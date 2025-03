【 ナリフリ 】すべての瞬間をより快適にする、MULTI WAFFLE Collection

ヒットユニオン株式会社

“GLOBAL NICHE”を掲げるヒットユニオン株式会社(本社:東京都渋谷区)が運営する、スタイルブランド【narifuri (ナリフリ)】 は、2025 年 3 月14日(金)に、ライフスタイルウェアコレクション「narifuri MULTI WAFFLE (マルチ ワッフル) Collection」を発表。特設サイトの公開を皮切りに、直営店舗、オンラインショップ、全国の取扱店舗にて順次展開いたします。

MULTI WAFFLE は、Season Less, Scene Less, Style Less & Gender をコンセプトに、2020年に登場したクルーネック ロングスリーブから続くベストセラーシリーズです。これまでの重く・乾きにくいと言ったサーマルの常識を覆し、ファンクションとファッションが融合したプロダクトとして愛されてきました。

2025春夏シーズンから “Always Better.” をテーマに、これからの日常着を目指したライフスタイルコレクションとして新たに展開。定番に加え、新作ではハーフ ZIP プルオーバーやスナップカーディガンなどトレンドを反映させたアイテムも登場。特設サイトではコンテンツとともに世界観をご覧いただけます。

narifuriが提案する革新的なライフスタイルウェアコレクション「MULTI WAFFLE」にご期待ください。

< 25ss MULTI WAFFLE COLLECTION >

< Detail:5つの特徴 >

1. テクニカルワッフル

帝人フロンティアが開発したSOLOTEX(R)とDELTAPEAK(R) の2種類の糸を組み合わせることで、上品なハリコシがある程よいボリュームと、心地よい伸縮性を備えています。



2. カッティング

スリーブには特徴的な「スプリッドラグラン」を採用。前後で異なるカッティングは、すっきりとしたシルエットと機能性を両立させるnarifuri定番のアイデア。



3. オールシーズン

ワッフル特有の凹凸が生地と身体の間に空気の層を作り、適切な温度調整と優れた通気性、UVプロテクト(UPF50+)機能もあり1年中快適に使うことができます。



4. 軽量

オールポリエステル100%のマルチワッフルは、軽くて柔らか。上質な肌触りと柔軟性も含めて、長時間着ていても苦になりません。



5. 吸水速乾性

汗や水分を素早く吸収し乾かすことで、常にドライコンディションを保ちます。また、形態安定生によるシワや肘抜けなどの型崩れを軽減してくれるのも魅力。

< Line-Up >

クルーネックTシャツ(全7色 / \11,000-)ハーフジッププルオーバー(全3色 / \17,600-)スナップカーディガン(全3色 / \19,800-)クルーネックスウェット (全9色 / \15,400-)プルオーバーパーカー(全5色 / \15,400-)ワッチキャップ(全5色 / \4,400-)

※価格は全て税込

ナリフリのオフィシャルサイト(https://www.narifuri.com/shop/)、ナリフリ東京、ナリフリ名古屋、全国取り扱い店舗にて販売いたします。取り扱い店舗や各店舗の営業時間はオフィシャルサイトをご確認ください。

●情報解禁日: 3月14日(金) 正午公開

特設サイトURL : https://www.narifuri.com/shop/pages/post14.aspx



(https://www.narifuri.com/shop/pages/post14.aspx%E2%97%8F)●販売場所:narifuriオフィシャルサイト、ナリフリ東京、ナリフリ名古屋、全国取り扱い店舗

narifuri / ナリフリ

2007年にスタートし、日常の振る舞い(=行動)が、身振り(=スタイル)をつくる「形振り/なりふり」というコンセプトのもと、自転車を日常生活を豊かにするツールとして捉え、ファンクションとファッションを融合させた機能的なコレクションで新しいシーンを提案するスタイルブランドです。

WEBサイト: https://www.narifuri.com/shop/

Instagram: narifuri_japan

本件に関するお問い合わせ

ヒットユニオン株式会社 narifuri PR 尾形

Mail:ogata@narifuri.com