新宿歌舞伎町のポーカールーム FLIPSが「GiGO POKER」として2025年4月下旬リニューアルオープン

株式会社GENDA GiGO Entertainment

株式会社GENDA GiGO Entertainment(本社:東京都港区 代表取締役社長:二宮 一浩 以下、「当社」)は、株式会社POKER ROOM(本社:東京都渋谷区 代表取締役社長:名和 大貴 以下、「POKER ROOM」)との協業により運営している新宿歌舞伎町のポーカールーム「FLIPS」を、当社の自立運営により新たに「GiGO POKER」として2025年4月下旬にリニューアルオープンすることをお知らせいたします。

■ポーカールーム“FLIPS”が「GiGO POKER」にリニューアルします

当社は、POKER ROOMとの提携を通じ、新宿歌舞伎町のポーカールーム「FLIPS」を協業で運営し、ポーカー業界における経験とノウハウを蓄積してまいりました。この経験を活かし、同店は2025年4月下旬より、当社の自立運営による新店舗「GiGO POKER」として生まれ変わります。

新たな「GiGO POKER」では、ポーカーだけでなく、幅広いエンターテイメントを提供する複合施設として進化を続けてまいります。これからもお客様により豊かな体験をお届けできるよう努めてまいりますので、ぜひご期待ください。

※「FLIPS」は2025年4月15日(火)23:00まで営業いたします。

※「FLIPS」で購入されたチップ及び遊戯の結果により取得されたチップは、「GiGO POKER」でも引き続きご利用いただけます。

POKER ROOMは、今後もポーカーの楽しさを世界に広め、業界全体の発展に貢献されていくものと確信しております。当社も、共に歩んできたパートナーとして、その取り組みを応援してまいります。今後とも、POKER ROOM、GiGOそれぞれの活動にご理解とご支援を賜りますようお願い申し上げます。

■新店舗「GiGO POKER」概要

・店舗名:GiGO POKER

・オープン日:2025年4月下旬予定

・店舗住所:〒160-0021 東京都新宿区歌舞伎町1丁目21-1 第二東亜会館2F

・営業時間:平日16:00~23:00 休日(土日祝)12:00~23:00

・店舗URL : https://contents.gendagigo.jp/poker/

・店舗X:https://x.com/GiGOPOKER_SHIN

■POKER ROOMについて

・社名:株式会社POKER ROOM

・URL:https://pokerroom.co.jp/

・所在地:東京都渋谷区神南1-20-8 COERU渋谷公園通り 8F

・設立:2021年2月3日

・代表取締役社長:名和大貴

■GiGOの意味

Get into the Gaming Oasis=ゲームのオアシスに飛び込め!

どんな時代であっても、人々の欲求を「リアルな場」で満たし進化し続けること、これが新しいゲームセンターの価値だと考えています。人々の欲求を満たすオアシスであり続ける。それを表すキーワードが「Get into the Gaming Oasis=ゲームのオアシスに飛び込め!」であり、その頭文字をとって「GiGO(ギーゴ)」といたしました。