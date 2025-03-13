Amazon「Show it」タイムセール実施！フクロウ型セキュリティカメラ、期間限定1000円オフ！まとめ購入で更にお得！
株式会社FUGU INNOVATIONS JAPAN
FG-SCAM04-WH
この商品は、有線と充電の両方で使用できます。付属のケーブルを電源につなげば、充電なしでも継続して使えます。
・高解像度HDで、映像が鮮明！
【製品仕様】
Amazon「Show !t」では、3月4日10時から3月6日23時59分まで、配線不要でどこでも設置可能な可愛いフクロウカメラ（セキュリティカメラ）を1000円オフで販売。まとめ買いもお得ですので、ぜひこの機会にご購入を検討ください。
FG-SCAM04-WH
配線不要！壁掛けや専用スタンドで様々な設置場所から撮影可能
フクロウ型バッテリー内蔵Wi-Fiカメラ FG-SCAM04-WH 価格3,980円→価格2,980円
【URL】https://www.amazon.co.jp/dp/B0CK4JCP9C(https://www.amazon.co.jp/dp/B0CK4JCP9C)
この商品は、有線と充電の両方で使用できます。付属のケーブルを電源につなげば、充電なしでも継続して使えます。
・高解像度HDで、映像が鮮明！
・専用アプリ（V380PRO）で、いつでもどこでも遠隔確認OK！
・大容量バッテリー（2400mAh）内蔵で、停電時も安心。
・355°の広角回転で、死角を最小限に。
・壁掛け＆スタンド対応で、設置場所を自由に選べる！
・双方向音声機能で、通話しながらリアルタイム対応可能。
・赤外線ナイトビジョン搭載で、夜間の撮影もバッチリ！
【製品仕様】
本体サイズ：約61×78mm
重量：約123g
解像度：1920×1080P
有効画素数：200万画素
デジタルズーム：4倍
夜間赤外線撮影：対応
音声通話：双方向通話
専用アプリ：V380PRO
電源：ACアダプター DC5V1A、5V2A
内蔵バッテリー：2400mha
内蔵バッテリー目安使用時間：約３時間
対応SDカード：MicroSD(最大128GBまで対応)
録画時間目安：128GBの場合 約13日
使用環境条件：相対湿度45%～85％
付属品：USBケーブル60cm、取扱説明書