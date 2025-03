Firsthandのユニセックスアパレルライン〈MA Firsthand(マ ファーストハンド)〉の2025 Spring ＆ Summer はTシャツの定番を超える新たな選択肢を提案。

株式会社デイトナ・インターナショナル

株式会社デイトナ・インターナショナルが運営する、サステナブル・ファッションとアートをテーマに掲げるコンセプトブランド「Firsthand(ファーストハンド)」が展開するユニセックスアパレルライン〈MA Firsthand(マ ファーストハンド)〉より、「25 Spring & Summer」コレクションが登場しました。今季は、毎シーズン人気の定番Tシャツに代わる新たな選択肢として、マットなナイロン素材のセットアップや春夏らしい配色のストライプセットアップなどを提案します。

また、「2025 Spring & Summer」LOOKを3月13日(木)より、公式オンラインストア「Daytona Park(デイトナパーク)」にて公開します。

- アイテム紹介

「Good things have a sense of distance. =いいモノには距離感が必要」をコンセプトに、ユニセックスカシミヤブラン「BODHI」のデザイナー・水谷 倫(みずたに さとし)氏を監修に迎えるMA Firsthand。2025 「 Spring&Summer 」 コレクションでは、毎シーズン人気の定番Tシャツに代わる新たな選択肢として、マットなナイロン素材のセットアップや、春夏らしい配色のストライプセットアップなどを提案します。さらに、ブロード生地を使用したダブルポケットワークシャツや、ストックファブリックを活用したトートバッグなど、新しいアイテムもラインナップに加わりました。

〈ユニセックス〉

マットなナイロン素材はキレイめのスタイルにも相性抜群です。

春夏シーズンでも着用しやすいソフトな素材感です。

ナイロンプルオーバーは、ヴィンテージのフットボールウェアから着想を得た襟付きのデザインです。パンツは、配色ステッチを施すことでアクセントに。

商品名 : BASIC LOGO 刺繍ナイロンプルオーバ

価格 : \11,990

カラー : オフホワイト/ブラック/ブルー

サイズ : M / L

商品名 : BASIC LOGO刺繍ナイロンパンツ

価格 : \9,999

カラー : オフホワイト/ブラック/ブルー

サイズ : M / L

本来ドレスシャツに使われるような光沢のあるブロード生地をカジュアルに落とし込み、程よい落ち感がポイントです。左胸のMAの刺繍ロゴとWポケットがアクセントになったワークシャツデザイン。

1枚での着用はもちろん、羽織としても重宝します。

商品名 : BASIC LOGO刺繍ブロード ダブルポケットワークシャツ

価格 : \8,998

カラー : オフホワイト/サックスブルー

サイズ : M / L

ワンポイントのロゴプリントが施されたポケT。

ベーシックから夏に活躍する差し色まで揃った5色展開です。

商品名 : MAコンセプトプリント ポケットTEE

価格 : \5,500

カラー : ホワイト/ブラウン / レッド / ブルー / ネイビー

サイズ : M / L

柔らかく甘く編まれたバスク生地で体馴染みが良いコットン100%の生地を使用しています。

商品名 : BASIC LOGO刺繍 ルーズボーダーバスクTEE

価格 : \6,996

カラー ホワイト×ブラウン /サックス×ブラウン / ネイビー×ホワイト

サイズ : M / L

Good things have a sence of distanceのキーフレーズの刺繍が入ったMAの定番シグネチャー半袖TEE。生地感が程よい厚みでボックスシルエットのため、小慣れた落ち感で着用が可能です。

品な見え方をする単色のマルチボーダーはカジュアルの中にも上品さを醸し出します。

左 : 商品名 : BASICロゴ刺繍TEE

価格 : \5,500

カラー : ホワイト/ブラック / グレー / イエロー

サイズ : S / M / L

右 : 商品名 : BASICロゴ刺繍TEEボーダー

価格 : \5,500

カラー : ホワイト×ブラックボーダー/ブラック × ホワイトボーダー / サックスブルー×ブラックボーダー

サイズ : S / M / L

マットなナイロン素材を使用した2WAYバッグは、A4サイズが収納可能なサイズ感です。

外ポケットはメッシュ使用でデザイン性も機能性にも優れています。調節可能なショルダータイプです。

商品名 : BASIC LOGO刺繍ナイロン2WAY BAG

価格 : \4,950

カラー : オフホワイト / ブラック / ブルー

サイズ : FREE

ストックファブリックを使用したサステナブルトートバック。

マチ付きでA4サイズもはいるサイズ感で収納力にも優れています。

商品名 : STOCK FABRIC EMBROIDERY BAG

価格 : \3,993

カラー :イエロー×グリーン / ブル―×ピンク/ ネイビー

サイズ : FREE

オーバーサイズシルエットのベーシックなレギュラーシャツのセットアップ。

UNISEX展開ではフルレングスのイージーパンツ、WOMENでは膝にかかるくらいの長めに設計したショートパンツをラインナップ。

UNISEX : 商品名 : BASICロゴ刺繍ブロードワークシャツ ストライプ /

BASICロゴ刺繍ストライプイージーパンツ

価格 : \8,998 / \9,999

カラー : サックスブルー

サイズ : M / L

WOMEN : 商品名 : BASIC LOGO STRIPE SHIRT / BASIC LOGO STRIPE SHORT PANTS

価格 : \9,900 / \8,250

カラー : ホワイト/ピンク / サックスブルー

サイズ : FREE

ショート丈で広めのボートネックプルオーバーに、ポロシャツタイプを重ね着したレイヤードスタイルでこなれ感を出したスタイルに。大人な2配色のボーダーでカジュアル過ぎずに着こなせます。

商品名 : BASQUE BORDER CROP PO / POLO BORDER PO

価格 : \6,996 / \7,997

カラー ホワイト / サックスブルー / ネイビー

サイズ : FREE

二の腕も程よくカバーできるフレンチスリーブのTシャツ。カラフルな5色展開です。

商品名 : BASIC LOGO FRENCH SLEEVE T

価格 : \4,994

カラー : ホワイト/ブラウン /レッド / ブルー / ネイビー

サイズ : M / L

リラクシーなポロワンピース。

落ち感のある素材なのでオーバーサイズでも華奢見えするシルエットに仕上がっています。サイドスリットが入っているので、レイヤードなどでコーディネートを楽しめます。

商品名 : BASIC LOGO POLO ONEPIECE

価格 : \8,998

カラー : ホワイト / ブラウン / ネイビー

サイズ : FREE

オリジナルのリブ生地を使用し、ミニマルなTシャツ・アメスリタイプのタンクトップ・フレアシルエットのスカートをラインナップしました。定番ロゴ刺繍がポイントになっています。

商品名 : RIB RINGER TEE / RIB RINGER TANK / RIB RINGERE SKIRT

価格 : \5,500 / \4,994 / \7,920

カラー : オートミール / ブラック / ブラウン

サイズ : FREE

※全て税込み価格表記

【その他、LOOK画像】

【LOOK公開について】

公開日 : 3月13日(木)

公式オンラインストア「Daytona Park(デイトナパーク)」

https://www.daytona-park.com/shop/firsthand.html

- 販売について

WEB : Daytona Park(デイトナパーク) https://www.daytona-park.com

店舗 : ANDY FREAK’S STORE / FREAK’S STORE 名古屋パルコ / FREAK’S STORE 梅田ルクアウィンズ / FREAK’S STOREアミュプラザ博多

- Firsthand (ファーストハンド)について

2021年にローンチ。毎シーズン人気を博しているユニセックスアパレルライン。

「Good things have a sense of distance. =いいモノには距離感が必要」をコンセプトに、ユニセックスカシミヤブランド「BODHI」のデザイナー・水谷 倫(みずたに さとし)氏を監修に迎えるMA Firsthand。キーフレーズである「Good things have a sense of distance. 」は、新しいものと古いもの、伝統と最先端、男性と女性など世の中に対比される物事のなかで、お互いの良さを認め合うちょうどいい距離=「間」を知るというコンセプトを表現。

- Firsthand (ファーストハンド)について

株式会社デイトナ・インターナショナルが展開するFirsthandは、ファッション、サステナブル、アートをテーマに、デザイン性やクオリティー、モノ作りなど、クリエイティブを重視したサステナブルなコンセプトブランドです。 ここでしか出会えないブランドやアイテム、ここでしかできない実体験、新しくスタイリッシュなカルチャーとファッションを発信しています。



OFFICIAL WEB SITE:https://www.daytona-park.com/shop/firsthand.html

Instagram アカウント:https://www.Instagram.com/firsthand__official/

取り扱いブランド : Firsthand (ファーストハンド) / CFCL (シーエフシーエル) /GANNI (ガニー) / the garment (ザ ガーメント) / VIVIANO (ヴィヴィアーノ) / BASICS (ベイシックス) / BASERANGE (ベースレンジ) etc …

- 株式会社デイトナ・インターナショナル について

1986年創業。基幹事業であるセレクトショップ「FREAK‘S STORE(フリークス ストア)」をはじめ、サステナブルをテーマにしたコンセプトブランド「Firsthand(ファーストハンド)」やコミュニケーションメディア「FREAK(フリーク)」、セレクトショップ業界初となる協業規格住宅「FREAK’S HOUSE」、コワーキングスペース「&FREAK.」、再エネプロジェクト「フリークス電気」、店舗DXソリューション「+PLUS SERIES」など幅広く手がける。FREAK‘S STOREで培った「好き」や 「熱意」から生まれるコラボレーションやアライアンス、ローカルプロモーションなど独自性のある企画で、SDGsの取り組みも推進している。

コーポレート サイト : https://daytonajp.com/

