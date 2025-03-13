「GYDA（ジェイダ）」人気モデル「せいせい」こと田向星華さんを起用した2025SPRING カタログVol.1を3月13(木)に公開
MARK STYLER株式会社(代表取締役社長：秋山 正則、本社：東京都渋谷区)が運営するレディースブランド「GYDA（ジェイダ）」は、田向星華さんを起用した2025SPRING カタログ Vol.1を2025年3月13日(木)12時より公式通販サイト「RUNWAY channel」にて公開します。
WEBカタログページ：http://s.runway-ch.jp/0313_seisei(http://s.runway-ch.jp/0313_seisei)
人気モデル「せいせい」こと田向星華さんが着こなすGYDA 2025SPRING カタログ 。
トレンドを取り入れながらブレない女性像を持つGYDAと、同世代から人気を集め、圧倒的なビジュアルとプロポーションに憧れを抱くファンの多いせいせいさんの持つ、努力を惜しまない芯の強さがマッチしました。
ケミカル素材が新鮮さのあるデニムのセットアップ、気分が上がるミントカラーのレザージャケットやラメが煌めくシアーのニットなどこの春のトレンドをつめ込んだ全8スタイルを提案します。
春ムードを纏ったせいせいさんの表情にもご注目ください。
■WEBカタログ紹介
GYDA_田向星華
GYDA_田向星華
GYDA_田向星華
■せいせい(田向星華)さんプロフィール
大阪府出身。「令和のモテ女王」の異名でSNSでバズり中！釣りを特技とする唯一無二の「清楚系韓国ギャルモデル」。 ABEMA恋リア「恋する(ハート)週末ホームステイ」に歴代最多の4回出演し、10～20代の男女を中心にSNS総フォロワー数150万人超。圧倒的ビジュアルと「プロ顔負けのメイク技術」が注目され、抜群のプロポーションに憧れを抱く女性ファンも多い。
Official HP：https://churros.jp/talent/tamukai_seika/
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■GYDAブランドコンセプト
【Edge of the era】
好きなスタイルで楽しむ
本気で今を遊ぶ
人を惹きつけるその魅力を解き放つ
一人ひとりが個性を貫く先に私たちが見たい時代がある
■GYDAオフィシャルサイト/SNS
Official Site ： https://gyda.jp
Web Store ：https://runway-webstore.com/gyda
X : https://twitter.com/GYDA_com
Instagram ： https://www.instagram.com/gydajp
Tiktok：https://www.tiktok.com/@gyda_official