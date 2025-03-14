F.I.B JOURNAL 最新アルバム「現象 hyphenated」12インチLP発売に先立ちMVを公開 / fooop株式会社

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fooop株式会社

山崎円城（Vo＋G）、沼直也（Dr）、真船勝博（Wb）の3名からなるジャズパンクトリオ F.I.B JOURNALは、通算8枚目となるフルアルバム「現象 hyphenated 12インチ LPをfooopから2025年4月12日にリリース。それに先立ちアルバム収録曲「言葉はそれを映す - Mirrors that reflect」のミュージックビデオを本日（3月14日18:00）に公開される。併せて、12インチLP視聴会や全国ツアーも計画されている。/ fooop株式会社



「言葉はそれを映す - Mirrors that reflect」ミュージックビデオ/ Directed by Little Woddy


[動画: https://www.youtube.com/watch?v=kxQFRXoNk20 ]



Photo by Eisuke Komatsubara
□12インチLPリリース情報

アーティスト：F.I.B JOURNAL


タイトル：現象 hyphenated


リリース日：2025年4月12日（土）


レーベル：fooop


フォーマット：12inch LP / 33rpm


価格：4,500円（税別）


品番(JAN）：FPVL-0001（4526180713869）


ディストリビューション：ウルトラ・ヴァイヴ



□予約受付店舗


https://ultravybe.lnk.to/hyphenated






□12インチLP発売記念視聴会


LP発売を記念し、北上野のHENGENにて視聴会が開催される。


山崎円城と本アルバムのレコーディングエンジニア谷澤一輝氏とのトークセッションも。




Photo by Eiasuke Komatsubara

開催日：2025年4月4日（金）


　　　　第一部：12:00-14:00　


　　　　▸トークセッション 13:00～



　　　　第二部：19:00-21:00


　　　　▸トークセッション 20:00～


開催場所：HENGEN（〒110-0014　東京都台東区北上野２丁目２０－２）


参加費：1,500円（税込）1ドリンク/軽食込み


予約サイト：https://fooopprojects01.peatix.com


□F.I.B JOURNAL ”現象hyphenatedリリースツアー”

4月20日横浜サムズアップ Chit-Chat21周年
5月11日静岡 Bell Store


6月4日広島 Live Cafe Jive


6月5日宮崎 YARD


6月6日熊本 tsukimi


6月7日佐世保 サセボノオト


6月8日福岡 TAGSTA


6月9日岡山 LIVE HOUSE BIRD


6月21日千葉いすみ Forest Jam


6月22日水戸 Studio raw


10月18日白楽ヤミ市


11月1日新潟ヨリネス新発田