来店をお待ちしております。



「SONIC THE HEDGEHOG」コラボ　特設ページ


https://www.the-chara.com/blog/?p=90786



【カフェスタンド情報】


コラボタイトル：「SONIC THE HEDGEHOG」×THEキャラ CAFE STAND 東京ドームシティ店


開催日：2025年3月15日(土)～3月31日(月)


開催場所：東京ドームシティ内　黄色いビル2階


営業時間：[平日]11:00～19：00　[土日祝日・ドームイベント日]11:00～20:00




オリジナルコラボメニュー





グランドメニュー





グッズ情報



SONIC&FRINDS ぬいぐるみM ソニック

価格：3,520円(税込)
種類数：全1種






SONIC&FRINDS フェイスポシェット ソニック

価格：2,420円(税込)


種類数：全1種






東京メトロ×ソニック連動企画


3月17日（月）から、コラボメニュー注文時に「飛び出すソニックARおみくじ」のAR動画のSNSでのシェア画面やポスター画像を提示いただいたお客様には「クリアファイル」と「ぬりえ」 をプレゼントいたします！




詳細はソニック公式Xをご確認ください→https://x.com/sonicofficialjp





【ソニック公式URL】


ソニック公式ポータルサイト：https://sonic.sega.jp/SonicChannel/i
ソニック・ザ・ヘッジホッグ公式X：https://x.com/sonicofficialjp



【権利表記】


(C)SEGA



【THEキャラ CAFE STAND 東京ドームシティ店URL】


特設ページ：https://www.the-chara.com/blog/?p=90302


公式X：https://x.com/thechara_TDC





【会社概要】
会社名：株式会社コンテンツシード
所在地：〒141-0022東京都品川区東五反田2丁目10-2 東五反田スクエア 6F
代表者：代表取締役　大塚 則和
設立：平成24年8月1日
URL：https://contents-seed.co.jp/
事業内容：キャラクターグッズの企画・製造・販売