¡ÖForget-me-nots¡×¤¬Âå´±»³ËÜÅ¹¤Ë¤Æ¡¢¿·±Ô¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖSHIORI MIKATA¡×¤ÎPOPUP STORE¤ò³«ºÅ

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power shoulder l/s bodysuits \27,000¡¿tuck short-sleeve jacket \63,000


waist cut out hoodie \36,000¡¿corset shorts \45,000




denim ballet onepiece \55,000¡¿long socks with sheer \4,500



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PR¡§ÌÚÆâÍý¼Ó / Risa Kinouchi


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