愛犬の“慢性腎臓病”に新しいソリューションを。世界腎臓デーの3/13(木)からFUNDINNOで資金調達開示スタート。

「世界中のおいしいを、あたらしく。」をミッションとするFood Curate Lab株式会社(フードキュレートラボ株式会社、本社:東京都目黒区、代表取締役CEO:齊藤 康平、以下「当社」)は、世界腎臓デー (https://www.worldkidneyday.org/)の2025年3月13日(木)から株式投資型クラウドファンディングFundinno (https://fundinno.com/about)で資金調達の開示をスタートいたします。

愛犬の水分補給のアップデートを通して、世界中の慢性腎臓病で悩む愛犬に向けて、新しいソリューションを提供してまります。

■犬猫の慢性腎臓病 (CKD) に関して

慢性腎臓病は、高齢の犬猫において、愛犬の最大10%、愛猫の35%に影響を及ぼしています。

腎臓は主に体内の血液から老廃物をろ過し、尿をつくる、という重要な働きをしています。

この腎臓に障害が起きることを慢性腎臓病といい、この障害が起きると、血液中の老廃物を十分にろ過できず体にたまってしまう、また体に必要な水分を再吸収する、ということが出来なくなってしまい、嘔吐や下痢、脱水症状などを引き起こします。

また、この腎臓の障害は一度起きると回復しないこと、そして症状が出づらく気付きづらいという特徴があり、多くの犬猫を悩ませています。

高齢になると慢性腎臓病になる割合が高まるので、早めの診断、そしてケアが必要な病気と言えます。

※1 Michigan State University : Chronic Kidney Disease: Living with Your Pet and the Diagnosis

https://cvm.msu.edu/vdl/client-education/guides-for-pet-owners/chronic-kidney-disease-living-with-your-pet-and-the-diagnosis

■愛犬の水分補給

慢性腎臓病の原因はまだ解明されていないことも多いですが、一つの要因と考えられているのは、食事とそれに伴う水分不足です。

愛犬は最低でも1日に体重1kgあたり約50mlの水分補給が必要と言われています。

ただ、愛犬の食事はドライフードが全体の80%以上と多く、またドリンクの選択肢もほぼないため、水分不足になる愛犬が多くいます。腎臓は細かいフィルターの役割をしているので、流れてくる水分が少ないと、老廃物が詰まるなどの障害が起きることが考えられます。また、最近では高たんぱくのフードや、肉のジャーキーのおやつなども増えてきているので、タンパク質の過剰摂取となる可能性もあり、これも腎臓に負担をかける一因となります。

当社はそのような状況を鑑み、愛犬が自ら進んで水分補給をできるよう、愛犬の好きな発酵の香り、甘味を備えた低たんぱくの植物性ペットドリンク、Cozy Milk(以下コージーミルク)を開発、発売しました。ペットドリンクというカテゴリーを定着させて、日常で積極的に水分補給をする習慣を広めて、腎臓ケアを促進させたいと考えています。

獣医師のコメント(The Vet 南麻布動物病院 佐藤貴紀先生)

愛犬の腎臓ケアにとって、適切な水分補給はとても大切です。

腎臓の数値が悪くなった愛犬には、より意識して水分を摂ってもらうようアドバイスをしますが、

大事なことは、数値が悪くなる前から、日常的に適切な水分補給をすることです。

愛犬の健康を守るための水分補給の習慣を私も推奨します。

■腎臓ケア特化商品:Cozy Milkカラダシルクin

当社は、腎臓ケアを求めるお客様の声にこたえて、より腎臓ケアに特化した「Cozy Milk カラダシルクin」を発売しました。当製品は低カロリー・低タンパク・無脂肪の麹甘酒をベースに、腎臓サポート成分・カラダシルクを加えた愛犬健康サポートドリンクです。

栄養豊富な麹甘酒に、腎臓サポートのカラダシルクを入れ、愛犬が美味しく飲める飲料に仕上げています。お米由来なので、低タンパク、低リン、脂質ゼロで腎臓の数値が気になる、オシッコのトラブルが心配な愛犬の腎臓ケアに貢献します。

≪カラダシルクとは≫

特許技術で生成したナノレベルの多孔質構造を持つ液体シルクフィブロイン成分です。『Cozy Milk カラダシルクin』に入っている液体シルクフィブロインが、アンモニやコレステロールを吸着し、腎臓の負担を軽減します。液体シルクフィブロインは、GOTSオーガニック認証取得のシルクが原料なので安心です。

≪Cozy Milkとは≫

Cozy Milkは、金沢で創業約 400 年の老舗である株式会社福光屋と、愛犬が安心して飲めるドリンクとして共同開発した、高品質の麹甘酒です。

麴甘酒は、日本では江戸時代からエナジードリンクとして愛されてきた伝統的な発酵飲料であり、「飲む点滴」と言われるこの飲料は愛犬にとっても栄養価が高く、吸収効率も良いため健康維持にも最適です。

また、これまで5,000頭以上の愛犬に試飲をしてもらい、80%以上の高確率で飲みつきが良い結果が出ており(当社調べ)、まさに愛犬向けの健康飲料として適したものであると考えています。

そしてこの発酵飲料が本当に健康維持に適しているかどうかを医学的にも証明するために、アメリカの獣医師と組み、腸内環境ケアで優位性があるかどうかのエビデンス取得も進めています。

この日本の伝統飲料を武器に、世界の4.7億頭の愛犬をより健康にすべく、アメリカから“ペットドリンク”カテゴリー創出を目指します。

Cozy Milkカラダシルクin 200g

【内容量】

200g

【栄養成分】

原材料名

米(国産)、米麹、カラダシルク、食塩

栄養成分表示(100g当たり)

・エネルギー 43kcal

・たんぱく質 0.8g

・脂質 0.0g

・炭水化物 9.9g

・食塩相当量 0.06g

・クエン酸 39mg

・アミノ酸 62mg

・ブドウ糖 6.3g

・リン 9mg

本製品は、愛犬も人も安心してお飲みいただけます。

●愛犬向け摂取目安量(1日当たり)

体重1kgあたり10g~20g

※愛犬へ初めて与える場合は、ひと口程度からお試しください。

■株式投資型クラウドファンディング実施 及び オンライン事業説明会開催のお知らせ

Food Curate Lab株式会社はこのたび、株式会社FUNDINNOにて、「株式投資型クラウドファンディング」による資金調達を実施することとなりました。

・募集ページ

https://fundinno.com/projects/633?token=BAhbBmkCeQI%3D--774850d41c7ebca5789ce774c0e6df4f7fe9084c

つきましては、下記日程・要領にて今回の募集に関するオンライン事業説明会を実施させて頂きます。本件にご興味がおありになる方は、この機会にぜひご参加頂き、弊社及び弊社が実施する今回の募集についてのご理解を深めて頂ければ幸いです。

-記-

株式投資型クラウドファンディング説明会

弊社及び弊社事業の内容について代表取締役より解説したのち、皆様から頂いたご質問に対して、直接その場でお一人ずつ、丁寧にご回答させて頂く説明会になります。

・日程

●3/17(月)19時~20時

●3/18(火)19時~20時

●3/20(木)19時~20時

●3/21(金)19時~20時

●3/31(月)19時~20時

・説明会会場URL

https://us06web.zoom.us/j/81867717526?pwd=ad69MYXlwJ2urEpwlW34jOMXj534j5.1

Meeting ID: 818 6771 7526

Passcode: 708911

※ZOOMでの開催となります

※会場URLは各回共通です

・FUNDINNOへの投資家登録はこちら

https://fundinno.com/users/sign_up?invite_token=w38ensftab

※弊社への50万円以上の投資に興味を持ってくださった方は、弊社お問い合わせフォームまたは株式会社FUNDINNO公式サイトにお問い合わせください。株式会社FUNDINNOにお繋ぎします。

・注意事項

※上限募集金額を達成した場合や急なトラブルなど、予告なくオンライン事業説明会が中止・日時変更になる場合がございます。

※発言等は主催者が指名した際のみでお願いいたします。

※FUNDINNOの募集ページに記載しております開示情報は、FUNDINNO投資家登録されている方しか閲覧できない情報もございますので、本オンライン説明会内では共有できない内容がございます。ご質問等には個別に回答させていただくか、FUNDINNOへのご質問の解答欄に回答させていただく場合がございます。あらかじめご了承ください。

※画面オフの参加でも問題ございません。発言時以外はミュートにてお待ちください。

※急な開催となったため少人数でのご参加を見込んでおりますが、ご参加人数によっては皆様との意見交換などができない場合がございます。

※ZOOMのチャット欄で適宜コメント・ご質問を受け付けております。

※終了の時間は予定です。

※途中入室及び途中退室は可能ですが、予定時刻より前に終了している場合がございます。

※主催側の指示に従っていただけない場合、強制退場させて頂くことがございます。

■拡大する世界のペットフード市場

ペットフードの世界市場に関する調査報告書によると、2023年の市場規模は1,926億米ドル(約29兆円)でした。同市場は2024年から2033年にかけて年平均成長率8.6%、2033年末までに3,517億米ドル(約52兆円)の市場規模を創出すると予測されています。※1

また、愛犬の飼育頭数は約4.7億頭、愛猫は約3.7億頭と推定されており、今後もペットの家族化が進むと共に更に拡大する見込みになっています。

※1: https://www.kdmarketinsights.jp/report-analysis/pet-food-market/350

※2: https://www.statista.com/statistics/1044386/dog-and-cat-pet-population-worldwide/

一方で、日本のペットフード市場は2022年時点で6,482億円※3、愛犬の飼育頭数は2024年時点約670万頭、愛猫は約910万頭と推定されております。※4

※3: https://www.yano.co.jp/press-release/show/press_id/3568

※4: https://media.equall.jp/archives/15331

■愛犬とCozy Milkカフェやご自宅でCozy Milkを楽しむ風景

中目黒フナイリバのイベントスペースでお出店風景ご自宅でCozy Milkを楽しんで頂いている姿

■ Food Curate Lab(フードキュレートラボ) 株式会社について

Food Curate Lab株式会社は、「世界中のおいしいを、あたらしく。」をミッションとして、食を通じて、発酵のチカラを使い、「あたらしいおいしさ」という価値観を作って、楽しい未来をつくっていこうと活動している食品メーカーです。

その中で、愛犬も人間も垣根なく食事を楽しむことができるドリンクやフードを提供し、動物たちが家族のようにいることのできる環境を目指しています。ペットフードの世界での市場は約29兆円(2024年)で、さまざまな種類のペットフードが開発され、愛するペットがペットオーナーと共に生活をしています。

固形のフードは数多く世の中にあるものの、愛犬向けのドリンクは数えるほどしかありません。「水分補給は水」という考えが世の中に広がっている中で、フードや人の飲み物のように多様化した健康的な飲み物を愛犬にも与えたい。そういう思いで、当社は動物の種を超えて口にすることのできるフードの開発に取り組む「Diversity Food事業」を創設し、愛犬向けのドリンクの開発/販売を行っています。

◼️ 会社概要

【Food Curate Lab株式会社】

社名:Food Curate Lab株式会社 https://www.foodcuratelab.com/

設立:2023年8月

代表者:代表取締役CEO 齊藤 康平

本社所在地:東京都目黒区中目黒1丁目11 番18 号 フナイリバタテモノ

資本金:797万円

事業内容:

(1)プラントベース(植物由来の原材料)を用いた食料品、飲料品の研究、企画・開発及び製造・販売

(2)プラントベース(植物由来の原材料)を用いたペットフードの研究、企画・開発及び製造・販売

(3)プラントベース(植物由来の原材料)を用いた食料品、飲料品に関するコンサルティング及び商品のプロデュース

(4)飲食店 キッチンカーを含む の企画・運営

(5)イベントの企画及び運営

(6)飲食店のプロデュース及びコンサルティング

(7)前各号に附帯関連する一切の事業

