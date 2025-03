「MUSIC AWARDS JAPAN」一般投票が本日スタート！Spotifyでお気に入りの楽曲に投票しよう

スポティファイジャパン株式会社

●Spotifyユーザーの投票で、国内・海外の2つの一般投票部門のベストソングが決定

●主要6部門のひとつである「Top Global Hit from Japan」のノミネート作品は、Spotifyの海外Spotifyユーザーによる投票で決定

●Spotify無料ユーザーは1日1票、プレミアムユーザーは1日3票まで投票可能

世界で6億7,500万人以上のユーザーが利用するオーディオストリーミングサービス Spotify(会社名

Spotify AB / 本社 Stockholm, Sweden)は、一般社団法人 カルチャーアンドエンタテインメント産業振興会(CEIPA)主催の国内最大規模の音楽賞「MUSIC AWARDS JAPAN」(以下、MAJ)の一般投票部門において、Spotifyユーザーの投票でベストソングが決定する2つの部門賞(ベスト・オブ・リスナーズチョイス:国内楽曲 powered by Spotify、ベスト・オブ・リスナーズチョイス:海外楽曲 powered by Spotify)および、主要6部門のひとつである「Top Global Hit From Japan」のノミネート作品選定の投票を開始したことをお知らせいたします。

投票に関する詳細は下記となります。

投票プレイリスト

投票方法

投票ルール

- ベスト・オブ・リスナーズチョイス: 国内楽曲 powered by Spotify Spotifyhttps://spotify.link/MAJ_BoLC_JapaneseSong- ベスト・オブ・リスナーズチョイス: 海外楽曲 powered by Spotify Spotifyhttps://spotify.link/MAJ_BoLC_InternationalSong- Top Global Hit from Japan MUSIC AWARDS JAPANhttps://spotify.link/MAJ_TopGlobalHitfromJapan- Spotifyアプリをモバイル端末で起動※投票には、Spotifyアカウントが必須となります- 「ベスト・オブ・リスナーズチョイス:国内楽曲 powered by Spotify」(または"国内楽曲")、「ベスト・オブ・リスナーズチョイス:海外楽曲 powered by Spotify」(または"海外楽曲")、「Top Global Hit From Japan(世界でヒットした国内楽曲を讃える賞)」のプレイリストを検索- プレイリスト上 の投票画面を選択- 投票したい楽曲を[+]を押して選択し、投票するをクリックして投票を完了- 投票完了後、画面に表示されるシェアカードはSNSでシェア可能

●投票完了後の取消や変更はできませんので、ご注意ください。

「MUSIC AWARDS JAPAN」のエントリー作品約3,000曲を収録した公式プレイリスト

「museum」も合わせてお楽しみください。

「museum」プレイリストURL:https://spotify.link/MUSICAWARDSJAPAN

スポティファイジャパン株式会社 代表取締役 トニー・エリソン コメント

「今回『MUSIC AWARDS JAPAN』にて、音楽を愛するファンの皆様がお気に入りのアーティストを直接応援できる機会を提供できることを大変光栄に思います。また、Spotifyプレミアムの皆様には、

1日に最大3票ご投票いただけることで、より一層投票をお楽しみいただけることを期待しています。

この取り組みを通じて、ファンとアーティストのつながりがさらに深まり、アワードがより一層盛り上がることを願っています。」

Spotify について

Spotifyは2008年のサービス開始以来、音楽の聴き方を進化させてきました。 Spotifyでは1億曲以上の音楽や650万番組以上のポッドキャストを無料でも発見・管理・共有いただけますが、有料のプレミアムプランである「Spotify Premium」にアップグレードいただくと、広告が入らず、より良い音質で、ダウンロードすればオフラインでもお楽しみいただけます。 Spotifyは世界で最も人気のあるオーディオ ストリーミングサービスであり、世界180以上の国と地域で2億6,300万人以上のSpotify Premium会員を含む 6億7,500万人以上のユーザーが利用しています。