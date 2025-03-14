ネオジャパンは「FMヨコハママラソン2025」に協賛します
株式会社ネオジャパン
株式会社ネオジャパン（本社：神奈川県横浜市、代表取締役社長：齋藤 晶議）は、2025年3月15日（土）に開催される「FMヨコハママラソン2025」に大会協賛することをお知らせします。
スポーツ振興、社会貢献・地域貢献活動の一環として本大会に協賛し、ネオジャパンのメンバーもマラソンに出走します。
本協賛を通じて、ネオジャパンの社会貢献活動方針の一つでもある、「地域への貢献」のもと今後もスポーツ・文化の振興を通じ、社会および地域への貢献活動を積極的に推進してまいります。
＜大会要項＞
大会名：FMヨコハママラソン2025
開催日：2025年3月15日（土）
種目：
■10kmマラソン1部：受付7:00～ スタート9:00
■10kmマラソン2部：受付8:30～ スタート10:30
■3kmファミリーラン：受付10:00 スタート12:00
■5kmマラソン：受付10:50～ スタート12:50
■ハーフリレーマラソン：受付12:00 スタート14:00
実施場所：横浜赤レンガ倉庫周辺
主催：FMヨコハマ
【会社概要】
会社名 ： 株式会社ネオジャパン（コード：3921、東証プライム市場）
代表者 ： 代表取締役社長 齋藤 晶議
所在地 ： 神奈川県横浜市西区みなとみらい2-2-1横浜ランドマークタワー10F
営業所 ： 大阪、名古屋、福岡
設立 ： 1992年2月
URL ： https://www.neo.co.jp/