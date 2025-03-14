人気アーティスト「柾花音」と2人きりでオンライントークができるかも！？『柾花音ドキドキオンラインくじ』をリモチャレで発売決定！
株式会社ピーナッツ・クラブ（本社・大阪府東大阪市、代表取締役社長・前田泰裕）は、2025年3月14日（金）20時より、当社が運営する“ハズレなし”のオンラインくじサービス「リモチャレ」にて、人気アーティスト「柾花音」(@kanon_db(https://x.com/kanon_db))のくじ企画を開催いたします。
S賞は柾花音と2人きりでオンライントークできる権利。A～E賞は「柾花音の描き下ろし オリジナルTシャツ」をはじめとする豪華賞品が当たります。
■『柾花音ドキドキオンラインくじ』概要
「リモチャレ」で開催 https://remochalle.com/
販売期間：2025年3月14日（金）20時～4月15日（火）
価格：1回1,100円（税込）
送料・購入手数料：550円(税込) ※まとめ購入は同額
S賞：柾花音 あなたとふたりきりでオンライントーク！
A賞：柾花音の描き下ろし オリジナルTシャツ
B賞：アクリルフォトフレーム
C賞：マグカップ
D賞：アクリルキーホルダー
E賞：缶バッジ
■賞品詳細
S賞：柾花音 あなたとふたりきりでオンライントーク！
柾花音と2人きりで3分間オンライントークできる権利。トーク開催は5月24日（土）の予定です。
A賞：柾花音の描き下ろし オリジナルTシャツ
描き下ろしイラストをプリントしたTシャツ。サイズはMサイズ。
※全2種。種類はランダム発送です。
B賞：アクリルフォトフレーム
※全2種。種類はランダム発送です。
C賞：マグカップ
※全2種。種類はランダム発送です。
D賞：アクリルキーホルダー
※全4種。種類はランダム発送です。
E賞：缶バッジ
※全2種（デザイン4種）。種類はランダム発送です。
Aセット
Bセット
■アーティスト情報
柾花音 （まさきかのん）
・YouTube：https://www.youtube.com/channel/UCzwhUA6fhZ1KtBA7AOqehxQ
・Twitter：https://twitter.com/kanon_db
■リモチャレ（https://remochalle.com/）とは
ピーナッツ・クラブによるはずれなしのオンラインくじサービスです。
オリジナルグッズなどが当たる「くじ」、いつでもガチャがオンラインで楽しめる「ガチャ」、人気のトレカをゲットできる「トレカ」の3種類があります。
人気キャラクターアイテムから、ピーナッツ・クラブオリジナルのユニークなグッズまで、いつ見ても新しい賞品と出あえる多彩な企画で好評展開中です。
【会社概要】
社名： 株式会社ピーナッツ・クラブ
本社： 〒577-0034 大阪府東大阪市御厨南 2-1-33
東京支社： 〒108-0074 東京都港区高輪2-21-38 大野高輪ビル
創立： 昭和33年3月
設立： 昭和46年9月
代表取締役社長： 前田 泰裕
資本金： 9,500万円
事業内容：
・アミューズメント施設向け雑貨・玩具などの企画・制作・販売
・カプセルトイの企画・制作・販売
・ライセンスキャラクターの取得・商品開発
・全国の小売店向け商品の企画・制作・販売
公式ホームページ： https://www.peanuts-club.co.jp/