あなたの推し活を応援する『Chugai推しアピシリーズ』の新作グッズが「AnimeJapan 2025」で登場！中外鉱業ブースにて販売決定！
出展情報・通販はこちら！ :
https://www.chugai-contents.jp/blog/event/aj2025/
キャラクターグッズの商品企画・製作・販売を行う中外鉱業株式会社コンテンツ部は、「AnimeJapan 2025」にて『Chugai推しアピシリーズ』の新商品を販売します。
お気に入りのグッズをもっとおしゃれに、もっと楽しく！あなたの推し活を応援する『Chugai推しアピシリーズ』より、新作アイテムが「AnimeJapan 2025」で登場！
アクリルスタンドを教室に並べたような気分になれる"学校"デザインの「アクリルマンション」や、推しのイメージカラーを選んだり、シリーズごとに並べて飾れる「缶バッジ＆キーホルダースタンド」など、推し活を彩る便利アイテムが勢ぞろい！
会場販売のほか、中外鉱業コンテンツ部ECサイト「Chugaionline」にて予約販売を実施します。
ぜひ中外鉱業ブースをチェックしてください！
イベント情報
「AnimeJapan 2025」
・開催日時 2025年3月22日(土)～3月23日(日) 9:00～17:00(16:30最終入場)
・開催場所 東京ビッグサイト 東展示棟 東1～8ホール
・ブース名 中外鉱業ブース[J53]
・公式HP https://www.anime-japan.jp/
・中外鉱業 出展情報ページ https://www.chugai-contents.jp/blog/event/aj2025/
※内容は予告なく変更になる場合がございます。予めご容赦くださいませ。
※ご入場の詳細については上記HPをご確認ください。
Web販売
Chugaionline（中外鉱業コンテンツ部ECサイト）
https://www.chugai-contents.jp/blog/event/aj2025/
予約期間：2025年3月14日(金)17:00～3月24日(月)23:59
発送日：2025年5月以降順次発送予定
※一部商品は、期間中に準備数に達し次第受付を終了する場合がございます。予めご了承ください。
※商品の発売・仕様などにつきましては諸般の事情により、変更・延期・中止になる場合がございます。
製品情報
■おきがえ台座 ねこ（全3種）
販売価格：330円(税込)
ラインナップ：クロ、シロ、ミケ（全3種）
■アクリルパーツ（全4種）
販売価格：1,100円(税込)
ラインナップ：おべんとう、アイコン、おしごと、カメラ（全4種）
■アクリルマンション
販売価格：2,750円(税込)
■缶バッジ&キーホルダースタンド（全7種）
販売価格：1,100円(税込)
ラインナップ：[指輪ケース]あか、あお、おれんじ、みどり、むらさき（全5種）
[ねこ]クロ、シロ（全2種）
※画像はイメージです。実際の商品とは異なる場合がございます。
※商品の発売・仕様などにつきましては諸般の事情により、変更・延期・中止になる場合がございます。
権利表記・関連情報
【関連サイト】
Chugaionline（中外鉱業株式会社コンテンツ部運営ECサイト）
https://www.chugai-contents.jp/
中外鉱業コンテンツ部 公式X
https://x.com/chugaionline(https://x.com/chugaionline/)