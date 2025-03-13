2025 KIM HYUN JOONG WORLD TOUR -Filament- IN JAPAN, AFTER PARTY ～Heart to Heart～³«ºÅ·èÄê¡ª
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¡Ø2025 KIM HYUN JOONG WORLD TOUR -Filament- IN JAPAN AFTER PARTY ～Heart to Heart～¡Ù
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2025Ç¯4·î20Æü¡ÊÆü¡Ë14:00 ³«¾ì / 15:00 ³«±é
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https://henecia.jp/contents/897962(https://henecia.jp/contents/897962)