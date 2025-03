サプライズコスメ『Pon de Couleur(ポンデクルール）』新商品！「サンリオキャラクターズ　夢みるエンジェルデザイン」が登場！

株式会社バンダイ

株式会社バンダイ ライフスタイル事業部では、バンダイが運営する化粧品ブランドCreerBeaute(クレアボーテ)」より、クローズドパッケージに入った大人向け本格コスメシリーズ『Pon de Couleur(ポンデクルール)』の新商品「ポンデクルール サンリオキャラクターズ 夢みるエンジェルデザイン マルチカラーバーム」全5種を、2025年3月17日(月)より全国のヴィレッジヴァンガードやバラエティ・キャラクター雑貨専門店等、ガシャポン自販機にて順次販売開始いたします。

(発売元:株式会社バンダイ クレアボーテ)

※商品特設ページ:https://bandai-lifestyle.jp/creerbeaute/pondecouleur/sanrioangel/

■商品特長

本商品は「サンリオキャラクターズ 夢みるエンジェルデザイン」の『Pon de Couleur(ポンデクルール)』です。クローズドパッケージ仕様の “マルチカラーバーム“となっております。

『Pon de Couleur(ポンデクルール)』は「あたらしい色(じぶん)に出会おう」をキャッチコピーとしたコスメシリーズ。

「Couleur(クルール)」とはフランス語で「色とりどり」を意味する言葉。思いがけず出会ったコスメから自分に似合う新しい色をしってほしいという思いを込めました。

日常的に使いやすい大人向け本格コスメであることはもちろん、クローズドパッケージのため、開けるまでどんなキャラクター・どんなカラーに出会えるかわからない、ドキドキをお届けします。

“マルチカラーバーム“は、アイカラーやチーク、リップカラーにご使用いただける3WAY仕様です。きらきらのパール入りなので、華やかなメイクに仕上がります。

透明感のあるクリアケースの天面には、「夢みるエンジェルデザイン」の「サンリオキャラクターズ」をデザインし、キャラクターの世界観に合わせたカラーのバームを組み合わせました。

■商品ラインナップ

ハローキティ(カラー・アップルレッド)

シナモロール(カラー・空色ソーダ)

マイメロディ(カラー・パールピーチ)

クロミ(カラー・シャイニーグレープ)

ポムポムプリン(カラー・パインゴールド)

(バラエティーストアのガシャボックスイメージ・ガシャポン自販機ディスプレイイメージ)

■商品概要

・商品名 :ポンデクルール サンリオキャラクターズ 夢みるエンジェルデザイン

マルチカラーバーム

・販売開始日:2025年3月17日(月)

・商品詳細 : https://bandai-lifestyle.jp/creerbeaute/pondecouleur/sanrioangel/

・価格 :バラエティーストア等:550円(税込)

ガシャポン自販機:500円(税込)

・商品サイズ:(約)直径42mm、厚さ12mm

・生産エリア:中国本土

・販売ルート:ヴィレッジヴァンガード、バラエティ・キャラクター雑貨専門店等、

全国のガシャポン自販機

・発売元 :株式会社バンダイ クレアボーテ

(C) 2025 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L656920

※商品仕様等は予告なく変更になる場合があります。

※掲載している写真は開発中のため、実際の商品とは多少異なる場合があります。

■「CreerBeaute(クレアボーテ)」とは

CreerBeaute(クレアボーテ)では、キャラクターと本格コスメをコラボレーションさせた商品を展開しています。2006年のブランドスタート以降、「ベルサイユのばら」や「美少女戦士セーラームーン」などのコスメシリーズを展開し、キャラクターの世界観を表現することにプラスして、見た目の可愛さや機能面でも反響を呼んでいます。口コミサイトでは、「ベルサイユのばら」のリキッドアイライナーが殿堂入りを果たすなど、機能面でも高い評価を得てきました。

『いつものメイク時間が、キャラクターとその世界観を感じられる楽しい時間となる。』『疲れてまだ眠い朝でも、クタクタな仕事終わりでも、クレアボーテのコスメでHAPPYな気持ちになって欲しい。』そんな想いを込めて展開しています。