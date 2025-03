怪獣王、北海道へ―。70年の偉大な足跡を辿る。「ゴジラ博 in 札幌」大丸札幌店にて開催決定！宿敵「キングギドラ」の展示を大増量！！

株式会社 大丸松坂屋百貨店

ゴジラ博 in 札幌●入場料〈税込〉

[当日券]一般・大学生1,300円、中高生900円、小学生700円

[前売券]一般・大学生1,100円、中高生700円、小学生500円

※未就学児は無料 ※小学生以下のお子様は必ず保護者(18才以上)の方同伴でご入場ください。※詳しくは「ゴジラ博」公式サイトをご覧ください。

【ゴジラ博 in 札幌】概要

主催 : ゴジラ博 in 札幌実行委員会

企画監修 : 東宝株式会社

特別協力 : HBC北海道放送

公式サイト : https://www.godzilla-tokusatsu.com/

公式X : https://twitter.com/chibigoji_1994

札幌会場サイト : https://dmdepart.jp/museum/sapporo/godzilla-tokusatsu/

チケット販売 : ※前売券は、ローソンチケットにて2025年1月17日(金)17時から 販売いたします。※会期中は、ローソンチケットおよび会場にて当日券を販売。

ローソンチケット URL : https://l-tike.com/godzillahaku/ Lコード: 11395

TM & (C) TOHO CO., LTD.

※写真は東京開催時の様子です。展示物は一部変更予定です。

第1作の『ゴジラ』(1954)が公開されてから70年。2023年11月に公開された『ゴジラ-1.0』は、国内だけでなく北米でも大ヒットとなり、国内外で数々の映画賞を受賞。さらに、ハリウッド版第5作目にあたる『ゴジラxコング 新たなる帝国』は全世界興行収入845億円を突破するなど、「ゴジラ」の勢いはとどまるところを知りません。

そんなゴジラの偉大な足跡を辿るイベント「ゴジラ博」を、この度北海道・大丸札幌店にて「ゴジラ博 in 札幌」として開催することが決定しました。

昨年の東京・日比谷、大阪・梅田での開催に続き、歴代ゴジラのスーツや立像、『ゴジラ-1.0』の大迫力ジオラマを展示し、ジオラマにはお客様がご自身のスマートフォン等を使って楽しめる特撮体験を提供。展示アイテムは東京・大阪開催時から一部を入れ替え、今回は『ゴジラVSキングギドラ』(1991年)にて北海道に襲来したゴジラの宿敵「キングギドラ」にフォーカスした特設コーナーを設け、過去最大規模で関連展示物を展開します。「ゴジラマーケット」で販売するイベント開催記念商品にもアイテムを追加予定です。

2025年も引き続き、「ゴジラ博」でゴジラ70年の歴史をご体感ください!

【イベント開催記念商品】の他、約500点のグッズをラインアップ!

ゴジラ博 ゴジラ-1.0 Tシャツ(Sサイズ~XXLサイズ)各税込5,500円

▲ゴジラ博 ゴジラ-1.0 Tシャツ(Sサイズ~XXLサイズ)各税込5,500円

ゴジラ博を記念したゴジラ-1.0のTシャツが登場です。ロゴとシルエットを組み合わせた、シンプルでかっこいいデザインになっています。

劇場ポスター風アクリルスタンド 昭和シリーズ(全12種ランダム)税込1,100円

▲劇場ポスター風アクリルスタンド 昭和シリーズ(全12種ランダム)税込1,100円

日比谷会場で好評を博した「劇場ポスター風アクリルスタンド」の昭和シリーズが登場です。告知ポスター風にディスプレイできるフレームの文字は、レトロな書体で「只今上映中」になっています。

(左)劇場ポスター風アクリルスタンド ゴジラ-1.0 税込1,100円(右)劇場ポスター風アクリルスタンド シン・ゴジラ 税込1,100円

▲(左)劇場ポスター風アクリルスタンド ゴジラ-1.0 税込1,100円

日比谷会場で好評を博した「劇場ポスター風アクリルスタンド」のゴジラ-1.0版。

▲(右)劇場ポスター風アクリルスタンド シン・ゴジラ 税込1,100円

日比谷会場で好評を博した「劇場ポスター風アクリルスタンド」のシン・ゴジラ版。