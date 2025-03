人気アプリ『ブラックスター -Theater Starless-』より、香水が受注生産商品で登場！

株式会社アニメイトホールディングス

『ブラックスター -Theater Starless-』は、ショーレストランでトップスターを目指す"ワルメン”たちを応援するスマホリズムゲーム。

一癖も二癖もある彼らのさまざまな過去、現実、そして葛藤など、重厚なストーリーも楽しめる人気作品で、2025年3月に5.5周年を迎えました。この度、本作の新商品が登場いたします。

ワルメンたち28人が纏う香りを再現。それぞれ違ったワイルドさ、甘さも楽しめる調香になっています。

パッケージデザインはシックかつ美麗なイラストで、飾っても楽しめる仕様。世界観、魅力ともにたっぷり詰まったアイテムで、彼らと一緒に香りの世界に浸ってみてはいかがでしょうか。

こちらの商品の受注期間は2025年3月15日(土)~4月20日(日)まで。全国のアニメイト、アニメイトオンラインショップ、ムービック通信販売等でご予約受付中!

■ご予約:https://www.movic.jp/shop/r/r102877_hy/

■新商品情報(発売元:ムービック)

【商品名】

香水(全28種)

【価格】

各6,600円(税込)

【サイズ】

本体ビン:約4.5×9.5cm

【仕様】

内容量:25ml

本体:ガラス

エタノール、香料、水

【受注期間】

2025年3月15日(土)9:00~2025年4月20日(日)

【発売日】

2025年7月25日頃予定

※画像はイメージです。実際の商品とは異なる場合があります。

※商品の発売、仕様につきましては、諸般の事情により変更・延期・中止になる場合が御座います。ご了承ください。

■権利表記:(C) 2019 DONUTS Co. Ltd. All Rights Reserved.

■『ブラックスター -Theater Starless-』公式サイト:https://blackstar-ts.jp/

■ムービック:https://www.movic.jp

【株式会社ムービック 会社概要】

ムービックはキャラクター商品の企画・制作・販売をトータルで手掛ける〈キャラクター事業〉をはじめ、一般量販向けのトレーディングカード、フィギュアなどの企画・制作・販売を行う〈量販事業〉など、多彩なコンテンツでユーザーに夢、喜び、感動を提供する、アニメイトグループの企業です。