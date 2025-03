株式会社G-gen、Next × Jagu′e′r プレイベント「Join us for the Next 2025」に登壇

株式会社G-gen

株式会社G-gen(本社:東京都新宿区、代表取締役:羽柴孝、以下G-gen)は、Google Cloud 公式ユーザー会 Jagu'e'r 主催の Next × Jagu'e'r プレイベント「Join us for the Next 2025」に、登壇することをお知らせいたします。

登壇者

株式会社G-gen クラウドエンジニアリング課 道下 千晃

タイトル「Google Cloud Next に行くけど、震えが止まらない(仮」

株式会社G-gen クラウドエクスプローラ課 山崎 曜

タイトル「初 Google Cloud Next を思いっきり楽しみたい!(仮」

Join us for the Next 2025

日程: 2025 年 3 月 17 日 19:00 - 21:10

開催方式: Google Meet によるオンライン開催

概要: 4 月にラスベガスで行われる Google Cloud Next 2025 をより一層楽しみたい・価値あるものにしたい皆様におすすめのイベントです! Google Cloud の社員や Jagu'e'r 会員の皆様が注目しているポイントなどといった技術的な内容は勿論、初めての Next・初めてのラスベガスな方々の参考となる情報も発信していきます Next に現地参加される方は勿論のこと、当日はストリーミング視聴という方も大歓迎です

詳細: https://jaguer.connpass.com/event/345377/

