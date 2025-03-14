2025年3月19日(水) 大阪・大丸梅田店5Fに魂ネイションズオフィシャルショップが期間限定オープン！『TAMASHII NATIONS STORE Satellite in OSAKA 2025』

株式会社BANDAI SPIRITS

大人向けコレクターズ商品の統一ブランド「TAMASHII NATIONS」を展開する株式会社 BANDAI SPIRITS コレクターズ事業部は、2025年3月19日(水)より大阪・梅田の「大丸梅田店5F」にて、魂ネイションズオフィシャルショップ『TAMASHII NATIONS STORE Satellite in OSAKA 2025』を期間限定出店いたします。

EXPO2025 大阪・関西万博「GUNDAM NEXT FUTURE PAVILION」にて上映の完全新規映像に登場する「RX-78F00/E ガンダム」関連商品をはじめ、世界中にファンが存在する人気作品の完成品フィギュアを多数販売いたします。

店舗概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/6847/table/106_1_612c87c6c4098546fd7c0380a4e48fd4.jpg ]

店舗イメージ

■EXPO2025 大阪・関西万博「GUNDAM NEXT FUTURE PAVILION」にて上映の完全新規映像に登場する「RX-78F00/E ガンダム」関連商品

EXPO2025 超合金 RX-78F00/E ガンダム

メーカー希望小売価格：33,000円(税込)

販売時期：2025年5月予定

販売場所：TAMASHII NATIONS STORE Satellite in OSAKA 2025、TAMASHII NATIONS STORE TOKYO、TAMASHII SPOT OSAKAなど魂ネイションズオフィシャルショップ、バンダイナムコ Cross Store 一部店舗

EXPO2025 ROBOT魂 ＜SIDE MS＞ RX-78F00/E ガンダム

メーカー希望小売価格：9,680円(税込)

販売時期：2025年4月予定

販売場所：TAMASHII NATIONS STORE Satellite in OSAKA 2025、TAMASHII NATIONS STORE TOKYO、TAMASHII SPOT OSAKAなど魂ネイションズオフィシャルショップ、一般店頭など

「GUNDAM NEXT FUTURE PAVILION」公式サイト：

https://www.bandainamco.co.jp/gundam-next-future-pavilion/index.php

■EXPO2025 大阪・関西万博 公式マスコットキャラクター「ミャクミャク」の可動フィギュアも販売！

EXPO2025 S.H.Figuarts ミャクミャク

メーカー希望小売価格：6,600円(税込)

販売時期：2025年3月

販売場所：TAMASHII NATIONS STORE Satellite in OSAKA 2025、TAMASHII NATIONS STORE TOKYO、TAMASHII SPOT OSAKAなど魂ネイションズオフィシャルショップ、一般店頭など

■TAMASHII NATIONSがこれまで導入・検証してきたサステナブル活動の様々な要素を盛り込んだアイテムを販売！

ガンダム45周年を記念した、地球をモチーフにしたカラーリングやマークが施された特別なデザインを、環境に配慮したものづくりで商品化しています。

【流通限定商品】ROBOT魂 ＜SIDE MS＞ RX-78-2 ガンダム ver. A.N.I.M.E. ～アースカラー～

販売価格：6,600円(税込)

販売時期：2025年4月予定

販売場所：TAMASHII NATIONS STORE Satellite in OSAKA 2025、TAMASHII NATIONS STORE TOKYO、TAMASHII SPOT OSAKAなど魂ネイションズオフィシャルショップ

TAMASHII NATIONSのサステナビリティ スペシャルページ：

https://tamashiiweb.com/special/sustainability/

■魂ネイションズオフィシャルショップ限定商品も販売！

【魂ストア限定商品】METAL BUILD ガンダムエクシア -STORE LIMITED EDITION-

販売価格：27,500円(税込)

販売時期：2025年4月予定

販売場所：TAMASHII NATIONS STORE Satellite in OSAKA 2025、TAMASHII NATIONS STORE TOKYO、TAMASHII SPOT OSAKAなど魂ネイションズオフィシャルショップ

【魂ストア限定商品】S.H.Figuarts（真骨彫製法）仮面ライダークウガ マイティフォーム -Store Limited Edition-

販売価格：8,250円(税込)

販売時期：2025年3月 ※店頭発売日：4月4日(金)

販売場所：TAMASHII NATIONS STORE Satellite in OSAKA 2025、TAMASHII NATIONS STORE TOKYO、TAMASHII SPOT OSAKAなど魂ネイションズオフィシャルショップ

【魂ストア限定再販商品】

聖闘士聖衣神話EX ジェミニサガ＜リバイバル版＞

聖闘士聖衣神話EX レオアイオリア＜リバイバル版＞

聖闘士聖衣神話EX アリエスムウ <リバイバル版>

聖闘士聖衣神話EX カプリコーンシュラ＜リバイバル版＞

聖闘士聖衣神話EX キャンサーデスマスク＜リバイバル版＞

聖闘士聖衣神話EX アクエリアスカミュ＜リバイバル版＞

聖闘士聖衣神話EX スコーピオンミロ＜リバイバル版＞

聖闘士聖衣神話EX サジタリアスアイオロス＜リバイバル版＞

聖闘士聖衣神話EX ピスケスアフロディーテ＜リバイバル版＞

販売価格：各16,500円(税込)

販売時期：2025年1月、2月

販売場所：TAMASHII NATIONS STORE Satellite in OSAKA 2025、TAMASHII NATIONS STORE TOKYO、TAMASHII SPOT OSAKAなど魂ネイションズオフィシャルショップ

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【BANDAI SPIRITS の大人向けブランド「TAMASHII NATIONS」について】

BANDAI SPIRITS が掲げる、大人向けコレクターズ商品の統一ブランド「TAMASHII NATIONS」は2025年で18年目を迎えます。「超合金」シリーズをはじめ、フィギュアやロボットを中心に豊富なラインアップと高いクオリティの商品でファン層を拡大。現在は海外にも裾野を広げています。

＜TAMASHII NATIONS 公式サイト「魂ウェブ」：https://tamashiiweb.com/＞

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※本リリース掲載商品の対象年齢は15才以上です。

※本リリース中の画像は試作品のため実際の商品とは異なる場合がございます。

※本リリースの内容は2025年3月14日現在のものであり、予告なく変更する場合があります。

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