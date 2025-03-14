F.I.B JOURNAL 最新アルバム「現象 hyphenated」12インチLP発売に先立ちMVを公開 / fooop株式会社
山崎円城（Vo＋G）、沼直也（Dr）、真船勝博（Wb）の3名からなるジャズパンクトリオ F.I.B JOURNALは、通算8枚目となるフルアルバム「現象 hyphenated 12インチ LPをfooopから2025年4月12日にリリース。それに先立ちアルバム収録曲「言葉はそれを映す - Mirrors that reflect」のミュージックビデオを本日（3月14日18:00）に公開される。併せて、12インチLP視聴会や全国ツアーも計画されている。/ fooop株式会社
「言葉はそれを映す - Mirrors that reflect」ミュージックビデオ/ Directed by Little Woddy
[動画: https://www.youtube.com/watch?v=kxQFRXoNk20 ]
Photo by Eisuke Komatsubara
□12インチLPリリース情報
アーティスト：F.I.B JOURNAL
タイトル：現象 hyphenated
リリース日：2025年4月12日（土）
レーベル：fooop
フォーマット：12inch LP / 33rpm
価格：4,500円（税別）
品番(JAN）：FPVL-0001（4526180713869）
ディストリビューション：ウルトラ・ヴァイヴ
□予約受付店舗
https://ultravybe.lnk.to/hyphenated
□12インチLP発売記念視聴会
LP発売を記念し、北上野のHENGENにて視聴会が開催される。
山崎円城と本アルバムのレコーディングエンジニア谷澤一輝氏とのトークセッションも。
Photo by Eiasuke Komatsubara
開催日：2025年4月4日（金）
第一部：12:00-14:00
▸トークセッション 13:00～
第二部：19:00-21:00
▸トークセッション 20:00～
開催場所：HENGEN（〒110-0014 東京都台東区北上野２丁目２０－２）
参加費：1,500円（税込）1ドリンク/軽食込み
予約サイト：https://fooopprojects01.peatix.com
□F.I.B JOURNAL ”現象hyphenatedリリースツアー”
4月20日横浜サムズアップ Chit-Chat21周年
5月11日静岡 Bell Store
6月4日広島 Live Cafe Jive
6月5日宮崎 YARD
6月6日熊本 tsukimi
6月7日佐世保 サセボノオト
6月8日福岡 TAGSTA
6月9日岡山 LIVE HOUSE BIRD
6月21日千葉いすみ Forest Jam
6月22日水戸 Studio raw
10月18日白楽ヤミ市
11月1日新潟ヨリネス新発田