【ANTEPRIMA】ブランドアイコンであるフィオーリモチーフの新作アクセサリーが登場
株式会社ヴァンドームヤマダ
リング \16,500-（税込）
ブローチ \18,700-（税込）
ネックレス \18,700-（税込）
ピアス（イヤリング） \22,000-（税込）
ノベルティのジュエリーポーチ
“Smart, Precious with LOVE”をコンセプトに、今の時代をしなやかに楽しみ、美しく強く生きる女性へ向けて発信。
“凛々しさの薫る洗練されたエレガントスタイル”を提案するアンテプリマのアクセサリーから人気のフィオーリ（花）モチーフのコレクションに新作が登場します。ブランドアイコンのフィオーリ（花）をかたどった白蝶貝の中心に、アリウムをイメージした丸いシルエットにカットガラスを敷き詰めたパヴェボールが煌めくエレガントな印象のデザイン。
スタイリングに上品な華やかさを添えるアイテムです。
リング \16,500-（税込）
ブローチ \18,700-（税込）
ネックレス \18,700-（税込）
ピアス（イヤリング） \22,000-（税込）
【 ノベルティフェア 】
2025年3月15日より、ノベルティフェアがスタート。
期間中、店頭で税込\28,600-以上お買い上げの方へオリジナルジュエリーポーチをプレゼントいたします。
ノベルティのジュエリーポーチ
【発売日】 3月15日（土）より順次発売
【発売場所】 全国のアンテプリマ アクセサリーショップ：https://vendome.jp/aoyama/stores?bslg=anteprima(https://vendome.jp/aoyama/stores?bslg=anteprima)
アンテプリマ・オンラインストア：https://www.wirebag.jp/(https://www.wirebag.jp/)