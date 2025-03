【SHOO・LA・RUE】サンリオの大人気キャラクター「ポチャッコ」とのコラボアイテムを３月1７日（月）より発売！

株式会社 ワールド

ワールドグループの株式会社アルカスインターナショナルが展開するレディースのファッションブランド「SHOO・LA・RUE(シューラルー)」は、株式会社サンリオの大人気キャラクター「ポチャッコ」とのコラボレーションアイテムを3月17日(月)より公式オンラインストアならびに一部店舗にて発売いたします。

全国のショッピングセンターを中心に展開するシューラルーは、幅広いスタイル、年齢層の女性へ向けて、旬なトレンドアイテムをロープライスで提案するブランドです。

デイリーにファッションを楽しみたい女性の気持ちに寄り添い、大人が求めていたファッションと日常性を備えたライフスタイルをご提案しております。

「ポチャッコ」は、好奇心旺盛でおっちょこちょいで、ちょっぴりおせっかい。より道お散歩が大好きなイヌの男のコ。1989年のデビュー以来、長く愛されているキャラクターです。

そんな「ポチャッコ」とSHOO・LA・RUE(シューラルー)のコラボレーションアイテムは、思わず触りたくなってしまうぬいぐるみのような手触りのトートバックや総柄が可愛いポーチなどご自身用やちょっとしたギフトにもおすすめです。

ぜひこの機会に、シューラルーの公式オンラインストアもしくは店舗(一部店舗のみの取り扱い)をチェックしてください!

詳細を見る :https://store.world.co.jp/s/brand/shoo-la-rue/blog-detail/index.html?article_id=918293

【 ポチャッコ と SHOO・LA・RUE(シューラルー)コラボアイテムの商品詳細 】

■耳付きトートバッグ(左)

●価格:\3,490(税込)

●サイズ展開:高さ20cm、幅(上部)27cm、幅(下部)24cm、マチ8cm、持ち手上がり14cm

●カラー展開:ホワイト

●デザイン:ポチャッコのかわいいお顔を表現したトートバッグ。ぬいぐるみのような手触りで、ちょっとしたお出かけに最適なサイズ感です。ポチャッコの耳の立体デザインがとってもキュート!内側にポケットもついています。

■耳付きポーチ(右)

●価格:\2,490(税込)

●サイズ展開:高さ11cm、幅14cm、マチ6cm

●カラー展開:ホワイト

●デザイン:ポチャッコのかわいいお顔を表現したぬいぐるみのようなポーチ。コスメや小物などの収納に最適な使い勝手のよいサイズ感です。

■ミニトートバッグ

●価格:\2,990(税込)

●サイズ展開:高さ20cm、幅18cm、マチ11cm、持ち手上がり14cm

●カラー展開:ミントグリーン/グレージュ/ピンク

●デザイン:ポチャッコのフェイス総柄が可愛い、スクエア型ミニトートバッグ。内ポケット付きのシンプルで持ちやすいデザインです。チャームやキーホルダーをつけるのに便利なループもついています。

■ポーチ

●価格:\1,990(税込)

●サイズ展開:高さ11cm、幅15cm、マチ6cm

●カラー展開:ミントグリーン/グレージュ/ピンク

●デザイン:ポチャッコとお友だちが散りばめられた楽しい総柄デザインのポーチです。マチありなのでしっかり収納でき、内側には便利なポケット付き。背面はポケットティッシュが収納可能です。

■タオルハンカチ

●価格:\1,490(税込)

●サイズ展開:縦23.5cm、横18.5cm

●カラー展開:アイボリー/ピンク

●デザイン:型で抜いたような形がキュートなポチャッコのダイカットタオルハンカチです。オリジナルデザインの台紙付き。デイリーユースはもちろん、プレゼントにもおすすめです。

■バッグチャーム

●価格:\1,490(税込)

●サイズ展開:全長15cm、モチーフ縦8.5cm、モチーフ幅8.5cm

●カラー展開:ミントグリーン/グレージュ/ピンク

●デザイン:ぷっくりしたフォルムがかわいい、刺繍キーホルダー。マスコットとしてバッグやポーチのワンポイントにつけても◎。

(C) 2025 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L656267

※取り扱い店舗について

公式オンラインストア内からご確認いただくか、お近くの店舗へお問い合わせください。

【 Shop List & Online Store 】

■ 全国店舗:https://store.world.co.jp/real-store-search?pcf=1&br=BR755&link_id=755_F_shoplist(https://store.world.co.jp/real-store-search?pcf=1&br=BR755&link_id=755_F_shoplist)

■ オンラインストア: https://store.world.co.jp/s/brand/shoo-la-rue/

【 Social Media 】

■ Instagram @shoolarue_official

■ X(旧Twitter) @SHOOLARUE_jp

<会社概要>

・名称:株式会社アルカスインターナショナル(株式会社ワールド100% 子会社)

・代表者:内山 誠一

・所在地:〒650-8585 神戸市中央区港島中町6-8-1

〒107-8526 東京都港区北青山3-5-10

ワールド 企業サイト:https://corp.world.co.jp/

ワールドグループ 公式通販サイト:https://store.world.co.jp/