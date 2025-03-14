ネオジャパンは「FMヨコハママラソン2025」に協賛します

株式会社ネオジャパン

株式会社ネオジャパン（本社：神奈川県横浜市、代表取締役社長：齋藤 晶議）は、2025年3月15日（土）に開催される「FMヨコハママラソン2025」に大会協賛することをお知らせします。

スポーツ振興、社会貢献・地域貢献活動の一環として本大会に協賛し、ネオジャパンのメンバーもマラソンに出走します。

本協賛を通じて、ネオジャパンの社会貢献活動方針の一つでもある、「地域への貢献」のもと今後もスポーツ・文化の振興を通じ、社会および地域への貢献活動を積極的に推進してまいります。

＜大会要項＞

大会名：FMヨコハママラソン2025

開催日：2025年3月15日（土）

種目：

■10kmマラソン1部：受付7:00～ スタート9:00

■10kmマラソン2部：受付8:30～ スタート10:30

■3kmファミリーラン：受付10:00 スタート12:00

■5kmマラソン：受付10:50～ スタート12:50

■ハーフリレーマラソン：受付12:00 スタート14:00

実施場所：横浜赤レンガ倉庫周辺

主催：FMヨコハマ

【会社概要】

会社名 ： 株式会社ネオジャパン（コード：3921、東証プライム市場）

代表者 ： 代表取締役社長 齋藤 晶議

所在地 ： 神奈川県横浜市西区みなとみらい2-2-1横浜ランドマークタワー10F

営業所 ： 大阪、名古屋、福岡

設立 ： 1992年2月

URL ： https://www.neo.co.jp/