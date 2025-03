ひとりじゃないから。大丈夫、いける。アディダス グローバルキャンペーン、部活をテーマにした第二弾スタート。

アディダス ジャパン株式会社

アディダス ジャパン株式会社(本社:東京都港区、代表取締役:萩尾 孝平)は、2024年より継続的に行っているグローバルブランドキャンペーンの一環として、「部活」をテーマにした新たなキャンペーンを2025年3月15日(土)より開始いたします。

アディダスは、「YOU GOT THIS(大丈夫、いける。)」をメッセージに、アスリートがプレッシャーから解放され、純粋にスポーツに向き合うことで広がる可能性をテーマとしたキャンペーンを、2024年1月より実施しています。今までに、様々なアディダス アスリートたちがキャンペーンフィルムに登場し、プレッシャーをポジティブな力へと変え、自信を持って競技に向き合う姿を描くことで、自分の力を信じることの大切さを次世代アスリートへと伝えてきました。

2年目となる2025年は、私たちが困難やプレッシャーに直面したときに「YOU GOT THIS(大丈夫、いける。)」と信じさせてくれる「もうひとり」の存在にフォーカスしています。1月には、新年のスポーツモーメントである「駅伝」を舞台に、青山学院大学 陸上競技部の黒田 朝日選手と國學院大學 陸上競技部の平林 清澄選手を起用したキャンペーンを展開しました。

本日よりスタートするキャンペーン第二弾では、新学期を迎える部活生やクラブ活動生の皆さんにフォーカスを当て、キャンペーンを展開していきます。3月15日(土)より公開となる新たなブランドビジュアルでは、部活動やクラブ活動など学生スポーツを通して、自分の可能性を信じさせてくれる様々な関係性を映し出します。練習後も残って1on1をした存在、あと1本に付き合ってくれた存在、など、仲間たちと切磋琢磨する部活生の日常シーンを描きながら、自分の可能性を信じさせてくれる存在の大切さを伝えていきます。

また、同じく3月15日(土)より、部活生やクラブ活動生を対象に、第一線で活躍するアディダス アスリートとの夢の体験が当たるスペシャルキャンペーン「アディダス BUKATSU+」を開催します。いつもの練習が忘れられない1日になる、夢の「+(プラス)」体験を実現します。

あなたの挑戦を応援し、支え、背中を押してくれる誰かと共に。アディダスは、これから新しい季節を迎える部活生・クラブ活動生など、あらゆるアスリートに寄り添っていきます。

ブランドキャンペーン概要

2025年第二弾となる今回のキャンペーンフィルムでは、試合の結果を左右する大事な局面にフォーカスします。試合で最もプレッシャーがかかる瞬間も、スタンドから声援を送る仲間の声をきっかけに、自信をもって乗り越えることができる。それは、ともに切磋琢磨してきた仲間との時間・その存在が、自分の可能性を信じさせてくれるからです。「ひとりじゃないから。大丈夫、いける。」そう思わせてくれる2人の関係性を映し出します。

■期間:2025年3月15日(土)より開始

■キャンペーンフィルム YOUTUBE URL:https://youtu.be/lwi67ULYgjg(https://youtu.be/lwi67ULYgjg)

■特設サイト: https://www.adidas.jp/yougotthis(https://www.adidas.jp/yougotthis)

「アディダス BUKATSU+」キャンペーンについて

今回のキャンペーンローンチに合わせて、アディダスアスリートとの「夢の部活体験」が抽選で当たる、スペシャルキャンペーン「アディダス BUKATSU+(ブカツプラス)」を3月15日(土)より開催します。サッカーの南野 拓実選手、菅原 由勢選手、長野 風花選手、バスケットボールのテーブス 海選手、陸上の青山学院大学陸上競技部など、第一線で活躍するアスリートとの、

特別な体験を抽選でプレゼントします。

またアディダス商品を5,000円(税抜)以上ご購入いただいた

お客様に、先着で、人気イラストレーターDai/NEW JACK氏による本キャンペーン限定の「BUKATSU+」ステッカーを差し上げます。

各店舗、商品がなくなり次第終了となりますので、予めご了承ください。

■応募期間(購入期間):2025年3月15日(土)10:00~4月20日(土)23:59

■応募対象:実施店舗にてアディダス商品を5,000円(税抜)以上ご購入いただいたお客様

※中学生・高校生の応募のみ有効とさせていただきます。

■実施店舗:スーパースポーツゼビオ、ヴィクトリア、メガスポーツ、ヒマラヤスポーツ、

ステップスポーツ、サッカーショップKAMO、スポーピアシラトリ、GALLERY2、

ネクサススポーツ、タケダスポーツ、Kemari87 KISHISPO、フットボールパーク、

SWS(スポーツウェブショッパーズ)、フタバスポーツ、レアルスポーツ、

コイケスポーツ 他アディダス製品取り扱い店舗

※一部店舗では実施しておりません。また、アディダス直営店、アディダス オンライン

ショップは対象外となります。詳細は下記特設サイトをご覧ください。

■応募方法:お買い上げいただいた際のレシートや納品書を添付のうえ、下記特設サイトよりご応募く

ださい。詳細は特設サイトをご覧ください。

■「アディダス BUKATSU+」特設サイト: https://adidas-bukatsuplus.com(https://adidas-bukatsuplus.com)

