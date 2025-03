累計販売120万個超のカプセルトイ『紡ギ箱』の世界観を完全再現！ゲーム『IZON. 第1節 封厄ノ塔』 3/21（金）発売決定!!

株式会社クリーク・アンド・リバー社

株式会社クリーク・アンド・リバー社(以下C&R社)が運営する日本最大級のクリエイティブ開発スタジオ「C&R Creative Studios」のゲーム部門は、造形作家Yoshi.氏と共同で、同氏が手がけるオリジナルコンテンツ『紡ギ箱』のゲーム『IZON. 第1節 封厄ノ塔』(以下『IZON.』)を開発しております。このたび、同ゲームを3月21日(金)にオンラインゲーミングプラットフォーム「Steam」で発売することを決定いたしました。





また、『IZON.』の世界観と魅力がギュッと詰まったファイナルトレーラーをYouTubeのツムギバコ公式チャンネルに公開。そのほか、『IZON.』の初期デザイン案やゲーム制作の裏側など、初出しのビジュアルが満載の公式設定資料集「IZON.紡ギ録」の発売も決定し、このたび、予約を開始いたしました。

▼Steamストアページ(体験版もこちらからDLできます)

https://store.steampowered.com/app/3009480/IZON/(https://store.steampowered.com/app/3009480/IZON/)

▼IZON. 第1節~封厄ノ塔~ ファイナルトレーラー(YouTube)

[動画1: https://www.youtube.com/watch?v=MYx406N9xE0 ]

https://youtu.be/MYx406N9xE0?si=s5ZP1Cl_XFTOGOUI(https://youtu.be/MYx406N9xE0?si=s5ZP1Cl_XFTOGOUI)

▼公式設定資料集「IZON.紡ギ録」

https://amzn.to/4hevFZ2(https://amzn.to/4hevFZ2)



ゲームやアニメ、フィギュアなど、さまざまなジャンルで唯一無二の造形作品を数多く生み出してきたYoshi.氏。2021年に同氏の造形作品で構成されるオリジナルコンテンツ『紡ギ箱』がカプセルトイ「紡ギ箱」シリーズとして発売されると、その不思議で不気味で切ない世界観と、流線系を多用した独特のデザインが人気を博し、相次いで完売。シリーズ累計販売数は120万個を超えています。そんな『紡ギ箱』のゲーム『IZON. 』の開発にあたり、約1か月半実施したクラウドファンディング(CF)では935名の方より約3,700万円のご支援をいただきました。今回、遂に『IZON.』の発売日が3月21日(金)に決定!ファイナルトレーラーも完成しました。海外からも注目されるインディーゲーム『IZON.』にぜひご注目ください!

【Yoshi.とは】

卓越したセンスで唯一無二の造形作品を数多く生み出してきた造形作家。ゲームやアニメ、フィギュアなど様々なジャンルでキャラクターデザインや原型に携わっている。紡ギ箱ゲーム化プロジェクト『IZON. 』ではディレクターとして自ら指揮を取りプロダクトの開発を行っている。

Yoshi.氏の公式Xアカウント:https://x.com/Yoshi6054

【『IZON.』のゲーム内容】

創造の力を持つ異形の少女『智人』と、あらゆるものを破壊する兵器『虚人』。 相反する力を持つふたりは様々な障害を克服していく中で心を通わせ合い、そして依存し合っていく。 退廃的で切なくも美しい世界を、破壊と創造の相反する力で切り開いていくアドベンチャーゲーム。



■製品情報

タイトル:IZON. 第1節 封厄ノ塔

ジャンル:アドベンチャー

プレイ人数:1人

発売日:2025年3月21日(金)

希望小売価:1,500円(税込)

対応言語:英語、日本語

開発: Yoshi./クリーク・アンド・リバー社

発売:クリーク・アンド・リバー社

権利表記: (C)Yoshi. (C)CREEK & RIVER Co., Ltd.

開発者のコメント

■Yoshi.(『IZON.』ディレクター)

『紡ギ箱』を題材としたゲームを作りたい。その想いで温め続けてきた『IZON.』の序章を遂に皆さんのお手元にお届けできる事を嬉しく思います。

チーム一丸となって「こうやったらユーザーは喜ぶんじゃないか?」と意見を出し合い、悩み、ヘロヘロになりながらも、すべては良いものを作るためにこの1年間走り切ってなんとか形にすることができました。

今回は『IZON.』という物語の始まりを体感していただく事になりますが、いずれは物語をしっかり完結させたいなと思いますのでまずは第1節の仕上げを頑張ろうと思います!!

応援してもらえたら嬉しいです!

■木下陽童 (C&R Creative Studios 『IZON.』担当プロデューサー)

大変お待たせしました。

『IZON. 第1節 封厄ノ塔』が遂にリリースとなります。

開発スタートから激動の1年でしたが、Yoshi.さんの世界観を何とかカタチにすることができ非常に嬉しく思います。また、『IZON.』を通じて日々ものすごいスピードで成長し、完成までこぎつけてくれた開発メンバーには心から敬意を表したいと思います。

正直なところ、やりたいことの10分の1程度しか実現できていないかもしれませんが、まずは第一歩が完成しましたので、ぜひ手に取っていただければ幸いです。

引き続き、応援よろしくお願いします。

『IZON. 第1節 封厄ノ塔』概要

【紡ギ箱とは】

造形作家Yoshi.氏の造形作品からなるオリジナルコンテンツ。カプセルトイ「紡ギ箱」としてこれまで全10シリーズが発売され、いずれも完売。独特のデザインのフィギュアとともに、同梱されたミニブックには各キャラクターにまつわるシナリオとイメージアートが掲載されており、壮大なストーリーの一端を味わえる。また、イメージムービーやイメージソングなども発表され、カプセルには収まりきらない世界観が日本のみならず海外でも大きな話題を呼んだ。同シリーズとそのスピンオフシリーズの累計販売数は120万個を超えている。



▼紡ギ箱ってなんやねーん!という方に向けたまとめ(いちみ氏のnote)

https://note.com/ichimimm000/n/n63e1168259e1



▼ハジメテノ紡ギ箱配信(ツムギバコ公式YouTubeチャンネル)

[動画2: https://www.youtube.com/watch?v=YBYu0uIN5pc ]

https://youtu.be/YBYu0uIN5pc?si=p4jSNwv6sKM5occt



▼紡ギ箱~第2節~ イメージムービー

[動画3: https://www.youtube.com/watch?v=Q-uA9M7Rkn4 ]

https://youtu.be/Q-uA9M7Rkn4?si=KSl1ganPvUScp7x8



『紡ギ箱』のストーリー

「ミヤコ」と「ハコニワ」

ふたつの異なる地が、砂時計のように繋がった世界。

「ミヤコ」の人々は完璧であるために自らの咎を捧げ、

「ハコニワ」の異形はその咎を浄化し「ミヤコ」へと還す。

その循環によってふたつの地の平穏は保たれていたが、

あるとき「ハコニワ」に異変が起き、その均衡は脆くも崩れ去る……

【IZON.とは】

Yoshi.氏のオリジナルコンテンツ『紡ギ箱』をゲーム化した作品。退廃的で切なくも美しい世界を、破壊と創造の相反する力で切り開いていく共依存アドベンチャーゲーム(全12節)。ゲーム『IZON. 第1節封厄ノ塔』はオンラインゲーミングプラットフォーム「Steam」で3月21日(金)に発売*。



*第2節以降の開発については未定。第1節の販売数や反響等から総合的に判断する予定です。



『IZON.』のストーリー

-災厄の力で最愛を守れ。-

創造の力を持つ異形の少女『智人』と、あらゆるものを破壊する兵器『虚人』。相反する力を持つふたりは様々な障害を克服していく中で心を通わせ合い、そして依存し合っていく―



破壊の力

虚人は圧倒的な力で敵を蹂躙できるが、智人を守る必要もあり常に全力は出せない。

守るか戦うか、状況に応じた駆け引きが必要となる。

[動画4: https://www.youtube.com/watch?v=Pin_uH1bxrc ]

https://youtu.be/Pin_uH1bxrc



【キャラクター紹介】

智人

本作の主人公。強がりだが根は優しく、寂しがりやの女の子。世界でも稀有な能力である『創造の力』を受け継いでいるが力をうまく使う事が出来ず、また特異な生まれのためにハコニワの中でも最も弱い存在となっている。導かれるように虚人と出会い、はじめは生き抜くための道具のように接していたが、徐々に心を通わせ依存し合うようになっていく。

虚人

本作のもうひとりの主人公。はるか昔に、人の手により造られた災厄の兵器。その力はあまりに強大で世界を滅ぼしかけた為、ハコニワの奥底に封印されていた。永い時が経ち、智人の手により封印が解かれるも記憶を無くしていたため、智人を「親」と認識し慕うように。智人との旅のさなかで記憶を徐々に取り戻していくが…。

プトゥン

ミヤコから送られてきた魂が持つ『咎』をろ過する装置。別名咎器(キュウキ)。魂が入れられて間もない頃は、その咎に沿った行動をするが、ろ過が進むにつれ感情を失ったように無機質になっていく。完全にろ過が終わると、こし取った咎を元とした姿である『咎人』に変異し、魂はミヤコへ帰るはずなのだが…。普段は『咎樹(キュウジュ)』と呼ばれる大樹型のプトゥン生成システムの周りに群棲している。



【声優陣からのコメント】

悠木 碧さん(智人役)

とても楽しく演じさせていただきました。智人は強がりですがハコニワ最弱の存在、そして、虚人に頼らなければ生きていけない状況の中、忠実に智人を守る巨人との間に特殊な絆が芽生えていきます。みんな歪な姿で独特の世界観なのに、彼らの感情には共感できてしまう、心に残る作品になったと感じています。ご期待ください!

https://lit.link/honmononoyukiaoi

細谷佳正さん(虚人役)

キャラクターの印象を決定づける序盤のセリフのニュアンスを、クリエイターの皆さんがとても大事にチェックしてらしたのが印象的です。個性的なキャラクターデザインや、世界観をブレる事なく作品にしようとしている様子や、それらを守りながら長い時間を経て、本作はようやく音声収録までたどり着いたのだというお話を現場で伺いました。そんな作品に関わらせていただけたことを嬉しく思っています。

https://yoshimasa-hosoya.info/

TOPICS 1:『IZON.』の公式設定資料集「IZON.紡ギ録」の予約を開始!

大人気カプセルトイシリーズ「紡ギ箱」のゲーム化プロジェクト、共依存アドベンチャーゲーム「IZON.」の、公式設定資料集。



2025年リリース、ゲームIZON.のキャラクター・背景メイキングなどを大公開!初期のデザイン案やゲーム制作の裏側など、本書初出しのビジュアルが満載です。

また、前身となる紡ギ箱に同梱されていたシナリオ・アートを「第1節」「第1節異存」「ツミコバコ」「ツミコバコイゾン」「第2節」「第2節異存」「第3節」まで余すことなく収録。



クリエイター・スタッフ陣による対談インタビューやコメントも掲載し、ファン必読の、ゲームの世界観をより楽しめる内容になっています。

https://amzn.to/4hevFZ2

TOPICS 2:『IZON.』体験版をプレイした方々から好評の声が続々と!

・想像以上のクオリティ。禍々しくも美しいキャラクターデザインと世界観がたまらない!発売が楽しみです!!

・世界観の壮大さはもちろんのこと、アクションゲームとしても完成度が高く、体験版だけでもじゅうぶんに満足できました!

・キャラクターがとにかく可愛い! フォトモードが充実していてIZON.の世界観を存分に堪能できそう!!

・主人公二人の関係性が変化していくなど、考察好きな人は絶対はまってしまうゲームだと思いました!

・Today, I played IZON. Demo. It is a game with strong art direction. Of note is also the music which is moving.



【『IZON.』関連URL一覧】

▼公式Webサイト

https://ip.crdg.jp/izon/



▼公式Xアカウント

https://x.com/IZON_official



▼公式discord

https://discord.com/invite/4vfS9atKh2



▼公式トレーラー(YouTube)

[動画5: https://www.youtube.com/watch?v=YHATPb6ZHP8 ]

https://youtu.be/YHATPb6ZHP8?si=IPdjj3oOjbCZOeg6(ショートver.)

[動画6: https://www.youtube.com/watch?v=b5DFksFDu9k ]

https://youtu.be/b5DFksFDu9k?si=QMCtOGkugGoHXjWd (日本語)

[動画7: https://www.youtube.com/watch?v=fpChQJL5Y8Q ]

https://youtu.be/fpChQJL5Y8Q?si=R87GiIyJiJvDHuo9 (英語)



▼ファイナルトレーラー(YouTube)

[動画8: https://www.youtube.com/watch?v=MYx406N9xE0 ]

https://youtu.be/MYx406N9xE0?si=hbqgc16cDTpeuAQy (日本語)

[動画9: https://www.youtube.com/watch?v=jUBvsG7RDDk ]

https://youtu.be/jUBvsG7RDDk?si=3fIwhEDG08ApehHy (英語字幕)



▼Steamストアページ(体験版もこちらからDLできます)

https://store.steampowered.com/app/3009480/IZON/(https://store.steampowered.com/app/3009480/IZON/)





【『IZON.』の開発に関するお問い合わせ】

株式会社クリーク・アンド・リバー社

デジタルコンテンツ・グループ『IZON.』担当

Mail: project_izon@pr.cri.co.jp

【『IZON. 第1節 封厄ノ塔.』のシステム要件】

▼最低

64 ビットプロセッサとオペレーティングシステムが必要です

OS:Windows(R) 10 / 11 64-bit

プロセッサー: Intel(R) Core(TM) i5-12400F

メモリー: 16 GB RAM

グラフィック: NVIDIA(R) GeForce(R) RTX 2070

DirectX: Version 12

ストレージ: 10 GB の空き容量

追記事項:音声出力用のサウンドデバイス必須(イヤホン、スピーカー、スピーカー付きディスプレイなど)

全体を通して30fps動作を想定したスペック、一部カクつく場合あり



▼推奨

64 ビットプロセッサとオペレーティングシステムが必要です

OS:Windows(R) 10 / 11 64-bit

プロセッサー: Intel(R) Core(TM) i7-14700F

メモリー: 16 GB RAM

グラフィック: NVIDIA(R) GeForce(R) RTX 3060

DirectX: Version 12

ストレージ: 10 GB の空き容量

追記事項:音声出力用のサウンドデバイス必須(イヤホン、スピーカー、スピーカー付きディスプレイなど)

全体を通して30fps動作を想定したスペック



【C&R社のゲーム関連事業について】

C&R社は1990年の創設以来、クリエイター・エージェンシーのパイオニアとして、企業合同説明会やキャリア相談、セミナーなど、クリエイターの皆さまのキャリアアップとスキルアップをサポートしてまいりました。また、社内にゲーム開発スタジオ(https://crdg.jp/)を持ち、3DCG、2DCG、VFX、シナリオ、遊技機、XRなど、リソース制作から総合開発まで幅広く対応しております。C&R社はこれからも、様々な取り組みを通して、ミッションである「クリエイターの生涯価値の向上」の実現をめざしてまいります。



【C&R Creative Studiosとは】

2002年にC&R社内に発足した映像やWeb開発スタジオが年々拡大し、ゲーム・Web・映像・XR・CG・動画・広告・漫画・小説・建築・ファッションにまでその分野を拡大しています。2021年にそれらのスタジオを包括し誕生したのが「C&R Creative Studios」。現在、所属クリエイターは2,000名で年間6,000以上のプロジェクトに携わる日本最大級の規模を誇る開発スタジオです。



