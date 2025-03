DOUBLE、初配信となるシングル18枚を収録したプレイリスト「FOR YOUR LIFE DOUBLE R&B BEST 【レコメモ】」配信開始

株式会社フォーライフミュージックエンタテイメント

TAKAKOの誕生日である本日、DOUBLEのシングル18タイトルがストリーミング初配信となった。

配信まとめリンクはこちら

https://bio.to/double_single_18titles

このたび、1998年から2000年代にかけてフォーライフミュージックエンタテイメントから発表された、DOUBLEの輝かしいキャリアを彩る名曲群を集めたプレイリスト「FOR YOUR LIFE DOUBLE R&B BEST 【レコメモ】」が、本日より各音楽配信サービスにて配信開始いたしました。

本プレイリストは、シングルとして初配信の「Shake」「Driving All Night」をはじめ、「Strange Things」などのアルバム楽曲も収録。他にも、ヒットシングルや海外の人気曲、ビートの利いたダンスポップス、さらにメロウなバラードを堪能できる全49曲が収録されています。

昨年、海外での「Strange Things」ヒットを契機に再び注目を集めているDOUBLE、

最近では木梨憲武やF.O.Hのライブに出演など精力的な活動を続けている。

今夜19:00からは「Shake」を含む人気曲のMusic Videoを当時よりクリアな映像でYouTube プレミア公開される。

誕生日という特別な日を、配信リリースからMusic Video公開まで、DOUBLEの世界観をお楽しみください。

プレイリスト情報

タイトル:FOR YOUR LIFE DOUBLE R&B BEST 【レコメモ】

アーティスト:DOUBLE

配信開始日:2025年3月14日

配信リンク:https://lnk.to/recomemo022

収録曲(一部抜粋)

Shake (Original)

Strange Things

Driving All Night

残り火 -eternal BED-

BED

Love Of Mine

おやすみのキスを~Good Night My Love~

BLACK DIAMOND

handle

U

You Got To

Let it go

ストレンジャー

MY SISTA

【レコメモ】

1975年フォーライフレコード設立から50周年に向けて新たにフォーライフミュージックの豊富な楽曲カタログを中心にしたプレイリストをレギュラー的にリリースする「レコメモ」をスタート。音楽マーケッターの臼井孝氏の監修のもとフォーライフミュージック新旧楽曲を厳選しお届けします。国内外主要配信サイトから楽しんでいただけます。

https://lit.link/recomemo