ファナティクス・ジャパン合同会社

世界最大級のデジタルスポーツプラットフォームを運営するFanatics Inc.の日本法人、ファナティクス・ジャパン合同会社(東京都港区、マネジング・ディレクター:川名正憲、以下「ファナティクス・ジャパン」)は、3月15日~19日に東京ドームで開催される「MLB Tokyo Series presented by Guggenheim」の期間中、「MLB TOKYO SERIES OFFICIAL STORE」を期間限定でオープンします。取り扱い商品は、レプリカユニホーム、Tシャツなどの応援グッズ、キャップ、雑貨類です。

店舗概要は下記のとおりです。

店舗情報

- 店舗名称:MLB TOKYO SERIES OFFICIAL STORE-TOKYO DOME-- 日程:2025年3月14日(金)~2025年3月19日(水)- 場所:東京ドームシティ内「プリズムホール」他- 営業時間

3月14日 営業開始 5:30 営業終了 19:00

3月15日~16日 営業開始 5:30 営業終了 23:00

3月17日 営業開始 10:00 営業終了 19:00

3月18日~19日 営業開始 10:00 営業終了 23:00

なお、東京ドーム場内コンコースのグッズショップの営業時間は下記の通りです。

取り扱い商品は、公式プログラムとお菓子のみを販売する予定です。

3月14日 開場~17:00

3月15日~16日 開場~各試合の8回裏終了時

3月18日~19日 開場~試合終了時

※営業時間は状況により前後する場合があります。

※場内店舗は、当該試合のチケットを持つ方のみ購入することができます。プリズムホールでは、チケットをお持ちでない方も購入いただけます

※MLB TOKYO SERIES OFFICIAL STORE-TOKYO DOME-では、「ちいかわ×MLB TOKYO SERIES 2025」コラボグッズ、「村上隆×MLB限定コレクション」の取扱いはありません

※場外のGIANTS STOREではMLB TOKYO SERIESグッズの取り扱いはありません。

【対応可能な決済種類】

現金、または交通系IC、クレジットカード(ICチップ付のみご利用可)での決済(Mastercard(R)、Visa、American Express、JCB・・・ ※一括払いのみ)、QRコード決済が可能です。

※なお、東京ドーム場内の店舗は、現金でのお支払いはできません

【注意事項】

(1)待機列へはみなさま全員おそろいの上、お並びください。

(2)止むを得ず列を離れる際は、前後の方にお声がけいただきトラブルがないようお願いいたします。

(3)お荷物やシートのみを残しての場所取りはできません。

(4)施設利用上の制限や近隣の方へのご配慮とお客様の安全を守る為、徹夜行為は禁止といたします。

(5) 東京ドームシティは、午前4時30分に開門します。開門前に敷地内へ立ち入ることはできません。なお、敷地内は走ると大変危険ですので、必ずゆっくり歩いてお進みください。

(6)列整理に関する事項につきましては、スタッフの指示に従ってください。

(7)状況により開店時間が前後したり、営業時間内でも販売を一時中断する可能性がございます。

(8)閉店時間は状況により変動する可能性があります。

(9)お並びの状況により営業時間終了前に購入列を切らせていただく可能性があります

(10)商品に不良があった際は、購入当日中にスタッフまでお声掛けください。

(11)購入商品・数量・お釣り銭などは、必ずその場でお客様ご自身にてご確認ください。

(12)購入日以降の不良品以外の返品・交換・返金は対応いたしかねます。

(13)購入点数制限を設ける場合があります。

(14)事故・混乱防止のため、営業中であっても様々な制限を追加で設ける場合があります。

(15)混雑緩和とプライバシー保護の観点から、店舗内外での写真、動画の撮影はご遠慮ください。

(16)東京ドームの場内コンコースのグッズショップでは、公式プログラムとお菓子のみを販売する予定です。

(17)販売場所・営業時間・取扱商品等は予告なく変更になる場合があります。

(18)商品には数に限りがあります。商品によっては品切れ・完売の場合もあります。なお、店舗での商品の取り置きはいたしません。

(19)商品の在庫・完売状況などにつきましては、現地の各店舗にてご確認ください。完売のご案内には時差が生じることがあります。

(20)東京ドーム以外の各店舗の在庫・完売状況はお答えすることができません。

(21)転売目的でのご購入は固くお断りします。買い占め行為が疑われる場合はお声掛けすることがあります。

(22)待機列は一部を除いて屋外となりますので、体調管理には十分お気を付けください。

【その他の店舗情報】

MLB TOKYO SERIESグッズは、東京ドームのみならず、下記の各店舗でも購入することができます。分散購入にご協力をお願いします。

■MLB公式オンラインストア

https://www.mlbshop.jp/

■ファナティクス・ジャパン公式ストア

https://www.fanatics.jp/

■MLB TOKYO SERIES OFFICIAL STORE -MIYASHITA PARK-

会場:渋谷区立宮下公園多目的運動施設(サンドコート) [東京都渋谷区渋谷1-26-5]

開催期間:2025年3月6日(木)~23日(日)

営業時間:10:00~21:00 初日のみ11:00オープン

※イベントなどにより、変更となることがあります

営業期間中は午前8時頃より、MIYASHITA PARK南側出入口付近にて待機列形成を予定しております。係員の指示に従いお並び下さい。施設や他のお客様のご迷惑とならないよう、上記日時より前のご来場・ご整列はご遠慮くださいますようお願い申し上げます。

■MLB TOKYO SERIES OFFICIAL STORE -TOKYO SKYTREE-

会場:東京スカイツリー(R)1階SKYTREE SPACE [東京都墨田区押上1-1-2]

開催期間:2025年3月8日(土)~19日(水)

営業時間:10:00~21:00

※イベントなどにより、変更となることがあります

※「ちいかわ×MLB TOKYO SERIES 2025」コラボグッズ取り扱い店

営業期間中は午前7時30分頃より、タワーヤード1階団体西ロビー入口付近にて待機列形成を予定しております。係員の指示に従いお並び下さい。施設や他のお客様のご迷惑とならないよう、上記日時より前のご来場・ご整列はご遠慮くださいますようお願い申し上げます。

■その他

スポーツ用品店をはじめ全国約50カ所でオフィシャルグッズを取り扱かっております。店舗詳細はこちら

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000101.000030862.html

ファナティクスについて

【ファナティクス・ジャパン合同会社(英文表記:Fanatics Japan G.K.)】

本社:東京都港区虎ノ門3-8-21 虎ノ門33森ビル8F

代表(マネジング・ディレクター):川名 正憲

事業内容:ファナティクスのアジア全体での事業展開を進める拠点として2018年に設立され、ファナティクス・ジャパンでは現在はプロ野球5球団、Jリーグ6クラブ、Bリーグ2クラブのパートナーとして、選手着用ユニフォームやファン向けのアパレル、各種グッズを傘下の「Majestic」並びに「Fanatics」ブランド等で展開。ファンの満足度を最大化することを第一に考えた独自のビジネスモデル「V-commerce(=ファングッズの企画、製造、販売までを垂直統合的に行うモデル)」を強みとしています。2021年からはMLB公式オンラインストア(mlbshop.jp)を運営しています。

会社ホームページ: https://fanaticsinc.com/japan

採用サイト:https://hrmos.co/pages/fanatics-japan/jobs

公式note:https://note.com/fanatics_japan

<商品に関するお問い合せ>

MLB公式オンラインショップ お問い合わせフォーム

https://www.mlbshop.jp/ja/refunds-and-returnsmlb-jp/help/form/japan_contact_form

<ストア営業に関するお問合せ>

ファナティクス・ジャパンお問合せ窓口

eventretail_customer_support@fanaticsjapan.com

