RIOT MUSIC、『Re:Volt 2023』『Blitz Wing Fes 2023』のアーカイブ映像鑑賞会をオフラインで開催！

株式会社Brave group

株式会社RIOT MUSIC（本社：東京都港区、代表取締役：舩橋 純、株式会社Brave group100％子会社）は、2025年3月23日(日)13:00より小劇場「Route Theater」にて開催する『Re:Volt 2023』と『Blitz Wing Fes 2023 ～TAKE OFF!!～』のアーカイブ映像鑑賞会のチケット販売を開始したことをお知らせいたします。

また、上記のイベントに加え、Blitz Wing所属アーティストによる計5公演のライブ映像を、第一弾・第二弾に分けて販売いたします。

■アーカイブ映像鑑賞会 概要

【タイトル】Blitz Wing 過去ライブアーカイブ鑑賞会 vol.1

【開催日】2025年3月23日(日)

【時間】開場 13:00 / 開演 13:30

【場所】Route Theater（https://route-theater.com/）

【対象公演】『Re:Volt 2023』/『Blitz Wing Fes 2023 ～TAKE OFF!!～』

販売期間：販売中 ～ 2025年3月23日(日)13:00まで

販売ページ：https://riotmusic-live.zaiko.io/item/370220

■ライブ映像販売 概要

▼ 第一弾

【対象公演】

・松永依織 バースデーワンマンライブ『PRISM SHAKE』（第1部ライブパートのみ）

・朝倉杏子 バースデーライブ『あんこばくはつ！』

・皇 美緒奈 2周年記念ライブ『Affection』

販売期間：販売中 ～3月15日(土) 23:59まで

販売ページ：https://riotmusic-live.zaiko.io/item/370220

▼ 第二弾

【対象公演】

・『Re:Volt 2023』

・『Blitz Wing Fes 2023 ～TAKE OFF!!～』

販売期間：3月16日(日)18:00 ～ 3月30日(日) 23:59まで

販売ページ：https://riotmusic-live.zaiko.io/item/370220

■RIOT MUSIC OFFICIAL STOREにて50%OFFスペシャルセールを実施中！

オフィシャルストアの倉庫移管に伴い、2025年3月17日(月) 23:59までの期間限定で、対象商品の50%OFFセールを実施しております。この機会にぜひご利用ください。

・販売ページ：https://riotmusic.store/

■RIOT MUSICとは

RIOT OF EMOTIONS

-人生を変える感情の創出-

RIOT MUSICは「感情を突き動かす歌」を産み出す音楽事務所です。

アーティストのエモーショナルな歌で魂を揺さぶり、未知の感情を呼び起こしたい。

感情が変われば行動が変わり、行動が変われば人生が変わる。

そんな「人生を変える感情の創出」を理念に掲げています。

世代や国境を超え、すべての人の味方になれる歌を届け、芽生えた感情で世界が少しでも良くなって欲しい。「RIOT OF EMOTIONS」にはそんな想いが込められています。

また事務所名にある「RIOT」は「暴動」という意味で使われることが多いですが、他に「奔放」「多種多彩」「非常に面白い」という意味もあります。「多種多彩」な「非常に面白い」感情を「奔放」する心の壁を壊す革新的な「暴動」の様な歌を奏でていきます。

・HP：https://riot-music.com/

・X：https://x.com/RIOTMUSIC_info/

■Blitz Wingとは

RIOT MUSICが運営するVSingerレーベルです。

・HP：https://riot-music.com/artist/blitzwing/

・X：https://x.com/RIOT_BlitzWing/

＜所属アーティスト 関連Xリンク＞

・松永依織：https://x.com/iori_m_RIOT/

・朝倉杏子：https://x.com/anko_a_RIOT/

・皇 美緒奈：https://x.com/miona_s_RIOT/

・伊月知世：https://x.com/chise_i_BW/

・白河しらせ：https://x.com/shirase_s_BW/

・蜜乃木ジル：https://x.com/jill_m_BW/

・時庭らんぜ：https://x.com/ranze_t_BW/

■会社概要

株式会社RIOT MUSIC

・設立：2022年7月1日

・資本金：10,000,000円（資本準備金含む）

・代表取締役：舩橋 純

・取締役：武田 洸樹、久保 元気

・所在地：東京都港区芝4-1-28 PMO田町III8階

・事業内容：IP Production（VTuber事業）

・公式サイト：https://riot-music.com/

株式会社Brave group

・設立：2017年10月11日

・資本金：46.8億円（資本剰余金含む）

・代表取締役：野口 圭登

・所在地：東京都港区芝4-1-28 PMO田町III8階

・事業内容：IP Production/IP Platform/IP Solution/Incubation

・公式サイト：https://bravegroup.co.jp/

・採用サイト：https://recruit.bravegroup.co.jp/

・公式メディア：https://media.bravegroup.co.jp/

・公式X：https://x.com/bravegroup_vt/

・グループ会社一覧：https://bravegroup.co.jp/company/#group-company