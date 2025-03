軽量かつ高性能の新シリーズ「Swift Lite」を発売AI対応のノートパソコン、14インチと16インチで登場！

日本エイサー株式会社

日本エイサー株式会社(本社:東京都新宿区、代表取締役社長:ボブ・セン)は、軽量かつ高性能で、AI処理にも対応したノートパソコンの新シリーズ「Swift Lite」を発売いたします。本シリーズより、14インチ の「SFL14-54M-F76Y 」「SFL14-54M-F56Y 」、および16インチの「SFL16-51M-F56Y 」を、AmazonおよびAcer公式オンラインストアにて販売開始します。さらに、量販店モデルの14インチ 「SFL14-54M-F56Y/F 」と16インチ「SFL16-51M-F56Y/F 」はヨドバシカメラ、ビックカメラグループ、およびその他量販店より発売いたします。

驚きの軽さと洗練されたデザイン

Swift Light 14は、約990gの驚くべき軽さと15.4mmの薄さを実現し、持ち運びに便利。Swift Light 16も約1160g、薄さ15.8mmと、軽量かつスリムなデザインです。洗練されたアルミニウム合金製のボディは、優れた堅牢性と放熱性を兼ね備え、長時間の使用でも安心。思い立ったときにすぐ持ち出せる軽快さと、頼れるバッテリー性能で、デジタルライフをより自由に、快適にサポートします。

高性能プロセッサーとAI機能で快適なクリエイティブ体験

「SFL14-54M-F76Y」には、パワフルなインテル(R) Core(TM) Ultra 7 プロセッサー155Uを搭載。また、「SFL14-54M-F56Y」「SFL16-51M-F56Y」、および量販店モデルの「SFL14-54M-F56Y/F 」、「SFL16-51M-F56Y/F 」にはインテル(R) Core(TM) Ultra 5 プロセッサー115Uを採用し、AI専用NPUによって高度なAI機能を高速かつ省電力で実現します。また、16GBメモリと512GB SSDの組み合わせで、日常使いからビジネス用途までを快適にこなせるだけでなく、ライブ配信やクリエイター向けアプリケーションにも対応※。臨場感あふれる映像を、電力を抑えながら豊かに表現し、わくわくするような新しいユーザー体験を提供します。

(SFL14-54M)

(SFL16-51M)

美麗なディスプレイで、趣味も仕事も快適に

アスペクト比16:10の14インチWUXGA(1920×1200) 高解像度IPSディスプレイは、縦幅が少し広く、より多くの情報を一度に表示可能。狭小ベゼルで、細部にわたって鮮明でクリアな映像を映し出します。ウェブ閲覧はもちろん、要求の厳しいプロジェクト作業や映画鑑賞まで、あらゆるシーンで美しい映像体験を提供します。

ビデオ通話も会議もスマートに

インテル(R) AI Boostにより、Windows Studio EffectsなどのAI機能を活用し、ビデオ通話やオンライン会議をより快適にしてくれます。自動フレーミング機能でフレームの中心に顔を収めながら、視線補正(アイコンタクト)機能で自然な視線を実現します。さらに、プライバシーシャッター付きのフルHDカメラが、セキュリティを強化しつつレンズを保護してくれます。

豊富なポートで仕事も旅もスムーズに

旅先でも仕事先でも、どんな場所でも快適に接続できるよう、USB Type-C(3.2 Gen1)×2、USB Type-A(3.2 Gen1)×1、HDMI×1、オーディオジャックなど、豊富なポート類を搭載。ノートパソコンの拡張性を高め、創造性をサポートします。

スマートな共同作業を実現

シンプルで軽量、スリムなボディに、180°回転可能なヒンジを採用。タブレットのようにフラットに開くことで、仲間との共同作業や仕事相手との画面共有もスムーズに行えます。

Microsoft Officeが付属

量販店から発売する14インチ 「SFL14-54M-F56Y/F 」、16インチ「SFL16-51M-F56Y/F 」には、Microsoft Office Home & Business 2024(個人向け、デジタルアタッチ版)が付属しています。

Copilotキーで、AIをもっと身近に

日本語キーボードには、ワンタッチでAIにアクセスできるCopilotキーを搭載。Windows上でCopilotアプリ(生成AI)と簡単かつシームレスに連携できます。AIの力を最大限に活用し、日々の業務やタスクをより効率的に進めることができます。

プレスリリースページ:

https://www.acer.com/jp-ja/about/news/20250314

※使用するアプリケーションの使用条件をご確認ください

Acerについて

Acer は世界160か国以上で事業を展開するグローバルICTカンパニーです。1976年の創業以来、人々の生活を豊かにするパソコン、モニター、プロジェクター、タブレットなどのハードウェアやソフトウェア、サービスを提供しています。Acerは現在、全世界約7,500人の従業員とともに、“Breaking barriers between people and technology(人とテクノロジーの垣根を壊す)”のミッションのもと、製品の研究、デザイン、マーケティングおよび販売とサポートを行っています。

日本エイサー株式会社について

社名 :日本エイサー株式会社

所在地:東京都新宿区西新宿6-24-1 西新宿三井ビルディング 18F

代表者:代表取締役社長 袪 國良(ボブ・セン)

