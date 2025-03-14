ペットゴーが「Yahoo!ショッピング ベストストアアワード2024」受賞

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ペットゴー株式会社
ペットゴー株式会社（本社：東京都中野区、代表取締役社長：黒澤弘、証券コード7140、以下「当社」）は、2025年3月7日に開催された、LINEヤフー株式会社（以下、LINEヤフー）運営の「Yahoo!ショッピング」が優れた店舗を表彰する「ベストストアアワード2024」において、当社が運営する「ペットゴー ヤフー店」が「生活グループ総合賞」の第3位に、「ペットゴー 3号館 ヤフー店」が「ペット用品、生き物部門」の第3位に選ばれました。

■ペットゴー ヤフー店」「生活グループ総合賞」第3位　




この賞は、Yahoo!ショッピングの「生活カテゴリ」にてもっとも活躍した上位3ストアに贈られる賞です。


「ペットゴー ヤフー店」は、昨年に続き今年度もグループ総合賞を受賞いたしました。



＜ペットゴー ヤフー店　受賞歴＞


2017年度「ヤフーショッピング・ベストストアアワード2017」ペット用品部門第2位


2018年度「ヤフーショッピング・ベストストアアワード2018」ペット用品部門第2位


2019年度「ヤフーショッピング・ベストストアアワード2019」ペット用品部門第2位


2020年度「ヤフーショッピング・ベストストアアワード2020」ペット用品部門第1位・総合賞4位


2021年度「ヤフーショッピング・ベストストアアワード2021」ペット用品部門第1位・カスタマーケア賞


2022年度「ヤフーショッピング・ベストストアアワード2022」ペット用品・生き物部門第1位


2023年度「ヤフーショッピング・ベストストアアワード2023」生活グループ総合賞第2位



＜店舗情報＞


店舗名：ペットゴー ヤフー店


店舗URL：https://shopping.geocities.jp/petgo/




■「ペットゴー 3号館 ヤフー店」「ペット用品、生き物部門」第3位




この賞は、Yahoo!ショッピングの「ペット用品、生き物部門」で上位3ストアに贈られる賞です。


「ペットゴー 3号館 ヤフー店」は、昨年の初受賞から2年連続でカテゴリ賞を受賞いたしました。



＜ペットゴー 3号館 ヤフー店　受賞歴＞


2023年度「ヤフーショッピング・ベストストアアワード2023」ペット用品、生き物部門第1位



＜店舗情報＞


店舗名：ペットゴー 3号館 ヤフー店


店舗URL：https://store.shopping.yahoo.co.jp/petgo-3rd/




■「ベストストアアワード2024」特設サイト


https://shopping.yahoo.co.jp/promotion/event/beststores/shp/shop_year/




※記載されている会社名、商品名、サービス名は、各社の商標または登録商標です。




■本リリースに関するお問い合わせ
ペットゴー株式会社　広報担当
〒164-0012　東京都中野区本町1-32-2ハーモニータワー12F
E-mail：press@petgo.co.jp
URL：https://corp.petgo.jp/