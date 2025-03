KVは浅野いにおによる描き下ろし！スペシャルサポーターにGLIM SPANKY、ボカロステージスペシャルサポーターにsyudouが就任！

株式会社エフエム東京

TOKYO FMをはじめとするJFN38局で放送中の10代向けワイド番組『SCHOOL OF LOCK!』(月-金22:00~放送中)とソニーミュージックによる10代アーティスト限定の音楽フェス『マイナビ 閃光ライオット2025 produced by SCHOOL OF LOCK!』のKVが昨年に続き、浅野いにおの描き下ろしイラストに決定しました。

さらに、8月7日にZepp DiverCity (TOKYO)で開催されるファイナルステージのゲストライブがUNISON SQUARE GARDEN、レギュラーステージのスペシャルサポーターにGLIM SPANKY、ボカロステージスペシャルサポーターにsyudouが就任することが決定しました!ファイナルステージを盛り上げます。

現在、10代アーティストからのエントリー受付中。応募の詳細は、特設サイトをご覧ください。

写真:moco

KV描き下ろし 浅野いにおからのコメント

「昨年に引き続きイラストを担当させていただきました。去年よりもかなりギターが上手に弾けるようになった彼女の姿に注目してもらえたら嬉しいです。」

ゲストライブ UNISON SQUARE GARDEN 斎藤宏介からのコメント

ステージに立つ上で一番大事なものは何でしょうか。僕は「自分の音楽が好きだという心」だと思っています。素晴らしい一日になりそうです。

スペシャルサポーター GLIM SPANKYからのコメント

松尾レミ

GLIM SPANKYは第二回目の閃光ライオット出身です。再びここに戻ってきたこと、特別な気持ちでいます。あの頃から今も変わらず自分の信じる音楽を、カルチャーを人生かけてやってます。そのきっかけをくれたのは閃光ライオットでした。そんな風に、ここから誰かの人生が転がり始めるかもしれない。イチ音楽リスナーとして、みんなの音楽がとても楽しみです!

亀本寛貴

我々が閃光ライオットに出演してからもう16年が経つのですが、その後休むことなくずっと音楽活動を続けてきたのでもう遥か昔のことのように感じます。今改めて見ると当時の自分たちも他の出演者も、今の自分たちには表現出来ないようなエネルギーに溢れていてとても新鮮です。やっぱり閃光ライオットにはどんな有名なアーティストや一流のミュージシャンでも表現出来ない、閃光ライオットにしかない煌めきがあるなと感じています。そんな場所にこうしてまた戻ってこられてとても嬉しいです!今の10代の皆さんの感性、エネルギー、センス、今からとても楽しみです!

ボカロステージ スペシャルサポーター syudouからのコメント

この度ボカロステージスペシャルサポーターを務めさせていただくことになりました。実は自分も高校生の時に閃光ライオットにデモ音源を応募した事があります。その時は目立った結果は出ませんでしたが、時を経てこういう形で本イベントに関われる事を大変光栄に思います。参加される皆様の”今しか鳴らせない音”を楽しみにしております!ぶちカマしちゃってください!!

スペシャルサポーターとは…

これまで、ファイナルステージには特別審査員を含めた審査員チームを結成していましたが、10代アーティストへの批評に「審査」という言葉が相応しくないという想いがあり、今大会から、当日の10代アーティストのパフォーマンスや熱い想いを受け止め、時にアドバイス、時に激励、感想や意見を述べアーティストたちを盛り上げ、サポートしていく“スペシャルサポーター”に変更いたしました。

今回就任が確定しているスペシャルサポーター:アイナ・ジ・エンド、オカモトレイジ(OKAMOTO‘S)、オカモトショウ(OKAMOTO‘S)、GLIM SPANKY ※五十音順

ボカロステージ:shudou

◆アーティストへの副賞が追加!

マイナビのラジオCMソングに起用!

ファイナルステージに進み、グランプリに輝くと、優勝賞金100万円、さらに冠スポンサーであるマイナビより「活動サポート資金 50万円」を贈呈。また頑張る人の背中を押してくれる“曲”に贈られる「マイナビ Yell Song賞」は、賞金50万円。そして今回新たに「マイナビ Yell Song賞」の副賞として、『SCHOOL OF LOCK!』にて放送予定のマイナビオリジナルラジオCMに楽曲起用&ナレーション出演権が贈呈されることが決定しました。(放送期間は今後決定)

◆ドキュメンタリームービー・プロジェクトが新たにスタート!

人生を変える一歩を踏み出せ。

THE FIRST STEP supported by ドクターマーチン

音楽にすべてをかける10代の『はじまりの瞬間』を記録する、ドキュメンタリームービー・プロジェクトがスタート!各SNSで配信するショートムービーを随時公開!動画企画「THE FIRST STEP supported by ドクターマーチン」では、音楽の甲子園『マイナビ 閃光ライオット2025 produced by SCHOOL OF LOCK!』に挑む、蒼き10代ミュージシャンたちの姿を密着取材。全国のスタジオ審査から、最終予選のライブハウス審査、Zepp DiverCity(TOKYO)で開催されるファイナルステージまで・・・”人生を変える一歩”を踏み出した挑戦者たちをカメラが追います。すべてをかけて挑む、10代アーティストたちの姿を、SNSショート動画で多くの人に届けていきます。この動画は、『マイナビ 閃光ライオット2025 produced by SCHOOL OF LOCK!』のTikTok、Instagramで、随時公開していきます。YouTubeは『SCHOOL OF LOCK!』のアカウントで配信します。『マイナビ 閃光ライオット2025 produced by SCHOOL OF LOCK!』の公式サイトではすべてのムービーを視聴することができます。 ムービー第一弾は、2023年と2024年のファイナリスト、宮城県出身4ピースバンド halogenにインタビュー!第二弾は昨年のグランプリバンド、admiresのインタビュー、第三弾は昨年のファイナリストバンド、プライドの高い深夜のコンビニアルバイトのインタビューを届けています。

【イベント概要】

◆「マイナビ 閃光ライオット2025 produced by SCHOOL OF LOCK!」

開催日:2025年8月7日(木)

会場:Zepp DiverCity(TOKYO)

ゲストライブ:UNISON SQUARE GARDEN

スペシャルサポーター:アイナ・ジ・エンド、オカモトレイジ(OKAMOTO‘S)、オカモトショウ(OKAMOTO‘S)、GLIM SPANKY ※五十音順

ボカロステージ syudou

特別協賛:マイナビ

協賛:ドクターマーチン

協力:ボカコレ

グランプリ:優勝賞金100万円

マイナビ Yell Song賞:賞金50万円(頑張る人の背中を押してくれる“曲”に贈呈)

『SCHOOL OF LOCK!』にて放送予定のマイナビオリジナルラジオCMへの楽曲起用&ナレーション出演権の贈呈

副賞

■グランプリ受賞アーティストに、マイナビから「活動サポート資金 50万円」を贈呈

■ファイナリスト全員に、英国のフットウェアブランド“ドクターマーチン”の1460 8ホールブーツを贈呈

オーディション要項

応募資格:

1.応募時点で10歳~19歳までの方※ バンドやグループの場合、メンバー全員が上記の年齢であること※ 応募楽曲の作詞・作曲・編曲者も上記年齢であること(ただし、カバー曲はその限りではありません)

2.未成年の方は、保護者の同意を得ている方

3.個人・グループ・ジャンルは問いません

4.応募楽曲はオリジナルに限りません。カバー曲やカラオケ歌唱でのエントリーも可能です

5.ステージ上でのライブパフォーマンスができる形であれば、顔出しの有無は不問です

6.下記の審査日程に参加可能な方

募集期間:2025年2月12日(水)~3月23日(日)

・全国スタジオ審査 4月26日(土)~5月18日(日)

・3次ライブ審査 6月7日(土) 大阪 14日(土)、15日(日) 東京

・ファイナルライブ審査「マイナビ 閃光ライオット2025 produced by SCHOOL OF LOCK!」8月7日(木)

ボカロステージ要項

応募資格:

1.応募時点で10歳~19歳までの方

*応募楽曲の作詞・作曲・編曲者も上記年齢であること

2. 未成年の方は、保護者の同意を得ている方

3. 応募はオリジナル楽曲に限ります

4. 下記の審査日程に参加可能な方

5. 国籍不問、国内・国外在住地を問いません。

募集期間:2025年2月12日(水)~3月23日(日)

・4月12日(土)~13日(日) 音源通過者はオンラインによる面接

・5月~6月 オリジナル楽曲制作 面接通過者はテーマに基づいた楽曲制作

・7月 制作曲発表 リスナー投票 ※リスナー投票を経てグランプリ決定

・8月7日「マイナビ 閃光ライオット2025 produced by SCHOOL OF LOCK!」にて優勝賞金100万円贈呈

エントリー、詳細はこちら

<オフィシャルサイト> https://www.tfm.co.jp/lock/riot

<Twitter>(@SenkouRiot) https://twitter.com/SenkouRiot

<Instagram>(senkouriot) https://www.instagram.com/senkouriot/

<TikTok>(SenkouRiot) https://www.tiktok.com/@senkouriot

<YouTube>SCHOOL OF LOCK! YouTubeチャンネル https://www.youtube.com/@SCHOOLOFLOCK69

ステートメント

叫べ。 自分の歌を誰かに聴いてほしい。大勢の前でLIVEをやりたい。デカい音を鳴らしたい。音楽を仕事にしたい。賞金の100万円がほしい。アイツを見返したい。なんでもいいから、なんかやりたい。 これはコンテストではない。オーディションでもない。“今”を叫ぶための場所だ。 10代限定 夏の音楽フェス“閃光ライオット”2025年 夏、開催。



【番組「SCHOOL OF LOCK!」とは】

“全国の蒼き若者たちの未来の鍵(LOCK)を握るもうひとつの学校!”をコンセプトに、パーソナリティのこもり校長とCOCO教頭、アンジー教頭が人気アーティストをレギュラー講師陣に迎え、TOKYO FM をはじめとするJFN38局ネットで放送中のラジオ番組です。2005年10月の番組開始以来、若者を中心に支持を得ている人気番組です。

放送日時: 毎週月曜日~木曜日22:00~23:55/金曜22:00~22:55 放送局 : TOKYO FMをはじめとするJFN38局ネット(※一部 東京ローカル)番組HP: https://www.tfm.co.jp/lock/