ロッキー山脈のふもとで営む動物病院に密着する人気シリーズ第2弾「デンバー動物クリニック シーズン2」の日本語吹替版が初登場！3月18日（火）アニマルプラネットにて放送スタート！

世界最大級の動物・自然チャンネル『アニマルプラネット』を運営するディスカバリー・ジャパン株式会社は、風貌は型破りだが動物への愛情は人一倍強い獣医師、ジェフ・ヤングがコロラド州デンバーで営む動物病院に密着する人気シリーズ第2弾「デンバー動物クリニック シーズン2」の日本語吹替版を3月18日(火)19:00より初放送いたします。吹替版によって大人から子供まで幅広い層にさらに見やすくなった人気シリーズにご注目ください。

<エピソード>

カルテ1 3/18(火)19:00~

ロッキー山脈のふもと、コロラド州デンバーで獣医師として働くジェフ先生。この日はいつも以上に大忙し。車にひかれて脚が粉々になってしまった犬を必死に治療しているのだ。一方、エイミー先生は気性の荒い7羽のニワトリの治療を初めて行う。また、建設現場で発見された意識不明の子猫を救うため、クリニックのスタッフ全員が懸命に力を合わせる。果たして子猫を救うことはできるのか?

カルテ2 3/25(火)19:00~

トラックの荷台から飛び降りて脚を骨折した犬がクリニックに運ばれてきて、ジェフ先生は必死に治療する。ニコルズ先生は、隣家の飼い犬とケンカしてケガをした猫の治療に当たる。その後、ジェフ先生はロッキー山脈に向かい、謎の病気にかかったキツネの救助を手伝うことに。また、小学4年生の子供たちがクラスで飼っているハリネズミを診てほしいと助けを求めてくるのだった。

「デンバー動物クリニック シーズン2」

<放送情報>

■放送局:アニマルプラネット

■番組名:「デンバー動物クリニック シーズン2」

■放送日時:3月18日(火)19:00スタート

レギュラー:毎週火曜19:00

再放送:土曜18:00ほか

(60分・全12話・吹替版初登場)

■アニマルプラネット

アニマルプラネットは世界最大級の動物チャンネルブランドです。あらゆる方法で人々を動物に近づけることで、誰もが幼少期に抱く動物への好奇心や感動を持ち続けられるようにするというミッションのもと、上質な動物コンテンツを生み出し提供しています。世界200以上の国・地域において合計約3億6千万世帯で視聴されているアニマルプラネットは、弱肉強食の世界から動物と人々の関わり、犬・猫などのペットまで豊富なラインナップを取り揃え、美しい映像と親しみのあるストーリーでお届けします。多様な視点から描いた動物たちの姿は魅力的で、驚きと発見に満ちています。日本では2000年12月より放送を開始。現在は全国のケーブルテレビ局、スカパー!、IPTV放送、各種オンラインメディアなどでご覧いただけます。

https://www.discoveryjapan.jp/media/animalplanet/

■ワーナーブラザース・ディスカバリー

ワーナーブラザース・ディスカバリー(Nasdaq:WBD)は、テレビ、映画、ストリーミングなどあらゆるポートフォリオを埋めるたくさんの作品とユニークなブランドを持つ、世界をリードするメディアでありエンターテイメントを提供する企業です。

我々が制作し配給する番組やサービスは 220 以上の国や地域、50 以上の言語に対応しており、代表的なブランド、ネットワークを通じて世界中の皆さまに情報やインスピレーションを与え、笑いと感動を提供しています。

ワーナーブラザース・ディスカバリー傘下の主なブランド、ネットワークは以下の通りです。ディスカバリーチャンネル、discovery+、CNN、DC、Eurosport、HBO、HBO Max、HGTV、Food Network、OWN Investigation Discovery、TLC、Magnolia Network、TNT、TBS、truTV、アニマルプラネット、Science Channel、ワーナー・ブラザース映画、ワーナー・ブラザーステレビジョン、ワーナー・ブラザースゲームス、ニュー・ライン・シネマ、カートゥーン ネットワーク、MONDO TV、旅チャンネル、ムービープラス、LaLa TV、Adult Swim、ターナークラシック映画、Discovery en Español、 Hogar de HGTV 他 詳細については、www.wbd.com をご覧ください。