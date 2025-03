ゲーム型英語学習アプリ「リズダム」１周年記念　「いれいす」「さくらみこ」「こっちのけんと」とのスペシャルコラボレーション実施

株式会社ベネッセコーポレーション

株式会社ベネッセコーポレーション(本社:岡山県岡山市、代表取締役会長 兼 社長:岩瀬 大輔、以下:ベネッセ)と株式会社セガ エックスディー(本社:東京都新宿区、代表取締役社長 執行役員 CEO:谷 英高、以下:セガXD)は、共同開発をしているゲーム型英語学習アプリ「Risdom(リズダム)」が1周年を迎え、1周年記念キャンペーン・アップデートを実施するとともに、特設サイトを公開しました。

1周年記念キャンペーンは3月13日(木)14:00 から5月8日(木)11:00までで、特設サイト(https://risdom.benesse.co.jp/1stAnv)にて詳細をご覧いただけます。

【Risdom1周年特設サイト】https://risdom.benesse.co.jp/1stAnv(https://risdom.benesse.co.jp/1stAnv)

【1周年記念キャンペーン概要】

今回、1周年を記念した新キャラクターの追加やアプリ内のイベントのほか、「さくらみこ」「こっちのけんと」「いれいす」など、人気クリエイターやVTuberとのスペシャルコラボレーションを実施し、学びながら楽しめる特別コンテンツを多数追加しました。また、学習の成果をほめてくれるキャラクター「アリス」に人気声優の白砂沙帆さんによるボイスを追加し、より魅力的な学習体験を提供いたします。

【1周年特設サイト 特別コンテンツ詳細】

■ VTuber「さくらみこ」との特別コラボレーション

女性VTuberグループ「ホロライブ」所属の人気VTuber「さくらみこ」とのコラボキャンペーンを以下の内容で実施します。

<さくらみこについて>

電脳桜神社の巫女。

アイドルに憧れを抱き唯一無二のトップエリート巫女アイドルになることを目指し日々

奮闘中!「エリート」と自称しているが、ファンの間では「ポンコツ」という噂も…。

<さくらみこYouTubeチャンネル>

https://www.youtube.com/@SakuraMiko

(C) 2016 COVER Corp.

1.特設サイト限定「さくらみこ」コラボキャンペーン

3月31日までに特設サイトからリズダムをお申込みいただいた方全員に以下の3大特典をプレゼントします。

●プレゼント内容:

・描き下ろしコラボ衣装を使用した「アクリルスタンド」

・「オリジナルデザインAmazonギフトカード」

・「さくらみこ勉強応援ボイス」

●開催期間:

2025年3月13日(木)13:00 ~ 3月31日(火)23:59

●特設サイト:

https://bc.benesse.ne.jp/nzm/trans?nzm_ac=24g9971ao0001

2.「さくらみこ」が進研ゼミマンガに登場

進研ゼミのオリジナルマンガに自分の名前を入れて楽しむことができる「マンガメーカー」を特設サイトにて公開します。

3.4月にはオリジナル衣装「さくらみこ」がフルボイスで登場!オリジナル楽曲も!4月には「さくらみこ」が描き下ろしコラボ衣装をまとい、フルボイスでアプリに登場。「さくらみこ」のオリジナル楽曲がリズダムのステージとして追加されます。さらに、ログインボーナスとして、「さくらみこ」と「35P(みこぴー)」を、メインキャラクターと、それらキャラクターをサポートする仲間キャラクターとして、それぞれを全員にプレゼントする予定です。

※「35P」:Vtuberさくらみこのファン(ファンネーム)の総称

■ 大ブレイク中の男性アーティスト「こっちのけんと」の楽曲がリズムゲームで遊べる!

「こっちのけんと」の人気楽曲「Hai Yorokonde (English ver.)」が登場します。

英語の歌詞に合わせてリズムゲームに取り組めます。

<こっちのけんとYouTubeチャンネル>:

https://www.youtube.com/@SuppokoPeppoko

■歌い手グループ「いれいす」の楽曲・キャラクターが登場!

「いれいす」のオリジナル楽曲がリズダムのステージとして登場します。

コラボ期間中はログインボーナスとして、いれいすのミニキャラクターを全員プレゼントします。

<いれいすYouTubeチャンネル>:

https://www.youtube.com/@ireisu

【「アリス」に有名声優のボイス追加】

皆様からのご要望が多かった、ボイスが追加されました!

アリスを務めるのは有名声優の白砂沙帆さん。

アリスはスタイルによって性格が変化するので、声の使い分けにも注目!

今後も追加予定ですのでご期待ください!

【1周年記念アップデートについての詳細】

■新キャラクター「ヒーロースタイル」&新しい仲間「ALICE-TYPE[Z]」が登場!

1周年を記念して、アリスの新しいスタイル「ヒーロースタイル」と、新しい仲間「ALICE-TYPE[Z]」が登場!

今回追加されるオリジナル楽曲と合わせて、ぜひお楽しみください!

■キャラクターとボスフォゲトのレベル上限が解放!

皆様の活躍のおかげで、アリス達がもっと成長できるようになりました。

キャラクターのレベル上限を100から120に解放し、もっとスコアが稼げるようになります。

※対象キャラクターは、順番に発表していきます。ご期待ください。

※これに合わせてボスフォゲトのレベルも強化されます。

■UIをアップデート!

一部のUIをアップデートしました!

・スキル発動演出

スキルを発動した時アリスのカットインが入ります。

・リズムバトルスタート時の画面

リズムバトルをプレイする直前に、パーティの変更や、ボスフォゲトのレベル設定ができるようになります。

【その他キャンペーンについて】

■その他豪華キャンペーンを実施!

1周年を記念して、豪華キャンペーンを実施いたします!

・1周年限定ピックアップガチャ

・全コード確定イベント ※一部の楽曲は対象外

・学習キャンペーンイベント

・ショップにアウスロー限定追加

※詳細はゲーム内お知らせをご確認ください。

<※参考>

■英語攻略リズムゲーム「Risdom(リズダム)」概要

「Risdom(リズダム)」は、「反復」「継続」が重要な英語学習と、「ついつい繰り返し取り組んでしまう」リズムゲームを融合させたゲーム型英語学習アプリです。毎日ゲーム感覚で繰り返し使う中で英語学習を習慣化させ、英検(R) 5~1級レベル・TOEIC(R) 600~900点レベルの英単語1万語の語彙と文法1,000テーマ、そしてリスニング5,000問が自然と身につくことを目指しています。

・対象:小学生~社会人

・利用環境:スマートフォン(iOS, Android)、iPad、タブレット

・価格:基本プレイ無料(月額 980 円、初月実質無料で、全ての問題と機能が無制限にご利用いただけます)

※英検(R) は、公益財団法人 日本英語検定協会の登録商標です。このコンテンツは、公益財団法人 日本英語検定協会の承認や推奨、その他の検討を受けたものではありません。※TOEIC is a registered trademark of ETS. This product is not endorsed or approved by ETS.※App Store は、米国およびその他の国で登録されたApple Inc.の商標です。※Google Play ストアは Google LLC の商標です。

■株式会社セガ エックスディー 会社概要

セガXDは、ゲーミフィケーションで企業や社会の課題を解決するゲーミフィケーションカンパニーです。セガXDは、人々を夢中にさせるゲーミフィケーションメソッドを中心とした技術やデザイン、世界観をつくる力と、日々研究開発を進める AR / VR などの最新テクノロジーを掛け合わせ、人々の"感情を動かす"ノウハウを強みに、事業戦略から大規模開発・プロモーションまで、一気通貫で企業課題・社会課題の解決に取り組んでいます。

会社名 株式会社セガ エックスディー

代表者 代表取締役社長 執行役員CEO 谷 英高

所在地 東京都新宿区西新宿6-18-1 住友不動産新宿セントラルパークタワー 20階

設立 2016年8月1日

事業領域 ゲーミフィケーション

事業内容 エクスペリエンスデザイン事業

マーケティングプラットフォーム事業

URL https://segaxd.co.jp/

記載されている会社名、製品名は、各社の登録商標または商標です。

本文書に記載している情報は、発表日時点のものです。