『ときめきメモリアル Girl’s Side 3rd Story』より各キャラクターをイメージした香水が登場！
リリース内の画像をご使用の際はクレジットの記載をお願いいたします。(C)Konami Digital Entertainment
フェアリーテイル株式会社(東京都港区、代表取締役 熊谷勇希)は、株式会社コナミデジタルエンタテインメント（本社：東京都中央区、代表取締役社長：早川 英樹）の学園恋愛シミュレーションゲーム『ときめきメモリアル Girl’s Side 3rd Story』より各キャラクターをイメージした香水を発売いたします。
当社オンラインストア「DREAMING PRINCESS」と、Amazon、楽天市場で当社が運営する「フレグランスファンタジー」で2025年3月14日(金)より販売を開始します。
「ときめきメモリアル Girl’s Side」シリーズとは
「ときめきメモリアル Girl’s Side」シリーズは、2002年より、株式会社コナミデジタルエンタテインメントから発売されている学園恋愛シミュレーションゲームです。
2024年2月14日にはNintendo Switch版『ときめきメモリアル Girl’s Side 3rd Story for Nintendo Switch』がダウンロード専用ソフトとして発売されました。
ときめきメモリアル Girl’s Side 3rd Story オードパルファム 桜井琉夏
桜井 琉夏をイメージした香りは、高貴な花々の香りが広がるトップノートに、徐々に甘さを帯びながら、クリアで繊細な香りへ変化します。
香調：フローラルフルーティー
＜香りイメージ＞
トップノート：ピオニー、オレンジ、レモン、ベルガモット
ミドルノート：リリーオブザバレー、ホワイトジャスミン
ラストノート：ホワイトムスク、シーフォームアコード
ときめきメモリアル Girl’s Side 3rd Story オードパルファム 桜井琥一
桜井 琥一をイメージした香りは、スパイシーでワイルドな香り立ちに、ムスクとサンダルウッドが合わさり、しっかり温かみのある香りに変化します。
香調：スパイシーセンシュアルノート
＜香りイメージ＞
トップノート：シナモン、キャラ、イランイラン
ミドルノート：ダマスクローズ、センチフォリアローズ、ホワイトジャスミン
ラストノート：ホワイトムスク、サンダルウッド、シダーウッド
ときめきメモリアル Girl’s Side 3rd Story オードパルファム 不二山 嵐
不二山 嵐をイメージした香りは、清々しくも魅惑的なフローラルノートが広がるトップノートに、バニラやムスクが合わさり、心地良い甘さが持続します。
香調：オリエンタルフローラル
＜香りイメージ＞
トップノート：マンダリン、ホワイトジャスミン、ベルガモット、ジンジャー
ミドルノート：チューベローズ、イランイラン
ラストノート：ホワイトムスク、バニラムスク、サンダルウッド
ときめきメモリアル Girl’s Side 3rd Story オードパルファム 新名旬平
新名 旬平をイメージした香りは、新鮮な香りが弾けるトップノートから、爽やかさを残しつつ、センシュアリティーな香りに変化します。
香調：センシュアルフルーティー
＜香りイメージ＞
トップノート：マンダリン・オレンジ、レモン、ライム
ミドルノート：スズラン、ジャスミン、フリージア、シクラメン
ラストノート：サイブレス、ムスク、ガイアックウッド
ときめきメモリアル Girl’s Side 3rd Story オードパルファム 紺野玉緒
紺野 玉緒をイメージした香りは、みずみずしく爽やかな香り立ちに、ウッディノートが香りに温かみを与え柔らかい香りが持続します。
香調：フルーティーフローラル
＜香りイメージ＞
トップノート：マンダリン、ピオニー、グリーンアップル、ブラックカラント、ピーチ
ミドルノート：フリージア、ザクロ、レモン、イランイラン
ラストノート：ホワイトムスク
ときめきメモリアル Girl’s Side 3rd Story オードパルファム 設楽聖司
設楽 聖司をイメージした香りは、クールで爽快感が溢れるトップノートに、ウッディノートが合わさりエレガントな香りへ変化します。
香調：フローラルロジー
＜香りイメージ＞
トップノート：ティーリーブス、ブラックカラント、ベルガモット
ミドルノート：カシミアウッド、ローズ、フリージア
ラストノート：ホワイトムスク、ホワイトシダーウッド
ときめきメモリアル Girl’s Side 3rd Story オードパルファム 春日太陽
春日 太陽をイメージした香りは、爽やかなシトラスが広がるトップノートに、フローラルノートとムスクが合わさり爽やかさを残しながら甘い香りが持続します。
香調：フローラルノート
＜香りイメージ＞
トップノート：レモン、グレープフルーツ、ヒマワリ
ミドルノート：オーキッド、ジャスミン、ダマスクローズ
ラストノート：ホワイトムスク、ドライアンバー
ときめきメモリアル Girl’s Side 3rd Story オードパルファム 藍沢秋吾
藍沢 秋吾をイメージした香りは、花々のオリエンタルな香り立ちに、フルーティーノートが絡み合い、甘く心地良い香りに変化します。
香調：オリエンタルフローラル
＜香りイメージ＞
トップノート：グレープフルーツ、ジンジャー、チェリーブロッサム
ミドルノート：ホワイトジャスミン、オーキッド
ラストノート：バニラムスク、ホワイトムスク
ときめきメモリアル Girl’s Side 3rd Story オードパルファム 大迫 力
大迫 力をイメージした香りは、フレッシュなフローラルブーケが広がるトップノートに、力強さが加わりながら心地良い甘さが持続します。
香調：フローラルグリーンノート
＜香りイメージ＞
トップノート：オレンジ、グリーンアップル、ネロリ
ミドルノート：チェリーブロッサム、ホワイトジャスミン、ローズ
ラストノート：ホワイトムスク、サンダルウッド
ときめきメモリアル Girl’s Side 3rd Story オードパルファム 平 健太
平 健太をイメージした香りは、フレッシュなフルーティーノートの香り立ちから、心地よいアロマティックな香りに変化します。
香調：スパイシーシトラスグリーン
＜香りイメージ＞
トップノート：マンゴー、グレープフルーツ、レモン
ミドルノート：ロータス、マリンアコード
ラストノート：サンダルウッド、シクラメン
ときめきメモリアル Girl’s Side 3rd Story オードパルファム 蓮見達也
蓮見 達也をイメージした香りは、優しいシトラスノートが広がり、甘く魅惑的なムスクが合わさり、カジュアルな香りへ変化します。
香調：シトラスホワイトムスク
＜香りイメージ＞
トップノート：グリーンアップル、レモン、洋ナシ
ミドルノート：リリーオブザバレー、フランキンセンス、ミュゲ
ラストノート：ホワイトコットン、ホワイトムスク
『ときめきメモリアル Girl’s Side 3rd Story オードパルファム』 商品概要
販売日：2025年3月14日(金）
商品名：ときめきメモリアル Girl’s Side 3rd Story オードパルファム 全11種
桜井琉夏／桜井琥一／不二山 嵐／新名旬平／紺野玉緒／設楽聖司／春日太陽／
藍沢秋吾／大迫 力／平 健太／蓮見達也
価格：各3,850円（税込）
容量：30ml
成分：エタノール・香料・水
「ときめきメモリアル Girl’s Side」公式サイト： https://www.Konami.com/games/girls_side/
「ときめきメモリアル Girl’s Side」公式X：https://x.com/girlsside573
フェアリーテイル株式会社 オンラインストア：https://fairytail.jp/tokimemogirlsside3/parfum/
フェアリーテイル株式会社 X：https://twitter.com/fairytailparfum
(C)Konami Digital Entertainment
※画像はイメージです。
【フェアリーテイル株式会社】
フェアリーテイル株式会社は、安心・安全な化粧品を届けることを目指し、化粧品やサプリメントの輸入代行、OEM、企画支援といった事業を手がけています。
これまでの実績で培った「輸入、輸出管理ノウハウ」と「薬機法ノウハウ」によって、化粧品に関わるすべての業務をワンストップでサポートし、事業者が販売や販促活動に専念出来るよう、様々なご要望にお応えしています。
【会社概要】
社名：フェアリーテイル株式会社
代表取締役：熊谷勇希
所在地：東京都港区麻布十番1-8-11 TAKADEN麻布十番
コーポレートサイト ：http://www.fairytail.jp