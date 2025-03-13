【TBS陸上ちゃんねるで配信決定！】3月16日（日）「日本選手権35km競歩」「全日本競歩能美大会」／ 東京2025世界陸上競歩日本代表は誰の手に！？

公益財団法人日本陸上競技連盟

2025年3月16日（日）石川県能美市にて開催の「第109回日本陸上競技選手権大会・35km競歩」および「第49回全日本競歩能美大会」を、YouTube「TBS陸上ちゃんねる」（https://www.youtube.com/channel/UChFYmUZDkY2UfNjWo36_dbQ）にてライブ配信することが決定いたしました！





今大会は、東京2025世界陸上競技選手権大会（以下、東京2025世界陸上）の20km競歩および35km競歩の日本代表選手選考競技会を兼ねて開催。日本選手権35km競歩では、優勝し、かつ東京2025世界陸上の派遣設定記録（男子：2時間26分00秒／女子：2時間45分00秒）を突破すれば即時内定となります。参考：東京2025世界陸上競歩日本代表選手選考要項https://www.jaaf.or.jp/files/upload/202409/26_123848.pdf同選考レースとなった、昨年の全日本35km競歩高畠大会、先月2月の日本選手権20km競歩では、それぞれ川野将虎選手（旭化成）と山西利和選手（愛知製鋼）が世界記録で完歩し、東京2025世界陸上内定を決めています。今大会もオリンピック、世界陸上の代表選手が多数出場予定で、東京2025世界陸上日本代表をかけた熱いレースが期待されます。＜主なエントリー＞■日本選手権・35km競歩（男子）・丸尾 知司（愛知製鋼）ブダペスト2023世界選手権代表・野田 明宏（自衛隊体育学校）ブダペスト2023世界選手権代表 6位入賞・勝木 隼人（自衛隊体育学校）東京2020オリンピック代表・高橋 和生（ADワークスグループ）パリ2024オリンピック代表■日本選手権・35km競歩（女子）・園田 世玲奈（NTN）ブダペスト2023世界選手権代表 7位入賞・渕瀬 真寿美（建装工業）ブダペスト2023世界選手権代表・梅野 倖子（順天堂大）ブダペスト2023世界選手権代表■アジア選手権・20km競歩 日本代表・濱西 諒（サンベルクス）パリ2024オリンピック代表・柳井 綾音（立命館大学）パリ2024オリンピック代表■全日本能美・20km競歩・古賀 友太（大塚製薬）パリ2024オリンピック代表 8位入賞・住所 大翔（富士通）オレゴン2022世界選手権 代表 8位入賞参考：【日本選手権35km競歩&能美競歩】エントリーリスト公開！～東京2025世界陸上への挑戦～https://www.jaaf.or.jp/news/article/21441/東京2025世界陸上日本代表の行方はいかに！？

【LIVE配信】

■2025年3月16日（日）8時00分 競技開始予定

（https://www.youtube.com/watch?v=WYti-s3f77g(https://www.youtube.com/watch?v=WYti-s3f77g) ）

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=WYti-s3f77g ]



■スケジュール

08時00分：日本選手権 男子35kmW スタート

日本選手権 女子35kmW スタート

10時35分：高校男子 10kmW スタート

11時40分：全日本・Asian・学生 男子20kmW スタート

11時41分：全日本・Asian・学生 女子20kmW スタート

13時50分：高校女子 5kmW スタート

13時51分：中学男子 3kmW スタート

中学女子 3kmW スタート

【大会概要】

大会名：

第49回全日本競歩能美大会

第109回日本陸上競技選手権大会・35km競歩

兼 東京2025世界陸上競技選手権大会 日本代表選手選考競技会

第19回日本学生20km競歩選手権大会

兼 FISUワールドユニバーシティゲームズ（ドイツ/ライン・ルール）日本代表選手選考競技会

Asian 20km Race Walking Championships in NOMI 2025

日程：2025年3月16日（日）

会場：石川県能美市・能美市営コース（往復1.0km）

主催：アジア陸上競技連盟・日本陸上競技連盟・日本学生陸上競技連合・能美市・能美市教育委員会 全日本競歩能美大会実行委員会

主管：石川陸上競技協会・能美市陸上競技協会

※大会ページ（https://www.jaaf.or.jp/competition/detail/1917/）には、競技注意事項・大会インフォメーション・会場図などを掲載しています。

【東京2025世界陸上】1月31日チケット一般販売

期日：2025年9月13日（土）～21日（日）

会場：国立競技場（東京）

▼大会ページ:競技日程、チケット情報など掲載中！

https://www.jaaf.or.jp/competition/detail/1927/

【競歩特設サイト】Race walking Navi

>>https://www.jaaf.or.jp/racewalking/(https://www.jaaf.or.jp/racewalking/)

▼東京2025世界陸上競技選手権大会 競歩日本代表選手選考要項

https://www.jaaf.or.jp/files/upload/202409/26_123848.pdf



▼日本代表選考要項 解説

https://www.jaaf.or.jp/files/upload/202503/05_101753.pdf

【能登半島地震 義援金募集】

日本陸上競技連盟では、陸上界として被災地および被災された方々の支援、災害対応や復興のお役に立てるよう、3月31日まで義援金を受け付けております。

皆様からお寄せいただきました義援金は、日本赤十字社に「令和６年能登半島地震災害義援金」として寄付します。

>>https://www.jaaf.or.jp/news/article/20155/