中国武侠MMORPG『新・天上碑』、祝・正式サービス22周年！記念アップデートを実施 ―― 新システムや装備強化の拡張など、多彩な新要素を追加

株式会社G・O・P[本社:東京都新宿区、代表取締役社長:申 載明(シン・ジェミョン)]は、PC向けMMORPG『新・天上碑』が、2025年3月14日(金)に正式サービス開始から22周年を迎えたことをお知らせいたします。これを記念し、多くの新要素を追加する大型アップデートを実施いたしました。

◆正式サービス22周年記念アップデート実施!

正式サービス22周年を記念した本アップデートは、新たな成長システム「次元システム」や、武器・防具の強化上限の拡張、新規装備の追加など、プレイヤーの皆様により深いゲーム体験をお楽しみいただける内容となっています。また、22周年を記念したゲーム内イベントも開催中です。

●新成長システム「次元システム」&「次元修練」

プレイヤーが新アイテム「次元石」を用いて装備に「次元付与」を行うことで、モンスターや木の人形(カカシ)を攻撃し「次元経験値」を獲得可能に。一定値に達するとレベルが上昇し、獲得したポイントを使用して装備の強化ができます。また、「次元修練」を行うことで「次元経験値」を追加獲得でき、さらなる強化が可能になります。

●新たな装備強化システムを導入

装備強化をサポートする新システムが追加されました。「分解システム」では、特定のアイテムを分解して「金鉱石」を獲得し、さらに「金剛宝珠」に変換可能です。「精錬システム」では、「金剛宝珠」を使用して武器にオプションを付与できます。不要なアイテムを有効活用しながら、装備の強化がより戦略的に行えるようになりました。

●武器・防具の強化上限を拡張

武器・防具の「強化改造」最大等級が+20まで拡張され、より高い戦闘力を持つ装備の育成が可能に。さらに、「肩甲」「腰甲」の防具強化についても、強化等級2以上の性能が上方修正され、防御力が向上しました。

●新装備・新コンテンツが続々登場

新たに4種類の守護霊が登場し、新装備「天神の肩甲/腰甲」も実装されました。

新要素が加わった『新・天上碑』で、さらなる冒険の世界をお楽しみください。

アップデートの詳細は公式サイトのお知らせをご確認ください。

◆正式サービス22周年記念イベント開催中!

イベント期間中に、ゲームにログインしたプレイヤーの皆様全員に、収集図鑑に登録すると【永久】に熟練度が220アップする22周年記念収集図鑑アイテム「記念Tシャツ[22th]」をプレゼントいたします。イベントの詳細は公式サイトをご確認ください。

・イベント期間:2025年3月26日(水)メンテナンス前まで

『新・天上碑』の情報は、公式メンバーサイトまたは公式Xなどから発信していますので、ぜひフォローしてください。

◆『新・天上碑』とは

三国志や水滸伝に通じる、古代中国大陸を舞台に繰り広げられる壮大な物語。

「少林寺」「洛陽城」など実在する歴史的な建造物が立ち並ぶ世界で、主人公であるプレイヤーは一人の武人として生を受け、物語を進めていくことになります。

過酷な修行を乗り越え、強さの高みを目指す為、プレイヤーのそれぞれが協力し合って物語を紡いでいくオンラインゲーム。それが『新・天上碑』です。

◆『新・天上碑』について

タイトル:新・天上碑(しん・てんじょうひ)

ジャンル:MMORPG

開発:NEOWIZ

運営:GOP Co.,Ltd.

対応OS:Windows8.1以降

プラットフォーム:Pmang

サービス開始日:2003年3月14日(金)

価格:基本無料(アイテム課金)

◆Pmang(ピーマン)とは

Pmang(https://www.pmang.jp)は、株式会社G・O・Pが運営するオンラインゲームポータルサイトです。本格RPGや超リアルFPS、手軽に遊べるブラウザゲームやモバイルアプリなど、基本無料で楽しめる多彩なゲームを提供しています。また、セキュリティ対策も万全で、お客様が安心してプレイできる環境を整えています。Pmangでは今後も新タイトルを続々と追加し、さらに多くのゲームを提供していく予定です。

◆株式会社G・O・Pについて

株式会社G・O・P(https://www.gopcorp.co.jp)は、基本無料で遊べるオンラインゲームのポータルサイト「Pmang」(https://www.pmang.jp)及び「GAMEcom」(https://customer.gamecom.jp)を運営するゲームパブリッシャーです。前身企業の創業時より長期にわたるオンラインゲーム運営実績を誇り、現在は本格RPG、超リアルFPS、ブラウザゲームやモバイルアプリなど、PCからスマートフォンまで、20タイトル以上の人気ゲームを日本国内に提供しています。

