2025年5月25日（日）初開催！「JAF GRAN TURISMO 7 ENJOY CUP 」開催決定

REDEE(レディー)株式会社(本社:京都市下京区)と、一般社団法人 日本自動車連盟(JAF)九州本部(福岡市早良区、以下 JAF)は、新たなEモータースポーツ大会を開催致します。

REDEE株式会社※Gran Turismo 7: TM & (C) 2025 Sony Interactive Entertainment Inc. Developed by Polyphony Digital Inc. PS5(R) / PS4(R)用ソフトウェア『グランツーリスモ7』

全ての自動車ファン、モータースポーツを愛する皆様とご一緒に楽しむオンライン型Eモータースポーツ大会を企画致しました。

国内四輪モータースポーツの統轄団体である「JAF」と、誰でも楽しめる参加型のEモータースポーツを全国に普及活動している 「REDEE」がタッグを組んでお届け致します。Eモータースポーツを通じ、新しい車との関わり方、楽しさ、安全・安心啓発など、サスティナブルな社会構築へのメッセージを発信していくイベントです。

観るだけではなく、初めての方・ベテラン勢・トッププロからお子様まで、誰でも気軽に無料で参加できるコミュニティー型の大会を目指して、大会名を「ENJOY CUP」としました。ゆるーく楽しく、時には本気で!是非皆様のご参加・挑戦をお待ちしております。

【大会概要】

親子ペア・企業対抗・ドライバーズランク(DR)別レースなど、多彩なカテゴリーを

ご用意しています。詳細は大会専用ページにてご確認ください。

https://jaf-enjoycup.redee.co.jp/(https://jaf-enjoycup.redee.co.jp/)



■開催日時:5月25日(日)9:00~18:00(試合進行により延長の場合あり)

■参加方法:大会専用ページ(外部サイト)よりお申し込み ※先着順のため、定員になり次第締切

■参加料金:無料

■その他 :YouTube(REDEEチャンネル)にてイベントの様子を生配信します。

https://youtube.com/live/6v0jajKGRx8?feature=share

■主催 :JAF九州本部

■共催 :REDEE株式会社

■協賛 :ブリッド株式会社、株式会社HEARTH、ジー・プラン株式会社

★当イベントへのご興味、主旨に賛同いただけるパートナー企業様を広く募集しております。

お問合せは運営事務局REDEE(株)担当:佐藤まで

info_jenjoycup@redee.co.jp

【監修者ご紹介】

当イベント開催にあたり、JAF初となる認知機能セルフチェックカリキュラムの導入を手掛けました

「神崎保孝」先生に監修いただきました。

神崎 保孝 Yasutaka Kanzaki

日本初のeスポーツメンタルアドバイザー、史上初のeスポーツワールドカップ日本代表選手メンタルアドバイザー。リアルスポーツの分野においても、オリンピック、サッカーワールドカップ、世界陸上などで日本代表選手メンタルアドバイザーを務める。本務の専門は臨床心理学、行動医科学で、現在までに、東京大学大学院医学系研究科、九州大学理事主宰北九州政策研究ネットワークなどに在籍し、教育委員会スーパーバイザー、医療系大学アドバイザー、総合病院アドバイザー、裁判鑑定人などを歴任。

企画・運営はeスポーツチームREDEE Gamingが実施致します。

REDEEGamingとは

私たちは、行政機関や法人に対して、eスポーツを活用した採用支援、ブランディング、マッチング、リスキリングを提供します。Z世代が特に関心を持つeスポーツを取り入れることで、従来の方法とは異なる新しいアプローチを実現し、より効果的な支援を行っております。さらに、学生に対しては、学びと成長の機会を提供し、企業との直接的な交流の場を創出します。

具体的には、eスポーツを活用したイベントを開催し、学生自身が企画や運営に携わることで、主体的に考え、行動できる環境を整えます。また、eスポーツの魅力を生かし、誰もが関心を持ちながら楽しく学べるキャリア支援を実施します。

今後も順次情報を発信してまいりますので、ぜひご期待ください。

公式サイトはこちら https://gaming.redee.co.jp/REDEE株式会社

本社:〒600-8216 京都府京都市下京区東塩小路町614 関電不動産京都ビル 2F

設立:2023 年 7 月

代表者:代表取締役 密山 裕貴

事業内容:直営店舗運営、公民連携事業、クライアントワーク事業、eスポーツビジネス開発など

URL: https://redee.co.jp/

mail:info@redee.co.jp