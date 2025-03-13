物流DXの最前線へ！「ロジポケ」のX Mileが、株式会社JA物流かごしま主催の「県外輸送協力会社会議」に登壇し、業界の持続可能な未来を提言

XMile株式会社

物流事業者向けSaaS・プラットフォーム「ロジポケ」を提供するX Mile株式会社（クロスマイル、本社：東京都中央区、代表取締役：野呂 寛之、以下「当社」）は、2月25日（火）に開催された「県外輸送協力会社会議」（主催：株式会社JA物流かごしま）に、当社のDXソリューション事業本部の横田大輔が登壇し、業界の未来を見据えた持続可能な成長戦略について提言したことをお知らせします。

■県外輸送協力会社会議について

本会議は、運送事業者を対象に、2024年問題をはじめとする業界課題の共有と解決策の模索を目的として開催されました。会議では、まず「商品事故発生状況と要因分析」「事故事例」「飲酒運転撲滅対策」などの報告事項が共有され、その後、当社の横田が登壇し、DX推進と人材確保の重要性について講演を行いました。

◾会議の概要

＜日 時＞2025年2月25日（火）15時00分

＜場 所＞ホテルマイステイズ鹿児島天文館

＜主 催＞株式会社JA物流かごしま

■登壇内容

2024年問題により人手不足、採用難、物流コストの増加など、物流業界はかつてない課題に直面しています。これらの課題に対応するため、当社の横田大輔は「20年、30年後に運送会社が生き残るために～人材確保とDX、DXの始め方～」をテーマに講演しました。



講演では、業界の現状や労働環境の変化に触れながら、以下のポイントを解説しました。

- 2024年問題が業界にもたらす影響と今後の展望- 人材採用・定着のために必要な市場動向の把握と採用戦略- 物流企業の認知度向上の重要性と具体的な施策- DXの導入に向けたステップと成功事例（「ロジポケ」の活用）

特に、DXを単なる技術導入ではなく、業務改革・効率化や経営基盤の強化につなげるための考え方と実践方法について詳しく説明しました。



今後も当社は、DX推進・採用支援を通じて、物流業界の持続的な発展に貢献してまいります。

◾株式会社JA物流かごしま 概要

名称 ：株式会社JA物流かごしま

所在地：鹿児島県鹿児島市谷山港二丁目3番2

企業サイト：https://www.karen-ja.or.jp/about/ja-butsuryu/

■X Mile株式会社 会社概要

会社名：X Mile株式会社（クロスマイル）

代表者：代表取締役CEO 野呂 寛之

所在地：

・東京オフィス（本社）：東京都新宿区新宿6-27-30 新宿イーストサイドスクエア W7F

・大阪オフィス：大阪府大阪市北区梅田1-1-3 大阪駅前第三ビル4F

・福岡オフィス：福岡県福岡市中央区大名1-8-6 HCCビル5F

・名古屋オフィス：愛知県名古屋市中区丸の内1-10-29 白川第8ビル 5F

・広島オフィス：広島県広島市南区京橋町1-7 アスティ広島京橋ビルディング1・2F

・札幌オフィス：北海道札幌市中央区南2条西8-3-1 大光ビル2F

設立 ：2019年2月

HPサイト：https://www.xmile.co.jp/

受賞歴：

・【Forbes JAPAN】次代を担う新星たち「2024年注目の日本発スタートアップ100選」選出（令和5年）

・【健康経営】全国健康保険協会の「健康優良企業宣言」を実施し、健康優良企業に認定（令和4年）

・【ダイバーシティ推進】一般社団法人日本ウーマンズバリュートレーニング協会「WOMAN's VALUE AWARD」受賞（令和3年）

■X Mileのビジョン「テクノロジーの力で、ノンデスクワーカーが主役の世界を」

日本の生産人口は、今後20年間で1428万人減少すると予想されています。特に人手不足が深刻な職種はドライバー、建設作業者、警備員、といった「ノンデスクワーカー」です。ノンデスク産業において顕在化している問題は、「働き手の不足・労働生産性の低さ」の大きく2点です。現在私たちは双方の課題解決へ向けた取り組みを進めています。

＜サービス概要＞

（1） ノンデスク産業向けSaaS・プラットフォーム （労働生産性の低さを解決）

運輸業界では社会問題化する日本最大のドライバー不足と同時に「多重化下請け構造」や電話・紙・FAXを中心とした「低い労働生産性」など、多くの解決すべき業界課題が存在しています。クロスマイルは、それらをソフトウェアによって解決し、事業者の売上最大化・コスト改善を図ることで、インフラ産業である運輸業界を支えています。

▼物流業界向け経営支援サービス「ロジポケ」

運送業界に特化した業務改善・経営支援クラウドサービスで、運送業にまつわる業務をまるっとデジタル化できる点が最大の特長です。

■製品やサービスに関するお問い合わせ先

TEL：050-1780-3184

HP：https://logipoke.com/(https://logipoke.com/?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=701RB00000RZ2DtYAL_20250313)

■各種SNS運用中！

・お役立ちコラム：https://logipoke.com/column

・X：https://x.com/logipoke_xmile

・Facebook：https://www.facebook.com/logipoke



（2） HRプラットフォーム （働き手不足を解決）

ノンデスク事業者向けの人材採用システム「クロスワーク」、物流領域・自動車整備領域・建設領域に特化したエージェントの「ドライバーキャリア」「整備士キャリア」「建職キャリア」を運営しています。

▼運送業・建設業・物流業に特化した求人サイト「クロスワーク」

https://x-work.jp/(https://x-work.jp/?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=701RB00000RZ2DtYAL_20250313)

北海道から沖縄まで、全国の様々な業界の求人詳細を閲覧できるサイトで、累計500,000名以上が登録しています。

■各種SNS運用中！

・Intagram：https://www.instagram.com/xwork2024/

・X：https://x.com/xwork_job

・TikTok：https://www.tiktok.com/@xwork2024

・YouTube：https://www.youtube.com/@xwork_official_channel

■採用情報

X Mileでは、巨大産業の変革に挑戦する仲間を積極採用中です。

今回の調達資金を活用し、超巨大なノンデスク産業のDXを推し進めるため、コンパウンドスタートアップとしてマルチバーティカルな事業開発を支える人材採用・組織を強化いたします。

当社は、ソフトウェアエンジニアやデザイナー、プロダクトマネージャーといった職種を中心としたプロダクト部門、法人営業や事業開発などのセールス部門、財務や人事といったコーポレート部門の3部門で構成されております。

今後の採用活動を通じて、特にプロダクト、セールスの両部門の組織を拡大するほか、トップマネジメント人材を採用してまいります。

▼会社採用情報

・採用ページトップ：https://www.xmile.co.jp/recruit

・会社紹介資料：https://speakerdeck.com/xmile/recruit

・コンセプトムービーURL：https://youtube/xbxtcc_m5qA?feature=shared(https://www.youtube.com/watch?v=xbxtcc_m5qA)

・エンジニア採用情報：https://recruit-xmile.notion.site/X-Mile-812097f723a74632ad23d86f7219d0e4

▼採用応募はこちらから

https://www.xmile.co.jp/recruit

▼その他・問い合わせ先

以下、問い合わせフォームよりご連絡ください。

https://www.xmile.co.jp/inquiry

■報道関係者からの問い合わせ先

X Mile株式会社 広報

MAIL：pr@xmile.co.jp

TEL：03-6845-3624