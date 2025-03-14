MAX90%OFF！STEAM「Spring Sale」開催中！『スーパーロボット大戦30』が67%OFFに！

株式会社バンダイナムコエンターテインメント

株式会社バンダイナムコエンターテインメントは、PC向けゲームプラットフォーム「Steam」にて開催中の『Spring Sale』にてダウンロード版セールを実施することをお知らせいたします。

バンダイナムコエンターテインメントの人気タイトルや各種DLCを最大90％OFFで入手できる機会をお見逃しなく！

セール特設ページはこちら :https://bnent.jp/steamsp/

■セール期間：2025年3月21日(金)2:00AMまで

【キャンペーン対象タイトル】

『ソードアート・オンライン フラクチュアード デイドリーム』 34％ OFF！

『ドラゴンボールZ KAKAROT』 75％ OFF！

『ACE COMBAT 7: SKIES UNKNOWN』 84％ OFF！

『ガンダムブレイカー4』 20％ OFF！

『GOD EATER 3』 90％ OFF！

『SOULCALIBUR VI』 90％ OFF！

『リトルナイトメア』 75％ OFF！

など

■セール期間：2025年3月28日(金)2:00AMまで

【キャンペーン対象タイトル】

1stSale

『太鼓の達人 ドンダフルフェスティバル』 24％ OFF！

■セール期間：2025年3月31日(月)2:00AMまで

【キャンペーン対象タイトル】

『スーパーロボット大戦30』 67％ OFF！

『スーパーロボット大戦V』 75％ OFF！

『スーパーロボット大戦Ｘ』 75％ OFF！

セール特設ページはこちら :https://bnent.jp/steamsp/

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ご登録はこちらから :https://lin.ee/7O1en1M

■権利表記

『ソードアート・オンライン フラクチュアード デイドリーム』

(C)2020 川原 礫/KADOKAWA/SAO-P Project

(C)2023 時雨沢恵一/KADOKAWA/GGO2 Project

(C)Bandai Namco Entertainment Inc.

『ドラゴンボールZ KAKAROT』

(C)バード・スタジオ／集英社・東映アニメーション

(C)Bandai Namco Entertainment Inc.

『スーパーロボット大戦30』

(C)AS/K (C)C・ST/K・T (C)S (C)S/PLG CD (C)CLAMP・ST (C)SEGA (C)ST・SR

(C)S・F/MJPP (C)DP (C)TPC (C)E.S,T.S (C)UMPC (C)TPC (C)TAGMPC (C)T

(C)GN/D-MZFP (C)Dyn (C)PJ-S・J/S・M (C)1998 DYN-B.V.-M.C-AY

(C) AIC・T.D.C/GSP (C)GN・KI・ES・TS／Dyn (C)2016 S・F/MJPP

『ACE COMBAT 7: SKIES UNKNOWN』

ACE COMBAT(TM)7: SKIES UNKNOWN & (C)Bandai Namco Entertainment Inc.

(C)2025 Valve Corporation. Steam及びSteamロゴは、米国及びまたはその他の国のValve Corporationの商標及びまたは登録商標です。

※セールに関する実施日時、内容などは予告なく変更される場合があります。

※インフォメーションの情報は、発表日現在のものです。発表後予告なしに内容が変更されることがあります。予めご了承ください。

※権利表記は途中で改行しないように表記してください。一連ごとの改行は可能です。

※全角・半角（英数、スペース、ナカグロ、スラッシュ等）はそのまま表記し、変更しないでください。