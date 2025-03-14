合同会社の決算期変更に作成する同意書・議事録作成ツールを公開

株式会社経営サポートプラスアルファホールディングス

起業家のチャレンジを総合的に支援する株式会社経営サポートプラスアルファホールディングス(所在地：東京都豊島区)および税理士法人経営サポートプラスアルファ(同左)は、合同会社の決算期変更時に必要な同意書・議事録を素早く作成できる「合同会社の決算期変更の同意書・議事録作成ツール」を提供しています。

「合同会社の決算期変更の同意書・議事録作成ツール」について

「合同会社の決算期変更の同意書・議事録作成ツール」は合同会社の決算期を変更するために、同意書・議事録を作成できるツールです。パソコンとスマートフォン、タブレットなどから利用でき、登録不要かつ無料で議事録を作成できます。議事録に必要な事項はフォームとして用意されているため、こちらに入力するだけで簡単に作成可能です。また、PDFファイルとして保存できるため、ファイルを管理したり印刷したりできます。

なお、議事録を作成した後は、管轄の税務署などへ異動届出書を提出しなければなりません。同意書はこの際の添付資料となるため、その点はご認識ください。

「合同会社の決算期変更の同意書・議事録作成ツール」：https://keiei-support-plus-a.com/zeirishi-hiyou/goudou-gaisha-kessanki-hennkou-douisho-gijiroku/(https://keiei-support-plus-a.com/zeirishi-hiyou/goudou-gaisha-kessanki-hennkou-douisho-gijiroku/)

なお、弊社は経営者や起業家向けにさまざまなWebツール・サービスを公開しております。こちらも併せてご活用ください。

その他の便利ツール：https://keiei-support-plus-a.com/web-tool/

サービス提供の背景

合同会社の決算期を変更する際は、異動届出書の添付資料として、同意書を作成しなければなりません。ただ、決算期の変更は頻繁に発生せず、どのような同意書や議事録を作成すればよいか判断に困る人が多く見受けられます。そこで、テンプレートやフォーマットではなく、その場で合同会社の決算期変更議事録を作成できるオンラインツールを公開いたしました。作成した議事録はツールからPDFとして保存できるため、これを印刷することによって、簡単に税務署等へ申請できます。

ツールの使用例

合同会社の決算期変更の同意書・議事録作成ツールは、オンラインツールへアクセスし、必要な事項を入力するだけで利用できます。

入力が完了すると、議事録が表示されます。「PDF保存」をクリックし保存することで、ファイルとして管理いただけます。

株式会社経営サポートプラスアルファホールディングスについて

経営サポートプラスアルファホールディングスは「人も企業も成長するなら経営サポートプラスアルファといわれている世界を創る」をビジョンに掲げ、税理士法人などを含むグループ経営による従来の会計業界の常識にとらわれない、クライアントの経営課題に合わせた事業展開を行っております。

起業相談から会社設立のサポートを行い経営の根幹となる税務や会計の顧問サービスから、資金繰り人材教育など企業が直面する経営課題をサポートしております。

【本件に関する報道関係者からのお問合せ先】

＜会 社 名＞ 株式会社経営サポートプラスアルファホールディングス

税理士経営サポートプラスアルファ

行政書士法人経営サポートプラスアルファ

内装工事リース株式会社 他3社 グループ会社計7社

＜所 在 地＞東京都豊島区池袋二丁目47番5号池袋オンダビル7階

＜設 立 日＞ 2012年10月12日

＜資 本 金＞130,900,000円(グループ全体)

＜事業内容＞・会社設立サポート ・個人事業主,法人の顧問税理士サービス

＜代 表 者＞グループ代表 石堂雄太・代表税理士 高井亮成

＜認定受賞＞・2022年フィナンシャルタイムズ アジア急成長企業ランキング 267位入賞 ・2022年日経ビジネス 日本急成長企業ランキング 64位入賞 ・2024年フィナンシャルタイムズ アジア急成長企業ランキング 460位入賞 ・2024年ベストベンチャー100に5年連続選出

＜ＭＡＩＬ＞info@keiei-support-plus-a.com

＜電話番号＞03-5953-5585

＜公式ＨＰ＞https://keiei-support-plus-a.com/

＜会社設立サイト＞https://keiei-support-plus-a.com/kaisha-setsuritsu/

＜税理士料金サイト＞https://keiei-support-plus-a.com/zeirishi-hiyou/

＜採用サイト＞https://keiei-support-plus-a.com/recruit/

＜クラウド請求書「請求ピッパ」＞https://seikyuu-pippa.keiei-support-plus-a.com/

＜運営メディア＞

会社設立バイブル https://kaisha-setsuritsu.co.jp/

会社設立ラボ https://www.kaisha-setsuritsu.site/

法人設立のすべて https://houjin-setsuritsu.jp/

起業マニュアル https://kigyou-kaigyou.jp/

会社設立オンライン https://kaisha-setsuritsu.online/

会社設立情報 https://kaisha-setsuritsu.info/

会社設立ヘルプ https://kaisha-setsuritsu.help/

内装工事メディア https://naisou-kouji-lease.jp/

請求書メディア https://seikyuu-pippa.jp/



※お問い合わせは経営サポートプラスアルファの管理部まで