【シンクタンクフォト新商品】バックパックの新シリーズ「ウォーカープロ」が登場。ストリートウォーカーバックパックが誇る高い耐久性と使い勝手の良さを継承した、新たなカメラバッグを提案！！

銀一株式会社

長年にわたり、世界中のフォトグラファーに愛用されているカメラバッグやローリングケースを開発しているアメリカの thinkTANKphoto（シンクタンクフォト）。

常に変化する世の中の潮流に対応しプレミアムな製品を提案し続け、その洗練された製品群は、あらゆるニーズを叶える多用途性と高い耐久性を備え、カメラバッグの水準を高めています。

2025年3月21日（金）、同ブランドより、荷物の多いプロフェッショナルフォトグラファーに最適な設計で、重い撮影機材を快適に持ち運ぶことができる「ウォーカープロ バックパック」シリーズを発売します。

製品の詳細は、銀一ホームページをご覧ください。

ウォーカープロ発売案内（銀一） :https://www.ginichi.co.jp/information/pressrelease/43313/

販売エリア

シンクタンクフォト製品は、オンラインショップを含む、全国の正規販売店にてお求めいただけます。

国内正規販売店は、銀一ホームページ(https://www.ginichi.co.jp/support/shop/) にてご確認いただけます。

◆ ウォーカー プロ 30L / 24L / 16L Walker Pro 30L / 24L / 16L

ウォーカープロバックパックは、体にフィットする新設計のハーネスシステムを備え、重い撮影機材を一日中快適に持ち運ぶことができるバッグです。

多くのカメラ機材を収納できるメインコンパートメントに、バッグ内側のノートPC用スリーブ、オーガナイザー付きで小物の収納に便利なフロントポケット、さらに水筒などを収納できるジッパー付きサイドポケットなど、荷物の多いプロフェッショナルフォトグラファーに最適な設計です。

バッグの素材にもこだわり、ファスナーは安心感のあるYKK製で、バッグ表面には主に1680Dバリスティックナイロンと420Dリップストップナイロンを採用。バッグ背面には通気性に優れたウルトラスパンデュラとエアメッシュ生地を使用し、過酷な撮影環境にも耐えうる丈夫さと、快適な背負い心地を両立しています。

バッグ外側の生地には耐久撥水加工を施しており、雨天時用にレインカバーが付属します。

30L、24L、16Lの3サイズ展開で、カラーはブラックのみです。

銀一オンラインショップ・商品ページ :https://www.ginichi.com/shop/pg/1info537/

製品特徴

・快適な持ち運びを叶える新設計を採用

クッション性の高いショルダーストラップと、背中にフィットするバックパネルハンドキャリーの際に便利な、バッグ上部のグラブハンドル背面にはローリングケース用のパススルーを装備大型三脚はバッグ前面に取り付けて、持ち運び可能

・充実した収納スペースと豊富なポケット

奥行きのあるメインコンパートメントには、カスタマイズできる中仕切り付き小物の収納に便利なメッシュポケットノートPCを収納できるパッド付きスリーブオーガナイザー付きの、アクセスしやすい大きなフロントポケット

ウォーカー プロ 30L

価格：48,400円（税込）

JANコード：0874530001529

＜スペック＞

外寸：H54.3 × W32.7 × D24.8cm

内寸：H47 × W30.5 × D15.87cm

PC収納部内寸：H36.5 × W25.7 × D1.9cm

最大収納レンズ：200-400mm F4（レンズ単体）

容量：30L

重量：1.89kg（全オプション装着時）

同梱物：ウエストベルト、スターナムストラップ、トライポッドストラップ、中仕切り、レインカバー

機材収納例

レンズを装着したグリップ付き一眼レフ2台と標準ズームレンズ4ｰ6本

・収納ノートPC目安：16インチ MacBook Pro

・最大収納レンズ：200-400mm F4（レンズ単体）

ウォーカー プロ 24L

価格：40,700円（税込）

JANコード：0874530001499

＜スペック＞

外寸：H45.7 × W30.4 × D25.4cm

内寸：H42.9 × W26 × D15.87cm

PC収納部内寸：H34.3 × W22.5 × D1.9cm

最大収納レンズ：400m F2.8（レンズ単体）

容量：24L

重量：1.56kg（全オプション装着時）

同梱物：ウエストベルト、スターナムストラップ、トライポッドストラップ、中仕切り、レインカバー

機材収納例

レンズを装着したグリップ付き一眼レフ2台と標準ズームレンズ3ｰ5本、もしくは400m F2.8レンズ1本

・収納ノートPC目安：14インチ MacBook Pro

・最大収納レンズ：400m F2.8（レンズ単体）

ウォーカー プロ 16L

価格：37,400円（税込）

JANコード：0874530001482

＜スペック＞

外寸：H45 × W29.8 × D19.7cm

内寸：H38.7 × W24.8 × D12.7cm

PC収納部内寸：H34.3 × W22.5 × D1.9cm

最大収納レンズ：300m F2.8

容量：16L

重量：1.43kg（全オプション装着時）

同梱物：ウエストベルト、スターナムストラップ、トライポッドストラップ、中仕切り、レインカバー

機材収納例

レンズを装着したカメラボディ2台と標準ズームレンズ2ｰ3本、またはレンズを装着したカメラボディ1台とレンズ3-5本

・収納ノートPC目安：14インチ MacBook Pro

・最大収納レンズ：300m F2.8

その他、シンクタンクフォト製品については、国内ブランドサイト(https://www.thinktankphoto.jp/)をご覧ください。

◆ thinkTANKphoto（シンクタンクフォト）

thinkTANKphoto （シンクタンクフォト）は2005年、Doug Murdoch （ダグ マードック）とMike Sturm （マイク スターム） の二人のデザイナー、それにDeanne Fitzmaurice （ディアン フィッツモーリス）とKurt Rogers （カート ロジャース）という二人のフォトグラファーのチームによって設立されました。

大手カメラケースメーカーで何年にも渡って製品デザインの経験を持つDougとMikeが練り上げた製品を、DeanneとKurtが厳しいフィールドテストに持ち出して改良点を指摘する、という過程で生み出される製品は、どれも野心的で、かつ洗練された 使い心地を誇ります。さらにバッグ全体の頑丈さと細部まで 行き届いた工夫により、撮影現場での頼れるパートナーとなり ます。

過酷な撮影環境にも耐えうる信頼の品質と機能性を併せ持つシンクタンクフォトの製品は、世界中のフォトグラファーから高い支持を得ています。

その伝統を継承しながらも常に変化する世の中の潮流に対応し、プレミアムな製品を提案し続けます。

【会社概要】

社名：銀一株式会社（GIN-ICHI CORPORATION）

設立：昭和35年4月5日（創業 昭和33年4月）

事業内容：映像機材（写真、動画、ビデオ、映画）の輸入及び販売、映像機材のレンタル、撮影スタジオ及び暗室の設計・施工、デジタル撮影及び DTP システムの販売。

ホームページ：https://www.ginichi.co.jp/

ウェブカタログ：https://www.ginichi.co.jp/support/catalogue/



※ 銀一株式会社は、シンクタンクフォト製品の日本総代理店です。

※ MacBookは、Apple Inc.の商標です。

※ 掲載の写真は、印刷を含め実物と多少異なる場合があります。

※ 本プレスリリース記載の情報は、発表日現在の情報です。予告なしに変更されることがありますので、予めご了承ください。