春のフラワーリレー「Flowering2025」を開催！（国営ひたち海浜公園）

国営ひたち海浜公園では、4月1日(火)から6月1日(日)まで「Flowering2025」を開催します。期間中はスイセン・チューリップ・ネモフィラ・バラなどの春花が、次々とバトンを繋ぐように咲き誇ります。また、春を満喫できるイベントや春限定グルメ・お土産品なども、盛りだくさん。春の行楽シーズンに季節の移ろいを感じながら、友達や家族と特別なひと時をお過ごしください。

スイセン(2024年4月7日撮影)チューリップ(2024年4月16日撮影)ネモフィラ(2024年4月16日撮影)バラ(2024年5月15日撮影)Floweringの詳細はこちら :https://hitachikaihin.jp/flowering/

園内を華やかに彩る春花

春のフラワーリレーは、春の訪れを告げる「スイセン」から始まり、松林の中に広がるカラフルな「チューリップ」、丘一面を青一色に染め上げる「ネモフィラ」、芳醇な香りの「バラ」まで次々とバトンを繋ぐように見頃を迎えます。

週末は体験イベントが充実

期間中の週末は、花や緑に親しむイベント「いばらき都市緑化フェスティバル(4/27)」や学校団体による吹奏楽・マーチングの発表会「The World of Brass 2025 in ひたちなか(5/5)」、地元特産品の販売・観光PRブースを展開する「いばらき県央PRの日(5/11)」など、様々な体験イベントが充実しています。ほかにも「チューリップガイドツアー(4/13)」や「スプリングローズコンサート(5/24・31)」、花にまつわるクラフトなど、小さなお子様から大人まで楽しめるイベントが盛りだくさんの内容となっています。

ご当地グルメやお土産も充実

期間中は、地元の食材を使ったお食事からスイーツまで、茨城県のご当地フードが目白押しです。ひたち海浜公園名物の「ハム焼」や「常陸牛ステーキ丼」などのお食事メニューから、春の定番スイーツ「ネモフィラブルーソフト」をはじめ、この春新登場の「おはなソフト」や「ネモフィラブルーフロート」など、スイーツメニューも充実しています。

お土産には、ネモフィラモチーフのマスコットキャラクター“ルリィ”と“アイシィ”の新グッズが登場。

キーホルダーやマグネットなど、思わずお土産にしたくなるアイテムを多数ご用意しています。また、みはらしの丘で咲いたネモフィラを使ったアクセサリー「ネモフィラリアルフラワーコレクション」や、社会福祉法人『くれよん』で1枚1枚丁寧に焼き上げている「ネモフィラクッキー」、「ネモフィラマカロン」などが大人気の定番です。

新エリア「森の広場」がオープン!

2025年3月28日(金)から樹林エリアに新たな場所「森の広場」がオープンします。この場所ではヤマザクラや野鳥観察など、自然に触れながら思い思いの時間を過ごすことができます。新エリアで公園の魅力を再発見してみませんか。

森の広場イメージ図森の広場の詳細はこちら :https://hitachikaihin.jp/morinohiroba/

新アトラクション「シーガーディアン」がオープン!

プレジャーガーデンエリアでは、新アトラクション「シーガーディアン」が登場します。海賊船タイプのアトラクションとなっており、プレジャーガーデンではライドのデザインを大人気アトラクション「カード迷路ぐるり森大冒険」に登場するキャラクター『シーガーディアン』のデザインを取り入れています。

新アトラクションの詳細はこちら :https://pleasure.hitachikaihin.jp/attractions/seaguardian

Flowering2025について

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/32901/table/344_2_16e5fb830c672201ad07899d881e96b7.jpg ]お問い合わせ国営ひたち海浜公園 ひたち公園管理センター

国営ひたち海浜公園は、茨城県ひたちなか市の太平洋岸にあり、春のネモフィラ、スイセン、チューリップ、初夏にはポピーやバラ、夏のジニア、ヒマワリ、秋にはコキア、コスモス、冬のアイスチューリップなど、彩り豊な花々が四季を通じて楽しめます。また、海抜100mからの眺望を楽しめる大観覧車をはじめ、ジェットコースターなど多彩なアトラクションが揃う遊園地「プレジャーガーデン」のほか、林間アスレチック広場やバーベキュー広場など、食事・スポーツ・ピクニック・・・遊び方は十人十色。魅力いっぱいの公園で、思い思いの時間をお過ごしください。



