白みりんの歴史に触れて、学んで、食べれる体験型ミュージアム 3月28日に報道関係者向け説明会を開催
株式会社流山ツーリズムデザイン
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株式会社 流山ツーリズムデザイン
株式会社流山ツーリズムデザイン（本社：千葉県流山市、代表取締役：吉河 智彦）が指定管理者として運営す る体験型ミュージアム「流山市白みりんミュージアム」は、2025年3月29日（土曜日）にオープンいたし ます。
つきましては、報道関係者向け説明会を下記の日程で開催いたしますので、是非お越しください。
報道関係者向け説明会の詳細
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株式会社 流山ツーリズムデザイン
流山市の地域資源と地域産業が共創した持続的な社会を構築するエリアマネジメントカンパニー
【会社概要】
社名：株式会社流山ツーリズムデザイン
本社所在地：千葉県流山市流山１-４-１
代表取締役：吉河智彦
事業内容：観光地域づくり法人DMO
設立： 2020年8月26日