人気アーティスト「柾花音」と2人きりでオンライントークができるかも！？『柾花音ドキドキオンラインくじ』をリモチャレで発売決定！

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株式会社ピーナッツ・クラブ


株式会社ピーナッツ・クラブ（本社・大阪府東大阪市、代表取締役社長・前田泰裕）は、2025年3月14日（金）20時より、当社が運営する“ハズレなし”のオンラインくじサービス「リモチャレ」にて、人気アーティスト「柾花音」(@kanon_db(https://x.com/kanon_db))のくじ企画を開催いたします。


S賞は柾花音と2人きりでオンライントークできる権利。A～E賞は「柾花音の描き下ろし オリジナルTシャツ」をはじめとする豪華賞品が当たります。



■『柾花音ドキドキオンラインくじ』概要


「リモチャレ」で開催　https://remochalle.com/



販売期間：2025年3月14日（金）20時～4月15日（火）


価格：1回1,100円（税込）


送料・購入手数料：550円(税込) ※まとめ購入は同額



S賞：柾花音　あなたとふたりきりでオンライントーク！


A賞：柾花音の描き下ろし オリジナルTシャツ


B賞：アクリルフォトフレーム


C賞：マグカップ


D賞：アクリルキーホルダー


E賞：缶バッジ




■賞品詳細


S賞：柾花音　あなたとふたりきりでオンライントーク！


柾花音と2人きりで3分間オンライントークできる権利。トーク開催は5月24日（土）の予定です。





A賞：柾花音の描き下ろし オリジナルTシャツ


描き下ろしイラストをプリントしたTシャツ。サイズはMサイズ。


※全2種。種類はランダム発送です。






B賞：アクリルフォトフレーム


※全2種。種類はランダム発送です。






C賞：マグカップ


※全2種。種類はランダム発送です。






D賞：アクリルキーホルダー


※全4種。種類はランダム発送です。









E賞：缶バッジ


※全2種（デザイン4種）。種類はランダム発送です。



Aセット

Bセット



■アーティスト情報


柾花音　（まさきかのん）


・YouTube：https://www.youtube.com/channel/UCzwhUA6fhZ1KtBA7AOqehxQ


・Twitter：https://twitter.com/kanon_db




■リモチャレ（https://remochalle.com/）とは


ピーナッツ・クラブによるはずれなしのオンラインくじサービスです。


オリジナルグッズなどが当たる「くじ」、いつでもガチャがオンラインで楽しめる「ガチャ」、人気のトレカをゲットできる「トレカ」の3種類があります。


人気キャラクターアイテムから、ピーナッツ・クラブオリジナルのユニークなグッズまで、いつ見ても新しい賞品と出あえる多彩な企画で好評展開中です。





【会社概要】


社名：　株式会社ピーナッツ・クラブ


本社：　〒577-0034　大阪府東大阪市御厨南 2-1-33


東京支社：　〒108-0074　東京都港区高輪2-21-38 大野高輪ビル


創立：　　昭和33年3月


設立：　　昭和46年9月


代表取締役社長：　　前田　泰裕


資本金：　9,500万円


事業内容：


・アミューズメント施設向け雑貨・玩具などの企画・制作・販売


・カプセルトイの企画・制作・販売


・ライセンスキャラクターの取得・商品開発


・全国の小売店向け商品の企画・制作・販売


公式ホームページ：　https://www.peanuts-club.co.jp/