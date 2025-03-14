2024-2025シーズン　選手登録抹消、及び、選手登録（2025年3月13日付）

一般社団法人Ｔリーグ

Ｔリーグでは、2024-2025シーズン選手登録抹消、及び、選手登録完了選手を以下の通りお知らせいたします。



【2025年3月13日付】



■木下アビエル神奈川



【選手登録抹消】

チョウ シャン (趙 尚)



【選手登録完了】

岡田 琴菜 (オカダ コトナ)

【2025年3月13日付までの登録選手/女子】



【木下アビエル神奈川】 https://tleague.jp/team/ka-kanagawa/player/

平野 美宇 (ヒラノ ミウ)

木原 美 悠(キハラミユウ)

長崎 美柚 (ナガサキ ミユウ)

張本 美和 (ハリモト ミワ)

面手 凛 (メンデ リン)

チュ チョンヒ (朱 芊曦)

櫻井 花 (サクライ ハナ)

岡田 琴菜 (オカダ コトナ)





【トップおとめピンポンズ名古屋】 https://tleague.jp/team/top-nagoya/player/南波 侑里香 (ナンバ ユリカ)安藤 みなみ (アンドウ ミナミ)木村 香純 (キムラ カスミ)小塩 遥菜 (オジオ ハルナ)永尾 尭子 (ナガオ タカコ)マー ユーハン (馬 菀含)小塩 悠菜 (オジオ ユウナ)三村 優果 (ミムラ ユウカ)【京都カグヤライズ】 https://tleague.jp/team/kyoto/player/松島 美空 (マツシマ ミク)平野 朝日 (ヒラノ アサヒ)出雲 美空 (イズモ ミクウ)菅澤 柚花里 (スガサワ ユカリ)中森 帆南 (ナカモリ ホナミ)日下部 詩季 (クサカベ シキ)枝廣 瞳 (エダヒロ ヒトミ)木村 光歩 (キムラ ミツホ)【日本生命レッドエルフ】 https://tleague.jp/team/red-elf/player/麻生 麗名 (アソウ レイナ)笹尾 明日香 (ササオ アスカ)赤江 夏星 (アカエ カホ)上澤 杏音 (ウエサワ アンネ)チョン ジヒ (田 志希)早田 ひな (ハヤタ ヒナ)チェン イーチン (鄭 怡静)森 さくら (モリ サクラ)【日本ペイントマレッツ】 https://tleague.jp/team/np-mallets/player/佐藤 瞳 (サトウ ヒトミ)芝田 沙季 (シバタ サキ)橋本 帆乃香 (ハシモト ホノカ)大藤 沙月 (オオドウ サツキ)横井 咲桜 (ヨコイ サクラ)伊藤 詩菜 (イトウ シイナ)青木 咲智 (アオキ サチ)高森 愛央 (タカモリ マオ)【九州アスティーダ】 https://tleague.jp/team/kyushu/player/野村 萌 (ノムラ モエ)栗山 優菜 (クリヤマ ユナ)塩見 真希 (シオミ マキ)牛嶋 星羅 (ウシジマ セイラ)シン ユビン (申 裕斌)梅村 優香 (ウメムラ ユウカ)小林 りんご (コバヤシ リンゴ)出澤 杏佳 (イデサワ キョウカ)【2025年3月13日付までの登録選手/男子】【 T.T彩たま】 https://tleague.jp/team/tt-saitama/player/木造 勇人 (キズクリ ユウト)有延 大夢 (アリノブ タイム)神 巧也 (ジン タクヤ)曽根 翔 (ソネ カケル)小林 広夢 (コバヤシ ヒロム)宇田 幸矢 (ウダ ユキヤ)高木和 卓 (タカキワ タク)渡辺 裕介 (ワタナベ ユウスケ)【木下マイスター東京】 https://tleague.jp/team/km-tokyo/player/大島 祐哉 (オオシマ ユウヤ)田添 健汰 (タゾエ ケンタ)松島 輝空 (マツシマ ソラ)吉村 和弘 (ヨシムラ カズヒロ)横谷 晟 (ヨコタニ ジョウ)リン ユンジュ (林 繇儒)大野 颯真 (オオノ ソウマ)萩原 啓至 (ハギハラ ケイシ)【金沢ポート】 https://tleague.jp/team/kanazawa/player/五十嵐 史弥 (イガラシ フミヤ)田中 佑汰 (タナカ ユウタ)チャン ウジン (張 禹珍)吉田 雅己 (ヨシダ マサキ)徳田 幹太 (トクダ カンタ)高見 真己 (タカミ マサキ)松平 健太 (マツダイラ ケンタ)鈴木 柊平 (スズキ シュウヘイ)【静岡ジェード】 https://tleague.jp/team/shizuoka/player/森薗 政崇 (モリゾノ マサタカ)龍崎 東寅 (リュウザキ トンイン)濱田 一輝 (ハマダ カズキ)松下 大星 (マツシタ タイセイ)坂井 雄飛 (サカイ ユウヒ)英田 理志 (アイダ サトシ)町 飛鳥 (マチ アスカ)福光 凌大 (フクミツ リョウタ)【岡山リベッツ】 https://tleague.jp/team/okayama/player/谷垣 佑真 (タニガキ ユウマ)吉山 僚一 (ヨシヤマ リョウイチ)吉山 和希 (ヨシヤマ カズキ)田添 響 (タゾエ ヒビキ)及川 瑞基 (オイカワ ミズキ)ハオ シュアイ (郝帥)イ サンス （李尚洙）小野寺 翔平 (オノデラ ショウヘイ)【琉球アスティーダ】 https://tleague.jp/team/ryukyu/player/吉村 真晴 (ヨシムラ マハル)張本 智和 (ハリモト トモカズ)上江洲 光志 (ウエズ コウジ)岡野 俊介 (オカノ シュンスケ)篠塚 大登 (シノヅカ ヒロト)鈴木 颯 (スズキ ハヤテ)岩井田 駿斗 (イワイダ シュント)チョ スンミン (趙 勝敏)