MAX90%OFF！STEAM「Spring Sale」開催中！『スーパーロボット大戦30』が67%OFFに！

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株式会社バンダイナムコエンターテインメント


　株式会社バンダイナムコエンターテインメントは、PC向けゲームプラットフォーム「Steam」にて開催中の『Spring Sale』にてダウンロード版セールを実施することをお知らせいたします。


バンダイナムコエンターテインメントの人気タイトルや各種DLCを最大90％OFFで入手できる機会をお見逃しなく！


セール特設ページはこちら :
https://bnent.jp/steamsp/

■セール期間：2025年3月21日(金)2:00AMまで



【キャンペーン対象タイトル】


『ソードアート・オンライン フラクチュアード デイドリーム』　34％ OFF！



『ドラゴンボールZ KAKAROT』　75％ OFF！



『ACE COMBAT 7: SKIES UNKNOWN』　84％ OFF！



『ガンダムブレイカー4』　20％ OFF！



『GOD EATER 3』　90％ OFF！



『SOULCALIBUR VI』　90％ OFF！



『リトルナイトメア』　75％ OFF！



など


■セール期間：2025年3月28日(金)2:00AMまで



【キャンペーン対象タイトル】


1stSale


『太鼓の達人 ドンダフルフェスティバル』　24％ OFF！


■セール期間：2025年3月31日(月)2:00AMまで



【キャンペーン対象タイトル】


『スーパーロボット大戦30』　67％ OFF！



『スーパーロボット大戦V』　75％ OFF！



『スーパーロボット大戦Ｘ』　75％ OFF！



セール特設ページはこちら :
https://bnent.jp/steamsp/


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ご登録はこちらから :
https://lin.ee/7O1en1M

■権利表記


『ソードアート・オンライン フラクチュアード デイドリーム』


　(C)2020 川原 礫/KADOKAWA/SAO-P Project


　(C)2023 時雨沢恵一/KADOKAWA/GGO2 Project


　(C)Bandai Namco Entertainment Inc.



『ドラゴンボールZ KAKAROT』


　(C)バード・スタジオ／集英社・東映アニメーション


　(C)Bandai Namco Entertainment Inc.



『スーパーロボット大戦30』


　(C)AS/K (C)C・ST/K・T (C)S (C)S/PLG CD (C)CLAMP・ST (C)SEGA (C)ST・SR


　(C)S・F/MJPP (C)DP (C)TPC (C)E.S,T.S (C)UMPC (C)TPC (C)TAGMPC (C)T


　(C)GN/D-MZFP (C)Dyn (C)PJ-S・J/S・M (C)1998 DYN-B.V.-M.C-AY


　(C) AIC・T.D.C/GSP (C)GN・KI・ES・TS／Dyn (C)2016 S・F/MJPP



『ACE COMBAT 7: SKIES UNKNOWN』


　ACE COMBAT(TM)7: SKIES UNKNOWN & (C)Bandai Namco Entertainment Inc.



(C)2025 Valve Corporation. Steam及びSteamロゴは、米国及びまたはその他の国のValve Corporationの商標及びまたは登録商標です。



※セールに関する実施日時、内容などは予告なく変更される場合があります。


※インフォメーションの情報は、発表日現在のものです。発表後予告なしに内容が変更されることがあります。予めご了承ください。


※権利表記は途中で改行しないように表記してください。一連ごとの改行は可能です。


※全角・半角（英数、スペース、ナカグロ、スラッシュ等）はそのまま表記し、変更しないでください。