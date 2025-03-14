神戸、夜を彩るネオンロックバンド＜猫背のネイビーセゾン＞夜の街に轟くネオンロックに中毒者続出、現在大拡散中！待望の『Mazer』MV公開！

The Orchard Japan

神戸・夜を彩るネオンロックバンド<猫背のネイビーセゾン>。

murffin discs所属第一弾として2月19日にリリースされた初の全国流通盤となるミニ・アルバム『NEON EYES』は2月度のタワレコメンを奪取。発売と同時に日本全国に＜神戸、夜を彩るネオンロック・バンド猫背のネイビーセゾン＞、その名を拡散させていった。

『NEON EYES』のリードトラック『Mazer』はライブでも評判が高く、猫背のネイビーセゾンの新章を華々しく飾るロックナンバー。待望のMusic Videoが本日公開となった。ただただシンプルにバンドのかっこよさが伝わる映像は、2月中旬に大阪・神戸で撮影されたもの。

3月後半開催のTOUR 「閃閃舞踊巡廻 (読み_センセンブヨウジュンカイ) 」、3公演が既にSOLD OUT。2025年、猫背のネイビーセゾンはオルタナティブ・ダンスロック新世代の新たな扉を開く。

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※『Mazer』 Music Video URL: https://youtu.be/63ycEImVFAE

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=63ycEImVFAE ]

※猫背のネイビーセゾン / NEON EYES

＃配信ストアリンク：https://orcd.co/neon-eyes

＃CD

レーベル: Label : mini muff records/murffin discs

CD : 品番MDMR-2069

価格 \1,980(税込) 発売中

収録曲

M1 : Mazer

M2 :ごく身近な監獄

M3 :偽り切ないな

M4：バトルサマーIII

M5：YOURSTAGE

M6 : DANDANDANCE

※TOUR 「 閃閃舞踊巡廻 (読み_センセンブヨウジュンカイ) 」

・2025年3月21日（金） 東京 shibuya eggman 開場18:00 開演18:30

Guest: chef’s / レトロマイガール!! →SOLDOUT

・2025年3月28日（金） 愛知 ell.size 開場18:00 開演18:30

Guest: 超☆社会的サンダル / ザ・シスターズハイ →SOLDOUT

・2025年4月5日（土） 大阪 ANIMA 開場17:30 開演18:00

Guest :EVE OF THE LAIN / 夕方と猫 →SOLDOUT

価格：＜前売り/当日＞ 3,300円/3,800円(+1Drink)

チケット販売ページ：https://eplus.jp/nekosezo/

＜猫背のネイビーセゾン＞ Short Profile

2019年、港町・神戸で結成。 夜を彩るネオンロックバンド「猫背のネイビーセゾン」。

井上直也(Vo./Gt.)、おかともき(Ba.)、横山大成(Gt.)、石坂圭介(Dr.) の同郷4人組。

多様なジャンルを昇華しながら、懐かしさを感じる煌びやかなサウンドと、耳に絡む秀逸なワードセンスが魅力。個性豊かなメンバーによる鮮烈なライブパフォーマンスでステージを極彩色に染める。関西のライブハウスを中心に活動中。

Official HP: https://nekosezo.ryzm.jp

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