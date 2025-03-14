S¡ÇYTE ¡ß KOICHI IYODA Collaborate Collection¤ò3·î20Æü(ÌÚ)¤ËÈ¯Çä

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https://www.yohjiyamamoto.co.jp/collection/capsules-syte/syte-x-koichi-iyoda-collaborate-collection/
¡ÚARTWORK PRINTED SHIRT¡Û
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-Title-
Die Nacht aus Blei(±ô¤ÎÌë)
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\33,000 (ÀÇ¹þ) / SIZE¡§M¡¢L
-Title-
NADJA/¥Ê¥¸¥ã
La beaute sera CONVULSIVE ou ne sera pas
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\33,000(ÀÇ¹þ) / SIZE¡§M¡¢L¡¡
-Title-
Talia/¥¿ー¥ê¥¢
Sub Rosa
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\33,000 (ÀÇ¹þ) / SIZE¡§M¡¢L¡¡
¡ÚARTWORK PRINTED T-SHIRT¡Û
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-Title-
Lucanus Xerxes/¥¯¥»¥ë¥¯¥»¥¹
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\9,680 (ÀÇ¹þ) / SIZE¡§S¡¢M¡¢L
-Title-
Eden II/¥¨¥Ç¥óII
Forbidden fruit
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\9,350(ÀÇ¹þ) / SIZE¡§S¡¢M¡¢L
-Title-
Astralis/¥¢¥¹¥È¥éー¥ê¥¹
Die Welt wird Traum, der Traum wird Welt.
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\9,350(ÀÇ¹þ) / SIZE¡§S¡¢M¡¢L
-Title-
Sphinx/¥¹¥Õ¥£¥ó¥¯¥¹
Visionnaire eternel
(Íªµ×¤Î¸¸»ë¼Ô)
¥¯¥ì¥ª¥Ñ¥È¥é¤ò¥¤¥áー¥¸¤·¡¢È¾½Ã¤Î½÷¿À¤òÉÁ¤¤¤¿ºîÉÊ ¡ÚSphinx/¥¹¥Õ¥£¥ó¥¯¥¹¡Û ¤ò¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ËÍî¤È¤·¹þ¤ó¤À¥¢¥¤¥Æ¥à¡£ÌýºÌ¤ÇÉÁ¤«¤ì¤¿¸¶²è¤Î±¢±Æ¤ä¥ì¥ª¥Ñー¥ÉÊÁ¤ÎÉ½¾ð¤ò¥¤¥ó¥¯¥¸¥§¥Ã¥È¥×¥ê¥ó¥È¤ÇÉ½¸½¡£
\10,670 (ÀÇ¹þ) / SIZE¡§S¡¢M¡¢L
-Title-
Nightbear/¥Ê¥¤¥È¤Ù¥¢
Nightbear in Nightmare
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Nightmare¤ò¤Ê¤¾¤é¤¨ÉÁ¤«¤ì¤¿°Ì´¤Î¥¯¥Þ ¡ÚNightbear/¥Ê¥¤¥È¤Ù¥¢¡Û¤ò¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ËÍî¤È¤·¹þ¤ó¤À¥¢¥¤¥Æ¥à¡£ÌýºÌ¤Î±¢±Æ¤ò¥¤¥ó¥¯¥¸¥§¥Ã¥È¥×¥ê¥ó¥È¤ÇºÆ¸½¤·¡¢¥Ä¥¥Î¥ï¥°¥Þ¤ÎÌÏÍÍ¤¬°Å°Ç¤ËÉâ¤«¤Ó¾å¤¬¤ë¥æー¥â¥¢¤ËÉÙ¤ó¤ÀºîÉ÷¤ò³è¤«¤·¤¿»Å¾å¤¬¤ê¤Ë¡£
\10,670 (ÀÇ¹þ) / SIZE¡§S¡¢M¡¢L
¡ÚARTWORK PRINTED PULLOVER¡¢HOODIE¡¢ZIP-UP HOODIE¡Û
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-Title-
Rip Van Winkle
Quoth the Raven Nevermore
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\22,000 (ÀÇ¹þ) / SIZE¡§S¡¢M¡¢L
-Title-
Destroying Angel/ ÇË²õ¤ÎÅ·»È
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\24,750(ÀÇ¹þ) / SIZE¡§S¡¢M¡¢L
-Title-
Gemini
Le Reve du papillon
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\26,950 (ÀÇ¹þ) / SIZE¡§S¡¢M¡¢L
-Title-
The Little Mermaid
The mermaid slumbering at the seabed dreams of picking wildflowers on land.
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\74,800 (ÀÇ¹þ) / SIZE¡§M
¡ÚARTWORK PRINTED BAG -Scorpio-¡Û
-Title-
Anti-Amrita
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\7,480 (ÀÇ¹þ)
¡ÚARTWORK PRINTED SILK TIE¡Û
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-Title-
Quill
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\8,690 (ÀÇ¹þ)
-Title-
Blue flower
¥É¥¤¥Ä¤Î»í¿Í¥Î¥ô¥¡ー¥ê¥¹ ¡ØÀÄ¤¤²Ö¡Ù ¤òÂêºà¤Ë¤·¤¿ºîÉÊ ¡ÚBlue flower¡Û ¤ò¥×¥ê¥ó¥È¡£
\8,690 (ÀÇ¹þ)
°ËÐ®ÅÄ¹¸°ì¡¡¥×¥í¥Õ¥£ー¥ë
°ËÐ®ÅÄ¹¸°ì¡¿Koichi Iyoda
1976Ç¯À¸¤Þ¤ì
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http://koichiiyoda.com
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