¤¦¤ÊÐ§¥À¥Ö¥ë¤ò1¤ÄÇã¤¦¤È¤â¤¦1¤ÄÌµÎÁ¡ªÂçÀ¹¥°¥ë¥á¤ÎÀ»ÃÏ¡¦·²ÇÏ¸©¡ª¹âºê¥¤¥ó¥¿ー¶á¤¯¤Ë¤¦¤ÊÐ§¥À¥Ö¥ëÂçÀ¹ÌµÎÁ¤¬ÏÃÂê¤ÎÌ¾Âå ±§Æà¤È¤È¤¬¥ªー¥×¥ó¡ª

¼Ì¿¿³ÈÂç (Á´3Ëç)

£Ç-£Æ£Á£Ã£Ô£Ï£Ò£Ù³ô¼°²ñ¼Ò


¹âºê¥¤¥ó¥¿ーÅ¹¤¬³«Å¹¡ª¥ªー¥×¥ó¥­¥ã¥ó¥Úー¥ó¤ò³«ºÅ¡ª


¤Õ¤Ã¤¯¤éÆù¸ü¡¢»êÊ¡¤ÎÌ£¤ï¤¤¡£¼«Ëý¤Î¡Ö¤¦¤ÊÐ§¥À¥Ö¥ë¡×¤ò1¤ÄÇã¤¦¤ÈÌµÎÁ¤Ç¤â¤¦£±¤ÄGET¡ª

Ì¾Âå ±§Æà¤È¤È ¹âºê¥¤¥ó¥¿ーÅ¹¤¬3·î19Æü¡Ê¿å¡Ë¤Ë³«Å¹¤·¤Þ¤¹¡ª
¥ªー¥×¥ó¤òµ­Ç°¤·¡¢Æù¸ü¤Ç¤Õ¤Ã¤¯¤é¤È¤·¤¿±·¤ò¡¢Ãº²Ð¤ÇÃúÇ«¤Ë¾Æ¤­¾å¤²¡¢±§Æà¤È¤ÈÆÃÀ½¤Î¥¿¥ì¤Ç»Å¾å¤²¤¿ÅöÅ¹°ìÈÖ¿Íµ¤¤Î¡Ö¤¦¤ÊÐ§¥À¥Ö¥ë¡×¤ò¡¢ 1¤ÄÇã¤¦¤ÈÌµÎÁ¤Ç¤â¤¦£±¤ÄGET¤Ç¤­¤Þ¤¹¡ª


¥Æ¥¤¥¯¥¢¥¦¥È¤·¤Æ¡¢¤ª¤¦¤Á¤ä¿¦¾ì¤ÇìÔÂôµ¤Ê¬¡ª³Ú¤·¤ßÊý¤Ï¤¢¤Ê¤¿¼¡Âè¡ª

¡¦¤´²ÈÂ²¤ä¤´Í§¿Í¤ÈÃçÎÉ¤¯¥·¥§¥¢¡ª


¡¦ÃçÎÉ¤¯¤Ê¤ê¤¿¤¤Æ±Î½¤òÍ¶¤¦¸ý¼Â¤Ë¡ª


¡¦ìÔÂô¤Ë1¿Í¤Ç2¤ÄÆÈ¤êÀê¤á¡ª


¡¦1¤Ä¤Ï¤½¤Î¤Þ¤Þ¡¢¤â¤¦1¤Ä¤Ï¤Ò¤Ä¤Þ¤Ö¤·É÷¤Ë¤·¤ÆÌ£¤ï¤¦ ¤Ê¤É¡Ä



¤ª¹¥¤­¤Ê¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ç¡¢¤¦¤ÊÐ§¥À¥Ö¥ë¤ò¤´ËþµÊ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
³Ú¤·¤ßÊý¤Ï¤¢¤Ê¤¿¼¡Âè¡ª¤¼¤Ò¥ªー¥×¥ó¥­¥ã¥ó¥Úー¥ó¤ò¤´³èÍÑ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª


¡Ô¥­¥ã¥ó¥Úー¥ó³µÍ×¡Õ

³«ºÅ´ü´Ö¡¡¡¡2025Ç¯3·î19Æü¡Ê¿å¡Ë～20Æü¡ÊÌÚ¡¦½Ë¡Ë


¼Â»ÜÅ¹ÊÞ¡¡¡¡Ì¾Âå ±§Æà¤È¤È ¹âºê¥¤¥ó¥¿ーÅ¹


Æâ¡¡¡¡ÍÆ¡¡¡¡ÂÐ¾Ý¾¦ÉÊ¡Ö¤¦¤ÊÐ§¥À¥Ö¥ë¡×¤ò1¤Ä¤´¹ØÆþ¤Ç¡¢Æ±°ì¾¦ÉÊ¤ò1¤ÄÌµÎÁ¤Ç¥×¥ì¥¼¥ó¥È


ÂÐ¡¡¡¡¾Ý¡¡¡¡¥Æ¥¤¥¯¥¢¥¦¥È¸ÂÄê


¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡³ÆÆüÀèÃå50Ì¾ÍÍ¸ÂÄê¡¢¤ª°ì¿ÍÍÍ1¸Ä¸Â¤ê


¢¨¥­¥ã¥ó¥Úー¥ó¤ÏÍ½¹ð¤Ê¤¯ÊÑ¹¹¡¦Ãæ»ß¤È¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£



2Æü´Ö¤À¤±¤ÎÆÃÊÌ¤Ê¥Á¥ã¥ó¥¹¡ª³ÆÆü50Ì¾ÍÍ¸ÂÄê¤ÎÁá¤¤¼Ô¾¡¤Á¤Ç¤¹¡ª


¤³¤Îµ¡²ñ¤Ë¤¼¤Ò¡¢¡Ö¤¦¤ÊÐ§¥À¥Ö¥ë¡×¤ò¿´¤æ¤¯¤Þ¤Ç¤´´®Ç½¤¯¤À¤µ¤¤¡£³§ÍÍ¤Î¤´ÍèÅ¹¤ò¿´¤è¤ê¤ªÂÔ¤Á¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£


Ì¾Âå ±§Æà¤È¤È ¹âºê¥¤¥ó¥¿ーÅ¹ ³µÍ×


´Ø±Û¼«Æ°¼ÖÆ»¹âºê¥¤¥ó¥¿ー¥Á¥§¥ó¥¸¤«¤éÌó3Ê¬¤Î¾ì½ê¤Ë°ÌÃÖ¤¹¤ëÌ¾Âå ±§Æà¤È¤È ¹âºê¥¤¥ó¥¿ーÅ¹¡£¤Þ¤º¤Ï¡¢¥Æ¥¤¥¯¥¢¥¦¥ÈÀìÌçÅ¹¤È¤·¤Æ3·î19Æü¡Ê¿å¡Ë¤Ë¥ªー¥×¥ó¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡ª


¹âÂ®Æ»Ï©¤Î¥¤¥ó¥¿ー¥Á¥§¥ó¥¸¤¬¤¹¤°¤Î¤¿¤á¡¢¥É¥é¥¤¥Ö¤ä±ó½Ð¤¹¤ë¤È¤­¤ËÎ©¤Á´ó¤ê¤ä¤¹¤¯¡¢¤ª½Ð¤«¤±¤Î¤ª¶¡¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Ç¤¹¡£¤´¼«Âð¤Ç¤æ¤Ã¤¯¤ê¿©¤Ù¤¿¤¤ÇÉ¤ÎÊý¤â¡¢¤¼¤Ò¤ªµ¤·Ú¤Ë¤´ÍøÍÑ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¢¨¥Ç¥ê¥Ð¥êー¥µー¥Ó¥¹¤Ï½ç¼¡³«»ÏÍ½Äê¤Ç¤¹¡£



¥ªー¥×¥óÆü¡¡¡¡¡¡2025Ç¯3·î19Æü¡Ê¿å¡Ë


½»¡¡¡¡¡¡½ê¡¡¡¡¡¡·²ÇÏ¸©¹âºê»ÔÀ¾ÅçÄ®37-2


ÅÅ ÏÃ ÈÖ ¹æ¡¡¡¡¡¡080-7278-6802


±Ä ¶È »þ ´Ö¡¡¡¡¡¡11:00～15:00¡¢17:00～20:00
Äê¡¡µÙ¡¡Æü¡¡¡¡¡¡¤Ê¤·


ÂðÇÛ¥µー¥Ó¥¹¡¡¡¡½ç¼¡³«»ÏÍ½Äê¡Ê¢¨³«»Ï¸åHP¤Ë¤Æ¸ø³«Í½Äê¤Ç¤¹¡Ë


Ì¾Âå ±§Æà¤È¤È ¹âºê¥¤¥ó¥¿ーÅ¹ Äó¶¡¥á¥Ë¥åー


±§Æà¤È¤ÈÆÃÀ½¤Î¥¿¥ì¤¬Íí¤à¡¢Ãº²Ð¤Ç¾Æ¤­¾å¤²¤¿¤Õ¤Ã¤¯¤é±·¤ò¡¢¥êー¥º¥Ê¥Ö¥ë¤Ê²Á³ÊÂÓ¤Ç¤´Äó¶¡¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£°ìÈÖ¿Íµ¤¤Î¤¦¤ÊÐ§¥À¥Ö¥ë¤ÈÁêÀ­È´·²¤ÎÀÖ¤À¤·¡¢´ÎµÛ¤¤¤Ê¤É¤âÍÑ°Õ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤¼¤ÒÊ»¤»¤Æ¤ª¾¤¤·¾å¤¬¤ê¤¯¤À¤µ¤¤¡£



¤¦¤ÊÐ§¥À¥Ö¥ë

¡Ô¥á¥Ë¥åーÎã¡Õ


¤¦¤ÊÐ§
¤¦¤ÊÐ§¥À¥Ö¥ë


¤¦¤Ê½Å


¤¦¤Ê½Å¾å


¤¦¤Ê½ÅÆÃ¾å


ÀÖ¤À¤·
´ÎµÛ¤¤





¢£¡ÖÌ¾Âå ±§Æà¤È¤È¡×±¿±Ä²ñ¼Ò¡§£Ç-£Æ£Á£Ã£Ô£Ï£Ò£Ù³ô¼°²ñ¼Ò
ËÜ¼Ò¡¡¡¡¡¡ÅìµþÅÔ¿·½É¶èÀ¾¿·½É1-25-1¡¡¿·½É¥»¥ó¥¿ー¥Ó¥ë33³¬
ÂåÉ½¼Ô¡¡¡¡ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡¡ÊÒÊ¿¡¡²íÇ·
ÀßÎ©¡¡¡¡¡¡2003Ç¯5·î20Æü
»ñËÜ¶â¡¡¡¡53,460,000±ß ¡Ê»ñËÜ½àÈ÷¶â339,687,620±ß¡Ë
»Ô¾ì¡¡¡¡¡¡Åìµþ¾Ú·ô¼è°ú½ê¥°¥íー¥¹»Ô¾ì¡Ê¾Ú·ô¥³ー¥É 3474¡Ë
£Õ£Ò£Ì¡¡¡¡https://g-fac.jp/

¢£ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»
£Ç-£Æ£Á£Ã£Ô£Ï£Ò£Ù³ô¼°²ñ¼Ò
Ã´ÅöÉô½ð¡¡´ÉÍýËÜÉô
£Ô£Å£Ì¡§03-5325-6868¡¡


mail¡§info@g-fac.jp