「GYDA（ジェイダ）」人気モデル「せいせい」こと田向星華さんを起用した2025SPRING カタログVol.1を3月13(木)に公開

MARK STYLER株式会社

MARK STYLER株式会社(代表取締役社長：秋山 正則、本社：東京都渋谷区)が運営するレディースブランド「GYDA（ジェイダ）」は、田向星華さんを起用した2025SPRING カタログ Vol.1を2025年3月13日(木)12時より公式通販サイト「RUNWAY channel」にて公開します。

WEBカタログページ：http://s.runway-ch.jp/0313_seisei(http://s.runway-ch.jp/0313_seisei)

人気モデル「せいせい」こと田向星華さんが着こなすGYDA 2025SPRING カタログ 。

トレンドを取り入れながらブレない女性像を持つGYDAと、同世代から人気を集め、圧倒的なビジュアルとプロポーションに憧れを抱くファンの多いせいせいさんの持つ、努力を惜しまない芯の強さがマッチしました。

ケミカル素材が新鮮さのあるデニムのセットアップ、気分が上がるミントカラーのレザージャケットやラメが煌めくシアーのニットなどこの春のトレンドをつめ込んだ全8スタイルを提案します。

春ムードを纏ったせいせいさんの表情にもご注目ください。

■WEBカタログ紹介

GYDA_田向星華GYDA_田向星華GYDA_田向星華

■せいせい(田向星華)さんプロフィール

大阪府出身。「令和のモテ女王」の異名でSNSでバズり中！釣りを特技とする唯一無二の「清楚系韓国ギャルモデル」。 ABEMA恋リア「恋する(ハート)週末ホームステイ」に歴代最多の4回出演し、10～20代の男女を中心にSNS総フォロワー数150万人超。圧倒的ビジュアルと「プロ顔負けのメイク技術」が注目され、抜群のプロポーションに憧れを抱く女性ファンも多い。

Official HP：https://churros.jp/talent/tamukai_seika/

TikTok：https://www.tiktok.com/@seika_25

Instagram：https://instagram.com/seika____official

X：https://twitter.com/seika_tamukai

YouTube：https://youtube.com/@seika_official

■GYDAブランドコンセプト

【Edge of the era】

好きなスタイルで楽しむ

本気で今を遊ぶ

人を惹きつけるその魅力を解き放つ

一人ひとりが個性を貫く先に私たちが見たい時代がある

■GYDAオフィシャルサイト/SNS

Official Site ： https://gyda.jp

Web Store ：https://runway-webstore.com/gyda

X : https://twitter.com/GYDA_com

Instagram ： https://www.instagram.com/gydajp

Tiktok：https://www.tiktok.com/@gyda_official