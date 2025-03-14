「E5 Talk Live Series vol.1 格ゲー俺のNo.1」ZAIKOにて会場チケット抽選応募と配信チケット販売開始！
ZAIKO株式会社
E5 Talk Live Series vol.1 格ゲー俺のNo.1
【イベント概要】
- 名称：E5 Talk Live Series vol.1 格ゲー俺のNo.1
- 開催日時：
- - 一部 2025年4月27日 (日) 13：30～15：30
- - 二部 2025年4月27日 (日) 17：00～19：00
- 会場：有楽町朝日ホール
- 抽選応募期間：2025年3月14日（金）18：00 ～ 2025年3月23日（日）23：59
- アーカイブ視聴終了日時：2025年5月11日 (日) 23：59
- 抽選応募・配信チケット購入URL：https://e5esportsworks.zaiko.io/item/370645(https://e5esportsworks.zaiko.io/item/370645?pr)
【出演】敬称略
【イベント内容】
- 第一部 12:30 開場 13:30 開演～15:30 終演
■格ゲー俺のNo.1トークバトル ROUND1 テーマ毎に各自が思う「俺のNo.1」をぶつけ合うトーク対決 ！
■格ゲー知識No1.決定戦 誰が一番格ゲーに詳しいのか、格ゲーの知識対決！
- 第二部 16:00 開場 17:00～19:00 終演
■格ゲー俺のNo.1トークバトル ROUND2さらにディープなテーマで激論「俺のNo.1」対決！
■読み合いバトルNo.1対決数多くの修羅場をくぐってきた歴戦の猛者たちが、読み合いNo.1を懸けて対決！
E5 Talk Live Series vol.1 格ゲー俺のNo.1
ZAIKO株式会社は、株式会社サードウェーブが展開する「E5 Talk Live Series vol.1 格ゲー俺のNo.1」の会場チケットの抽選申し込みと配信チケット販売を開始いたしました。
数多くの格闘ゲームに魂を燃やしてきたトッププレイヤー＆人気ストリーマーの 皆さんが、拳（=コントローラー）ではなく、 己の魂の言葉をぶつけ合うスペシャルトークライブ！
「俺のNo.1」を懸け、テーマごとのトークバトルを繰り広げる！！
【イベント概要】
- 名称：E5 Talk Live Series vol.1 格ゲー俺のNo.1
- 開催日時：
- - 一部 2025年4月27日 (日) 13：30～15：30
- - 二部 2025年4月27日 (日) 17：00～19：00
- 会場：有楽町朝日ホール
- 抽選応募期間：2025年3月14日（金）18：00 ～ 2025年3月23日（日）23：59
- アーカイブ視聴終了日時：2025年5月11日 (日) 23：59
- 抽選応募・配信チケット購入URL：https://e5esportsworks.zaiko.io/item/370645(https://e5esportsworks.zaiko.io/item/370645?pr)
【出演】敬称略
ハイタニ：https://x.com/hai090
マゴ：https://x.com/magotto3
ときど：https://x.com/tokidoki77
ガチくん：https://x.com/gachikun0423
こく兄：https://x.com/kokujind
ＭＣ：ふり～だ：https://x.com/frieda0914
【イベント内容】
- 第一部 12:30 開場 13:30 開演～15:30 終演
■格ゲー俺のNo.1トークバトル ROUND1 テーマ毎に各自が思う「俺のNo.1」をぶつけ合うトーク対決 ！
■格ゲー知識No1.決定戦 誰が一番格ゲーに詳しいのか、格ゲーの知識対決！
- 第二部 16:00 開場 17:00～19:00 終演
■格ゲー俺のNo.1トークバトル ROUND2さらにディープなテーマで激論「俺のNo.1」対決！
■読み合いバトルNo.1対決数多くの修羅場をくぐってきた歴戦の猛者たちが、読み合いNo.1を懸けて対決！
■ZAIKO株式会社について
「ZAIKO」は電子チケットを通じてアーティストとファンが直接繋がることができるプラットフォームをコンセプトにアーティスト・イベント主催者ファーストのサービスを展開して参りました。2020年3月よりライブ配信付き電子チケットサービスをどこよりも早く導入し、会場イベントも含めると、これまで4万件を超えるイベントの開催に貢献した実績があります。
https://zaiko.io/