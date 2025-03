S¡ÇYTE ¡ß KOICHI IYODA Collaborate Collection¤ò3·î20Æü(ÌÚ)¤ËÈ¯Çä

株式会社ヨウジヤマモト

堅固なマチエールとともに深い思索と幻想をもたらす数々のアートワークを生み出している画家・グラフィックデザイナー伊豫田 晃一氏とのコラボレーションが実現。

鉛筆・水彩、油彩など多彩な技法で創作されたアートワークを身に纏い、楽しむことのできるウェアラブルアートコレクションを展開。

S'YTEと伊豫田氏のエッセンスが融合した特別なコラボレーションアイテムを、3月20日(木)より公式オンラインストアTHE SHOP YOHJI YAMAMOTO、S‘YTE渋谷PARCO、WILDSIDE YOHJI YAMAMOTO、Ground Y 名古屋PARCOにて発売いたします。

https://www.yohjiyamamoto.co.jp/collection/capsules-syte/syte-x-koichi-iyoda-collaborate-collection/

【ARTWORK PRINTED SHIRT】

本コラボレーションのためにデザインされたネームタグをアクセントに添えたプリントシャツ。ゆったりとしたシルエットやタックイン・アウト自在のスクエアカットのヘムライン、バックヨークのタックが特徴で、シーズンレスなコットンブロードで仕立てている。

-Title-

Die Nacht aus Blei(鉛の夜)

ドイツの作家、ハンス・ヘニー・ヤーンの小説を題材にした作品 【鉛の夜】 をプリントしたレギュラーカラーシャツ。鉛筆画ならではの美しい線の流れや濃淡をモノトーンプリントで表現し、胸元には作品タイトルのテキストをあしらっている。

\33,000 (税込) / SIZE:M、L

-Title-

NADJA/ナジャ

La beaute sera CONVULSIVE ou ne sera pas

(美とは痙攣的なものだろう、さもなくば存在しないだろう)

フランスのシュルレアリスム作家、アンドレ・ブルトンの小説表紙をモチーフにした作品【NADJA/ナジャ】をプリントしたレギュラーカラーシャツ。ブラックボディに映える油彩画の透明感と深みのあるグラデーションモチーフに、作品タイトルのサインを添えることで詩的な印象に仕上げている。

\33,000(税込) / SIZE:M、L

-Title-

Talia/ターリア

Sub Rosa

(ラテン語で 「薔薇の下」。 秘密の会話を意味する)

イタリアの詩人ジャンバティスタ・パジーレ 「太陽と月とターリア」を題材にした作品 【Talia/ターリア】をプリントしたオープンカラーシャツ。ブラックボディに柔らかな水彩画のカラーグラデーションをプリントで表現。

\33,000 (税込) / SIZE:M、L

【ARTWORK PRINTED T-SHIRT】

1枚でもレイヤードでも映えるグラフィックデザインのカットソー。背面のコラボレーションロゴがバックスタイルを飾る。

ボディはS'YTEブランド初期から協業する久米繊維との別注仕様を採用し、脇に縫い目のない丸胴編みで快適な着心地を実現。

-Title-

Lucanus Xerxes/クセルクセス

アケメネス朝ペルシアの王クセルクセス1世の顔を持つ架空の昆虫を描いた作品 【Lucanus Xerxes】 をフロントに大胆にプリントし、油彩画ならではの奥行きと立体感が際立つアイテム。

\9,680 (税込) / SIZE:S、M、L

-Title-

Eden II/エデンII

Forbidden fruit

(禁断の果実)

エデンの楽園と禁断の果実を題材にした作品 【Eden II】 をデザインに落とし込んだグラフィックカットソー。かじられた林檎に浮かび上がるスカルが退廃的な雰囲気を醸し、奥行きのある油彩画の絵肌を表現。

\9,350(税込) / SIZE:S、M、L

-Title-

Astralis/アストラーリス

Die Welt wird Traum, der Traum wird Welt.

(世界は夢となり、夢は世界となる)

ドイツの詩人ノヴァーリス『青い花』 を題材にした作品 【Astralis/アストラーリス】をデザインに落とし込んだグラフィックカットソー。モノトーンに浮かぶ赤い果実がカラーアクセント。

\9,350(税込) / SIZE:S、M、L

-Title-

Sphinx/スフィンクス

Visionnaire eternel

(悠久の幻視者)

クレオパトラをイメージし、半獣の女神を描いた作品 【Sphinx/スフィンクス】 をデザインに落とし込んだアイテム。油彩で描かれた原画の陰影やレオパード柄の表情をインクジェットプリントで表現。

\10,670 (税込) / SIZE:S、M、L

-Title-

Nightbear/ナイトべア

Nightbear in Nightmare

(悪夢の中のナイトベア)

Nightmareをなぞらえ描かれた悪夢のクマ 【Nightbear/ナイトべア】をデザインに落とし込んだアイテム。油彩の陰影をインクジェットプリントで再現し、ツキノワグマの模様が暗闇に浮かび上がるユーモアに富んだ作風を活かした仕上がりに。

\10,670 (税込) / SIZE:S、M、L

【ARTWORK PRINTED PULLOVER、HOODIE、ZIP-UP HOODIE】

ダイナミックな構図でプリントされたアートワークが目を引くスウェットアイテム。

ユニセックスで着用しやすく、サイズセレクトによるシルエットの遊びも楽しめる。

-Title-

Rip Van Winkle

Quoth the Raven Nevermore

(大鴉いらへぬ「またとなけめ」 =大鴉は言った「もう二度とない」)

「アメリカ版浦島太郎」として知られるリップ・ヴァン・ウィンクルと、エドガー・アラン・ポーの詩 「大鴉 (オオガラス)」 を掛け合わせた、二度と戻らない時間を象徴する作品 【Rip Van Winkle】 がフロントを飾るグラフィックプルオーバー。モノトーンに色挿す胸元の赤い花が印象的。

\22,000 (税込) / SIZE:S、M、L

-Title-

Destroying Angel/ 破壊の天使

毒キノコのドクツルタケをモチーフにした作品 【Destroying Angel/ 破壊の天使】 が大胆にバックプリントされたプルオーバーフーディ。 油彩で描かれた原画が持つ繊細な白のニュアンスや陰影をインクジェットプリントで表現。

\24,750(税込) / SIZE:S、M、L

-Title-

Gemini

Le Reve du papillon

(胡蝶の夢)

中国の思想家、荘子の説話「胡蝶の夢」を題材にした作品【Gemini】をバックプリントしたジップアップフーディ。鉛筆画ならではのモノトーングラデーションが美しく、羽を広げた蝶とともに説話のテキストが背面を彩る。

\26,950 (税込) / SIZE:S、M、L

-Title-

The Little Mermaid

The mermaid slumbering at the seabed dreams of picking wildflowers on land.

(海底(うなぞこ)に眠る人魚は野の花を摘む夢を見る)

人魚姫を題材にした作品 【The Little Mermaid】 をモノトーンの刺繍で再現したスーベニアジャケット。幻想的なバックデザインと、フロントの不気味なスカルモチーフのギャップが魅力。

\74,800 (税込) / SIZE:M

【ARTWORK PRINTED BAG -Scorpio-】

-Title-

Anti-Amrita

(アンチ・アムリタ=反・不死の霊薬)

スカルモチーフの薬瓶、アンチ・アムリタ=反・不死の霊薬を題材にした作品と人魚姫を題材した作品を両面プリントしたショルダーバッグ。本コラボレーションのためにデザインしたコラボレーションロゴがワンポイントで入り、幻想的な人魚姫と不気味なスカルというフロント・バックのギャップが楽しめる。

\7,480 (税込)

【ARTWORK PRINTED SILK TIE】

鉛筆画の繊細な線の流れや濃淡を堪能できるデザインで、小剣部分には本コラボレーション限定のロゴをプリントしたシルクタイ。大きめの柄がアクセントとなり、セットアップやシャツ+パンツスタイルのアクセントに。

-Title-

Quill

伊豫田晃一氏の掌編集 『マルジナリア』 の装画で、小説を執筆する羽ペンをイメージした作品 【Quill/クイル】 をプリント。

\8,690 (税込)

-Title-

Blue flower

ドイツの詩人ノヴァーリス 『青い花』 を題材にした作品 【Blue flower】 をプリント。

\8,690 (税込)

伊豫田晃一 プロフィール

伊豫田晃一/Koichi Iyoda

1976年生まれ

画家・グラフィックデザイナー

アトリエ白色矮星(ハクショクワイセイ)代表。 鉛筆・水彩、油彩、銅版画など様々な技法を用いる画家・グラフィックデザイナー。

皆川博子『鳥少年』をはじめ多数の装画・挿絵を手がけてきた一面も持つ。

伊豫田晃一Webサイトはこちら

http://koichiiyoda.com

【S’YTE×KOICHI IYODA Collaborate Collection】

▼展開日:2025年3月20日(木)

▼展開店舗:

THE SHOP YOHJI YAMAMOTO

https://theshopyohjiyamamoto.jp/shop/t/t2647/

S’YTE 渋谷PARCO

https://www.yohjiyamamoto.co.jp/shopinfo/detail/53257/

WILDSIDE YOHJI YAMAMOTO OSAKA

https://www.yohjiyamamoto.co.jp/shopinfo-detail/?id=29614

WILDSIDE YOHJI YAMAMOTO HARAJUKU

https://www.yohjiyamamoto.co.jp/shopinfo-detail/?id=46327

Ground Y 名古屋PARCO

https://www.yohjiyamamoto.co.jp/shopinfo-detail/?id=33517

※THE SHOP YOHJI YAMAMOTOは日本時間PM12:00より発売開始

※一部THE SHOP YOHJI YAMAMOTOとS’YTE 渋谷PARCO、WILDSIDE YOHJI YAMAMOTO、Ground Y 名古屋PARCOでの展開時期が異なる商品がございます。

▼S’YTE Official Instagram:@syte_yohjiyamamoto

https://www.instagram.com/syte_yohjiyamamoto/