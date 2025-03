在日イタリア商工会議所主催MIMOSA DAY2025 「Mimosa Day Award2025」受賞セレモニー開催

在日イタリア商工会議所

開催概要:Mimosa Day Award Party 2025

開催日時:2025年3月7日(金)

開催会場:東京タワー スカイメインデッキ1階

3月8日は、イタリアでは、男性が日々の感謝の意を込めて、女性に美しいミモザの花を贈

り、女性の社会での活躍を祝福しています。La Festa Della Donna、ミモザの日として知

られています。在日イタリア商工会議所は、女性のエンパワーメントを促進するために、

このすてきなイタリアの文化習慣を日本に訴求する活動として、「イタリア Mimosa

Day(ミモザ デイ)」というイベント事業を推進しています。

そして、今年は、年間を通して各分野で際立った活躍を見せた美しい女性を表彰する「Mimosa Day Award2025」に選ばれた方々を祝福するための東京タワーにてセレモニーを開催しました。

2021年から始まったこのイベント事業は今年で5年目となり、今年のテーマは「Life is Beautiful = La vita ebella!」=様々な逆境を乗り越えて、様々なことに挑戦して、美しく輝く女性たちを

応援するエールを込めています。そんなテーマに相応しい下記の3名の方々が今年の「Mimosa Day Award2025」の女性として選定されました。





●星野朝子氏(株式会社日産自動車 執行役員副社長)

男性優性の自動車業界でご活躍されている女性役員は稀有な存在であり

日産自動車株式会社のダイバーシティ推進オフィス「ダイバーシティディベロップメントオフィス」 (DDO)設立の重要な役割を果たした功績に対して

「この度はミモザアワードこのような賞をいただき、とても光栄に思います。わたしだけではなく、全ての女性のエンパワーメントを応援する方々への賛辞であると感じています。日産自動車ではダイバーシティを経営戦略に掲げてから約20年間の間に、女性のマネージャー比率は、約7倍に増加しました。ダイバーシティ推進オフィス『ダイバーシティディベロップメントオフィス』では次世代の女性のマネージャー育成を担っています。また、イタリアのミモザデーにちなみ、夫にミモザの花を購入してもらいました。そして今夜はイタリアの文化を深く感じながら、美味しいイタリア料理を満喫しようと思います。」というすてきなビデオメッセージをいただきました。



●片倉 正美氏(EY新日本有限責任監査法人 理事長)

「4大監査法人」および大手中堅監査法人で日本初の女性トップに就いた。

ダイバーシティ、エクイティ、インクルージョンの推進にご尽力された功績に対して



●山野ニーナ氏(Yamano and Associates Co., Ltd. 代表取締役)

優れた経営手腕により、Yamano and Associates2024年に多くのイタリアブランドとの提携を

実現してイタリアブランドの日本進出へ貢献した功績に対して



受賞された3名の皆様に、心よりお祝いを申し上げます。