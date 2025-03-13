【KOSENJIN SUMMIT 2025】協賛企業・団体紹介
一般社団法人高専人会（事務局：東京都港区、代表理事：渋谷 修太）は、3月15日（土）にグラングリーン大阪「Blooming Camp」にて、現役高専生、高専OG・OB、高専教職員らが集い、情報交換や新たなネットワーク構築を目指す大型イベント「KOSENJIN SUMMIT 2025」を開催いたします。
本イベントの開催にあたり、ご支援いただいている協賛企業の皆様をご紹介いたします。
高専人サミット2025 協賛企業・団体
＜プラチナスポンサー＞
株式会社プロッセル(https://prossell.jp/)
さくらインターネット株式会社(https://www.sakura.ad.jp/)
コミューン株式会社(https://communeinc.com/)
株式会社アルムノート(https://corporate.alumnote.jp/)
＜ゴールドスポンサー＞
株式会社うるる(https://www.uluru.biz/)
STATION Ai株式会社(https://stationai.co.jp/)
株式会社ヤプリ(https://yappli.co.jp/)
株式会社TwoGate (https://twogate.com/)
ソフトバンク株式会社(https://www.softbank.jp/)
株式会社ユビキタスAI(https://www.ubiquitous-ai.com/)
6社合同（錦城護謨株式会社(https://www.kinjogomu.jp/)、株式会社メトロール(https://www.metrol.co.jp/)、富士フィルター工業株式会社(https://www.fujifilter.co.jp/)、HILLTOP株式会社(https://hilltop21.co.jp/)、日本熱源システム株式会社(https://www.nihon-netsugen-systems.com/)）
＜シルバースポンサー＞
HorizonHead&company株式会社(https://horizonhead.co.jp/)
パナソニック株式会社(https://www.panasonic.com/jp/about.html)
株式会社電通デジタル(https://www.dentsudigital.co.jp/)
株式会社みらいスタジオ(https://miraistudio.co.jp/)
＜高専人アワードスポンサー＞
一般財団法人田中貴金属記念財団(https://tanaka-foundation.or.jp/)
＜協力＞
独立行政法人情報処理推進機構(https://www.ipa.go.jp/)
KOSENJIN SUMMIT 2025 概要
・日時：2025年3月15日（土）14:00開会 ※13:00開場
・会場：Blooming Camp(https://www.sakura.ad.jp/corporate/corp/profile/)
大阪府大阪市北区大深町6-38 グラングリーン大阪 北館 JAM BASE 3F
・対象：高専生、高専OBOG、高専教員及び関係者の皆様
・詳細URL：https://event.kosenjin.org/2025
連絡先
一般社団法人高専人会は、高専出身者同士が連携し、経験や知識の共有を通じて相互成長を促進し、高専出身者の社会への貢献を強化してまいります。ご興味をお持ちの方や関係者の皆様は、一般社団法人高専人会公式ウェブサイトをご覧いただくか、以下の連絡先へお問い合わせください。
ウェブサイト：https://kosenjin.org/
事務局（担当：木村）：info@mail.kosenjin.org
寄付・協賛（担当：山下）：donation@mail.kosenjin.org