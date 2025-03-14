【ANTEPRIMA】ブランドアイコンであるフィオーリモチーフの新作アクセサリーが登場

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株式会社ヴァンドームヤマダ



“Smart, Precious with LOVE”をコンセプトに、今の時代をしなやかに楽しみ、美しく強く生きる女性へ向けて発信。


“凛々しさの薫る洗練されたエレガントスタイル”を提案するアンテプリマのアクセサリーから人気のフィオーリ（花）モチーフのコレクションに新作が登場します。ブランドアイコンのフィオーリ（花）をかたどった白蝶貝の中心に、アリウムをイメージした丸いシルエットにカットガラスを敷き詰めたパヴェボールが煌めくエレガントな印象のデザイン。


スタイリングに上品な華やかさを添えるアイテムです。




リング　　　\16,500-（税込）

ブローチ　　\18,700-（税込）




ネックレス　　　\18,700-（税込）

ピアス（イヤリング）　　\22,000-（税込）


【　ノベルティフェア　】


2025年3月15日より、ノベルティフェアがスタート。


期間中、店頭で税込\28,600-以上お買い上げの方へオリジナルジュエリーポーチをプレゼントいたします。




ノベルティのジュエリーポーチ




【発売日】　3月15日（土）より順次発売


【発売場所】　全国のアンテプリマ アクセサリーショップ：https://vendome.jp/aoyama/stores?bslg=anteprima(https://vendome.jp/aoyama/stores?bslg=anteprima)


アンテプリマ・オンラインストア：https://www.wirebag.jp/(https://www.wirebag.jp/)