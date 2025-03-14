ペットゴーが「Yahoo!ショッピング ベストストアアワード2024」受賞
■ペットゴー ヤフー店」「生活グループ総合賞」第3位
この賞は、Yahoo!ショッピングの「生活カテゴリ」にてもっとも活躍した上位3ストアに贈られる賞です。
「ペットゴー ヤフー店」は、昨年に続き今年度もグループ総合賞を受賞いたしました。
＜ペットゴー ヤフー店 受賞歴＞
2017年度「ヤフーショッピング・ベストストアアワード2017」ペット用品部門第2位
2018年度「ヤフーショッピング・ベストストアアワード2018」ペット用品部門第2位
2019年度「ヤフーショッピング・ベストストアアワード2019」ペット用品部門第2位
2020年度「ヤフーショッピング・ベストストアアワード2020」ペット用品部門第1位・総合賞4位
2021年度「ヤフーショッピング・ベストストアアワード2021」ペット用品部門第1位・カスタマーケア賞
2022年度「ヤフーショッピング・ベストストアアワード2022」ペット用品・生き物部門第1位
2023年度「ヤフーショッピング・ベストストアアワード2023」生活グループ総合賞第2位
＜店舗情報＞
店舗名：ペットゴー ヤフー店
店舗URL：https://shopping.geocities.jp/petgo/
■「ペットゴー 3号館 ヤフー店」「ペット用品、生き物部門」第3位
この賞は、Yahoo!ショッピングの「ペット用品、生き物部門」で上位3ストアに贈られる賞です。
「ペットゴー 3号館 ヤフー店」は、昨年の初受賞から2年連続でカテゴリ賞を受賞いたしました。
＜ペットゴー 3号館 ヤフー店 受賞歴＞
2023年度「ヤフーショッピング・ベストストアアワード2023」ペット用品、生き物部門第1位
＜店舗情報＞
店舗名：ペットゴー 3号館 ヤフー店
店舗URL：https://store.shopping.yahoo.co.jp/petgo-3rd/
■「ベストストアアワード2024」特設サイト
https://shopping.yahoo.co.jp/promotion/event/beststores/shp/shop_year/
※記載されている会社名、商品名、サービス名は、各社の商標または登録商標です。
■本リリースに関するお問い合わせ
ペットゴー株式会社 広報担当
〒164-0012 東京都中野区本町1-32-2ハーモニータワー12F
E-mail：press@petgo.co.jp
URL：https://corp.petgo.jp/