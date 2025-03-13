【TBS陸上ちゃんねるで配信決定！】3月16日（日）「日本選手権35km競歩」「全日本競歩能美大会」／ 東京2025世界陸上競歩日本代表は誰の手に！？
2025年3月16日（日）石川県能美市にて開催の「第109回日本陸上競技選手権大会・35km競歩」および「第49回全日本競歩能美大会」を、YouTube「TBS陸上ちゃんねる」（https://www.youtube.com/channel/UChFYmUZDkY2UfNjWo36_dbQ）にてライブ配信することが決定いたしました！
参考：東京2025世界陸上競歩日本代表選手選考要項
https://www.jaaf.or.jp/files/upload/202409/26_123848.pdf
同選考レースとなった、昨年の全日本35km競歩高畠大会、先月2月の日本選手権20km競歩では、それぞれ川野将虎選手（旭化成）と山西利和選手（愛知製鋼）が世界記録で完歩し、東京2025世界陸上内定を決めています。
今大会もオリンピック、世界陸上の代表選手が多数出場予定で、東京2025世界陸上日本代表をかけた熱いレースが期待されます。
＜主なエントリー＞
■日本選手権・35km競歩（男子）
・丸尾 知司（愛知製鋼）ブダペスト2023世界選手権代表
・野田 明宏（自衛隊体育学校）ブダペスト2023世界選手権代表 6位入賞
・勝木 隼人（自衛隊体育学校）東京2020オリンピック代表
・高橋 和生（ADワークスグループ）パリ2024オリンピック代表
■日本選手権・35km競歩（女子）
・園田 世玲奈（NTN）ブダペスト2023世界選手権代表 7位入賞
・渕瀬 真寿美（建装工業）ブダペスト2023世界選手権代表
・梅野 倖子（順天堂大）ブダペスト2023世界選手権代表
■アジア選手権・20km競歩 日本代表
・濱西 諒（サンベルクス）パリ2024オリンピック代表
・柳井 綾音（立命館大学）パリ2024オリンピック代表
■全日本能美・20km競歩
・古賀 友太（大塚製薬）パリ2024オリンピック代表 8位入賞
・住所 大翔（富士通）オレゴン2022世界選手権 代表 8位入賞
参考：【日本選手権35km競歩&能美競歩】エントリーリスト公開！～東京2025世界陸上への挑戦～
https://www.jaaf.or.jp/news/article/21441/
東京2025世界陸上日本代表の行方はいかに！？
【LIVE配信】
■2025年3月16日（日）8時00分 競技開始予定
（https://www.youtube.com/watch?v=WYti-s3f77g(https://www.youtube.com/watch?v=WYti-s3f77g) ）
[動画: https://www.youtube.com/watch?v=WYti-s3f77g ]
■スケジュール
08時00分：日本選手権 男子35kmW スタート
日本選手権 女子35kmW スタート
10時35分：高校男子 10kmW スタート
11時40分：全日本・Asian・学生 男子20kmW スタート
11時41分：全日本・Asian・学生 女子20kmW スタート
13時50分：高校女子 5kmW スタート
13時51分：中学男子 3kmW スタート
中学女子 3kmW スタート
【大会概要】
大会名：
第49回全日本競歩能美大会
第109回日本陸上競技選手権大会・35km競歩
兼 東京2025世界陸上競技選手権大会 日本代表選手選考競技会
第19回日本学生20km競歩選手権大会
兼 FISUワールドユニバーシティゲームズ（ドイツ/ライン・ルール）日本代表選手選考競技会
Asian 20km Race Walking Championships in NOMI 2025
日程：2025年3月16日（日）
会場：石川県能美市・能美市営コース（往復1.0km）
主催：アジア陸上競技連盟・日本陸上競技連盟・日本学生陸上競技連合・能美市・能美市教育委員会 全日本競歩能美大会実行委員会
主管：石川陸上競技協会・能美市陸上競技協会
※大会ページ（https://www.jaaf.or.jp/competition/detail/1917/）には、競技注意事項・大会インフォメーション・会場図などを掲載しています。
【東京2025世界陸上】1月31日チケット一般販売
期日：2025年9月13日（土）～21日（日）
会場：国立競技場（東京）
▼大会ページ:競技日程、チケット情報など掲載中！
https://www.jaaf.or.jp/competition/detail/1927/
【競歩特設サイト】Race walking Navi
>>https://www.jaaf.or.jp/racewalking/(https://www.jaaf.or.jp/racewalking/)
▼東京2025世界陸上競技選手権大会 競歩日本代表選手選考要項
https://www.jaaf.or.jp/files/upload/202409/26_123848.pdf
▼日本代表選考要項 解説
https://www.jaaf.or.jp/files/upload/202503/05_101753.pdf
【能登半島地震 義援金募集】
日本陸上競技連盟では、陸上界として被災地および被災された方々の支援、災害対応や復興のお役に立てるよう、3月31日まで義援金を受け付けております。
皆様からお寄せいただきました義援金は、日本赤十字社に「令和６年能登半島地震災害義援金」として寄付します。
>>https://www.jaaf.or.jp/news/article/20155/