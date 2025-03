F.I.B JOURNAL 最新アルバム「現象 hyphenated」12インチLP発売に先立ちMVを公開 / fooop株式会社

fooop株式会社

山崎円城(Vo+G)、沼直也(Dr)、真船勝博(Wb)の3名からなるジャズパンクトリオ F.I.B JOURNALは、通算8枚目となるフルアルバム「現象 hyphenated 12インチ LPをfooopから2025年4月12日にリリース。それに先立ちアルバム収録曲「言葉はそれを映す - Mirrors that reflect」のミュージックビデオを本日(3月14日18:00)に公開される。併せて、12インチLP視聴会や全国ツアーも計画されている。/ fooop株式会社

「言葉はそれを映す - Mirrors that reflect」ミュージックビデオ/ Directed by Little Woddy

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=kxQFRXoNk20 ]

Photo by Eisuke Komatsubara□12インチLPリリース情報

アーティスト:F.I.B JOURNAL

タイトル:現象 hyphenated

リリース日:2025年4月12日(土)

レーベル:fooop

フォーマット:12inch LP / 33rpm

価格:4,500円(税別)

品番(JAN):FPVL-0001(4526180713869)

ディストリビューション:ウルトラ・ヴァイヴ

□予約受付店舗

https://ultravybe.lnk.to/hyphenated

□12インチLP発売記念視聴会

LP発売を記念し、北上野のHENGENにて視聴会が開催される。

山崎円城と本アルバムのレコーディングエンジニア谷澤一輝氏とのトークセッションも。

Photo by Eiasuke Komatsubara

開催日:2025年4月4日(金)

第一部:12:00-14:00

▸トークセッション 13:00~

第二部:19:00-21:00

▸トークセッション 20:00~

開催場所:HENGEN(〒110-0014 東京都台東区北上野2丁目20-2)

参加費:1,500円(税込)1ドリンク/軽食込み

予約サイト:https://fooopprojects01.peatix.com

□F.I.B JOURNAL ”現象hyphenatedリリースツアー”



4月20日横浜サムズアップ Chit-Chat21周年

5月11日静岡 Bell Store

6月4日広島 Live Cafe Jive

6月5日宮崎 YARD

6月6日熊本 tsukimi

6月7日佐世保 サセボノオト

6月8日福岡 TAGSTA

6月9日岡山 LIVE HOUSE BIRD

6月21日千葉いすみ Forest Jam

6月22日水戸 Studio raw

10月18日白楽ヤミ市

11月1日新潟ヨリネス新発田