MAX90%OFF！STEAM「Spring Sale」開催中！『スーパーロボット大戦30』が67%OFFに！
株式会社バンダイナムコエンターテインメントは、PC向けゲームプラットフォーム「Steam」にて開催中の『Spring Sale』にてダウンロード版セールを実施することをお知らせいたします。
バンダイナムコエンターテインメントの人気タイトルや各種DLCを最大90％OFFで入手できる機会をお見逃しなく！
セール特設ページはこちら :
https://bnent.jp/steamsp/
■セール期間：2025年3月21日(金)2:00AMまで
【キャンペーン対象タイトル】
『ソードアート・オンライン フラクチュアード デイドリーム』 34％ OFF！
『ドラゴンボールZ KAKAROT』 75％ OFF！
『ACE COMBAT 7: SKIES UNKNOWN』 84％ OFF！
『ガンダムブレイカー4』 20％ OFF！
『GOD EATER 3』 90％ OFF！
『SOULCALIBUR VI』 90％ OFF！
『リトルナイトメア』 75％ OFF！
など
■セール期間：2025年3月28日(金)2:00AMまで
【キャンペーン対象タイトル】
1stSale
『太鼓の達人 ドンダフルフェスティバル』 24％ OFF！
■セール期間：2025年3月31日(月)2:00AMまで
【キャンペーン対象タイトル】
『スーパーロボット大戦30』 67％ OFF！
『スーパーロボット大戦V』 75％ OFF！
『スーパーロボット大戦Ｘ』 75％ OFF！
セール特設ページはこちら :
https://bnent.jp/steamsp/
家庭用ゲームのダウンロード版セール情報をお届け！LINE公式アカウントがオープン
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■権利表記
『ソードアート・オンライン フラクチュアード デイドリーム』
(C)2020 川原 礫/KADOKAWA/SAO-P Project
(C)2023 時雨沢恵一/KADOKAWA/GGO2 Project
(C)Bandai Namco Entertainment Inc.
『ドラゴンボールZ KAKAROT』
(C)バード・スタジオ／集英社・東映アニメーション
(C)Bandai Namco Entertainment Inc.
『スーパーロボット大戦30』
(C)AS/K (C)C・ST/K・T (C)S (C)S/PLG CD (C)CLAMP・ST (C)SEGA (C)ST・SR
(C)S・F/MJPP (C)DP (C)TPC (C)E.S,T.S (C)UMPC (C)TPC (C)TAGMPC (C)T
(C)GN/D-MZFP (C)Dyn (C)PJ-S・J/S・M (C)1998 DYN-B.V.-M.C-AY
(C) AIC・T.D.C/GSP (C)GN・KI・ES・TS／Dyn (C)2016 S・F/MJPP
『ACE COMBAT 7: SKIES UNKNOWN』
ACE COMBAT(TM)7: SKIES UNKNOWN & (C)Bandai Namco Entertainment Inc.
(C)2025 Valve Corporation. Steam及びSteamロゴは、米国及びまたはその他の国のValve Corporationの商標及びまたは登録商標です。
※セールに関する実施日時、内容などは予告なく変更される場合があります。
※インフォメーションの情報は、発表日現在のものです。発表後予告なしに内容が変更されることがあります。予めご了承ください。
※権利表記は途中で改行しないように表記してください。一連ごとの改行は可能です。
※全角・半角（英数、スペース、ナカグロ、スラッシュ等）はそのまま表記し、変更しないでください。