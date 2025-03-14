「星屑の王子様」のオンラインくじが発売決定！
株式会社サトクリフ
※一度に10枚お買い上げいただく毎にランダムでポストカードが1枚付いてきます。
株式会社サトクリフ（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：加藤 勝）は、運営するオンラインくじサービス「くじクリフ」より、「星屑の王子様」のオンラインくじを2025年3月14日（金）10:00より販売いたします。
(C)茅原クレセ／小学館
オンラインくじ詳細
販売期間：2025年3月14日(金)10:00 ～ 2025年4月13日(日)23:59
価格：1回 825円（税込）※別途発送手数料がかかります
購入ページ：詳細はくじクリフ公式サイトにて https://kujicliffe.com/lotteries/hoshikuzukuji
販売期間後のグッズ再販売はございませんのでこの機会にぜひ限定グッズにチャレンジしてみてください。
(C)茅原クレセ／小学館
賞品ラインナップ
A賞：A4メモリアルアート（全4種）
B賞：オーロラアクリルスタンド（全4種）
C賞：名刺ミラーカード（全6種）
D賞：ミニ色紙（全8種）
E賞：オーロラ缶バッジ（全8種）
特典：ポストカート（全4種）
※一度に10枚お買い上げいただく毎にランダムでポストカードが1枚付いてきます。
「くじクリフ」とは
みんなの「欲しい」や「見たい」といった感情を刺激するハズレなしの
オンラインくじサービスです。
関連サイト
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商品に関するお問い合わせ
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